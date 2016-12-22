Черные списки США: новые санкции против России

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Черные списки США: 15 российских предприятий, связанных с Украиной и Крымом», – сообщает американская газета The New York Times.

Эти целенаправленные санкции будут продолжать оказывать давление на Россию, поддерживая ее затраты на оккупацию Крыма

«Президент Обама во вторник внес в черный список 15 российских частных лиц и компаний из-за их деятельности в Крыму и Украине, создавая ранний тест для новой администрации избранного президента Дональда Трампа, от которого широко ожидается откат кампании давления против России. Министерством финансов определены семь человек и восемь корпоративных структур, участвующих в ряде проектов, в том числе строительстве моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом. Это также распространяется на бизнесменов, которые поддерживают президента Владимира Путина или участвуют в деятельности, которая способствует дестабилизации России Украины.

«Сегодняшняя акция является ответом на незаконную оккупацию Россией Крыма и продолжающуюся агрессию в Украине», – заявил Джон Смит, исполняющий обязанности директора офиса контроля иностранных активов казначейства. «Эти целенаправленные санкции, – добавил он, – стремятся продолжать оказывать давление на Россию, поддерживая ее затраты на оккупацию Крыма, и препятствуя деятельности тех, кто поддерживает насилие и нестабильность в Украине».

И, в продолжение темы, «Кремль, рассерженный новыми санкциями, обвинил Обаму в деструктивном упрямстве», – сообщает чешский портал Euro Zprávy.

«Вашингтон во вторник включил восемь других компаний и семь человек в так называемый черный список. Среди них, к примеру, одна российская компания для строительства автомобильных дорог и поддержанные российским правительством две крымские компании. Белый дом способствует «деструктивной» политике в отношении Кремля, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы по-прежнему не согласны с такой линией, мы считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двусторонним отношениям. Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры. Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такому деструктивному упорству», – добавил он».

«Турция разрешила визиты круизных судов, останавливавшихся в Крыму и кавказских портах», – пишет газета Кyiv Рost.

«Турецкие власти разрешили круизным судам, которые останавливаются в Крыму и кавказских портах, посещать Стамбул, несмотря на санкции ЕС, которые ограничивают визиты в крымские гавани, сказал заместитель министра транспорта России Виктор Олерский. «Мы провели переговоры с турецкими властями. Они отказались вначале, потому что корабли должны были посетить крымские порты. Но потом было получено разрешение; это было зафиксировано», – сказал Олерский на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе в среду. Российские круизные суда, размещающие до 500 пассажиров, начнут выходить в Черное море в 2017 году, сказал он».

«Россия остро реагирует в вопросе крымского золота. «Враждебные атаки Голландии», – показывает польский телеканал TVN24.

«Это несправедливое и неправосудное решение», – заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Таким она прокомментировала вердикт суда в Амстердаме, который 14 декабря принял решение о том, что крымская золотая коллекция должна вернуться в Украину.

«Это решение ставит крест на планах Нидерландов утвердиться в качестве юридической столицы мира», – заявила Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России перечислила ряд мероприятий в Нидерландах в последние годы, в том числе военные и внешнеполитические, стоящие, по ее мнению, «в одном ряду с многочисленными недружественными выпадами» со стороны Голландии по отношению к России. Она обвинила нидерландские власти в том, что они «сознательно» стремятся «портить отношения с Россией».

«25-30% повышение цен на огурцы в Крыму», – сообщает сельскохозяйственный портал Fresh Plaza.

Резкий рост цен на огурцы был зафиксирован на оптовых рынках Крыма

«Резкий рост цен на огурцы был зафиксирован на оптовых рынках Крыма. По данным ежедневного мониторинга «АПК-Информ: овощи и фрукты», оптовая цена этих продуктов на полуострове выросла на 25-30% с начала этой недели. В частности, на оптовом рынке Симферополя «Крымский Привоз» огурцы продаются от 100 до 155 рублей за килограмм (1.64-2.55 $/кг) в зависимости от качества, сорта и объема.

Для сравнения, в конце предыдущей рабочей недели оптовая цена этих продуктов составляла как минимум 80 рублей за килограмм (1,32 $/кг). По словам операторов рынка, восходящий ценовой тренд на огурцы является результатом заметного увеличения спроса на данную продукцию в канун новогодних праздников. В то же время поставки местных огурцов весьма ограничены. Большая часть продукции в настоящее время поставляются российскими предприятиями, которые также активно способствует повышению их отпускных цен. Также стоит отметить, что на данный момент оптовая цена огурцов на рынке Симферополя на 27% выше, чем в середине декабря 2015 года. В то же время трейдеры уверены, что продукт станет еще дороже».