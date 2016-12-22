В социальных сетях обсуждают резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Наибольшее внимание комментаторов привлекли формулировки, использованные в документе, а также список государств, отказавшихся его поддержать.

В резолюции осуждаются «ущемления прав человека и дискриминационные меры» со стороны «российских оккупационных властей» на полуострове. При этом Крым в документе обозначен как «временно оккупированная» территория.

Александр Тверской

Это решение знаковое. Оно задокументировано. Теперь Россия официально страна-оккупант. Каждое подобное решение - это важнейший шаг к наказанию и суду.

Andrey Markin

Это очень положительное решение! Теперь любой журналист, любой человек в самой РФ , спокойно могут заявить - Крым это Украина. И преследовать его нельзя! Ссылка на международное решение, которое выше по статусу чем национальное.

Mariana Betsa

Вперше в рамках ООН чітко визначено, що Росія є державою-окупантом. Відповідальність за скоєні злочини в окупованому Криму неминуча.

Enver Qirimli

Дожили до того момента, когда страна, воевавшая с гитлеровскими оккупантами, сама официально стала оккупантом.

Ирина Седова

А вот теперь когда Генассамблея ООН наконец-то назвала оккупацию оккупацией трибунал для Путина становится всё ближе. Потому что Женевская конвенция в Крыму нарушается по пять раз на дню. И мы это документируем, чтоб потом, когда его начнут судить (а его начнут) доказательства будут железные и их будет много

Ничуть не удивляет, что пророссийски настроенным крымчанам резолюция не понравилась. Как по команде, написали гневные отповеди назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов и депутаты Госдумы.

МинПанд

Хотел бы вам рассказать про полуостров свободы, но ничего не знаю про Флориду.

Ильми Умеров

Генассамблея ООН считает Россию страной оккупантом, а судят за это в Крыму нас...

Участники обсуждения обратили внимание на список государств, проголосовавших против принятия резолюции. Их оказалось 26, еще 77 стран предпочли воздержаться.

Айдер Муждабаев

Эти страны не совсем не поддержали - они проголосовали прямо ПРОТИВ Украины в ее международно признанных границах. Не поддержали, воздержавшись, Кыргызстан и Таджикистан. Туркменистан не голосовал. А Азербайджан оба голосования "покурить" выходил.

Andriy Gonchar

Нажаль, це повністю несамостійні країни у прийнятті таких рішень. Арменія де-факто окупована скрєпостанськими військами, Білорусь - частина "союзної держави" з РФ, Казахстан та Узбекістан - автократії, стабільність/дестабілізація яких цілком залежить від кремля. То ж все очікуване.

Армен Саакян

Ожидали другого? Они и дальше будут вести себя как рядовые коммунисты на партсобрании, где парторг - Россия.

Привлекла внимание комментаторов и позиция Турции, которая, вопреки некоторым прогнозам, поддержала резолюцию.

Владислав Олейниченко

Украине не повезло с соседом, России не повезло с планетой!!!