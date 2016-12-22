Новые санкции США ‒ испытание для Трампа

Американская пресса пишет, что администрация следующего президента США Дональда Трампа может ослабить санкции в отношении России за ее агрессию против Украины в течение года ‒ так считают специалисты, опрошенные агентством Bloomberg. А журнал Foreign Policy располагает данными, что России не хватает среди главных оборонных приоритетов Трампа, вопреки убеждению американских военных. Между тем, нынешняя администрация США, расширив санкционный список в отношении России, тем самым устроила первое испытание следующей администрации, которая хочет ослабить давление на Россию, пишет The New York Times.

«2900 взрывов за день. Огонь тяжелой артиллерии и танков возвращается на линию фронта в Украине» ‒ под таким заголовком издание Washington Post сообщает о недавних событиях на Светлодарской дуге. Столько взрывов наблюдатели ОБСЕ насчитали там в воскресенье.

Ежедневник напоминает, что, несмотря на ряд договоренностей о перемирии между Украиной и Россией, заключенных при посредничестве Франции и Германии и известных вместе как минские договоренности, обе стороны продолжают ежедневные стычки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников сохранять экономические санкции в отношении России, пока не наступит длительное прекращение огня, говорится в статье.

Пророссийские заявления Дональда Трампа заставили нервничать и союзников в НАТО, и власти Украины

Как пишет газета, в то время как Россия продолжает поддерживать сепаратистов, Запад укрепляет военные усилия Украины через программы обучения военных и нелетальную помощь, в частности, транспортными средствами, контрбатарейными радарами, бронежилетами или оборудованием ночного видения. Самый новый оборонительный закон, принятый Конгрессом США, предусматривает на 2017 год дополнительно 50 миллионов долларов на военную помощь Украине, доводя эту сумму до 350 миллионов, говорится в статье.

«Но неясно, как избранный президент США Дональд Трамп отнесется к этому конфликту. Его пророссийские заявления заставили нервничать и союзников в НАТО, и власти Украины», ‒ отмечает автор статьи.

Ежедневник The New York Times между тем сообщает о расширении санкционных списков Вашингтона в отношении Москвы под заголовком: «США вносят в «черные списки» 15 российских субъектов, связанных с Украиной и Крымом». Президент США Барак Обама внес в «черный список» 15 российских физических и юридических лиц за их действия по Крыму и Украине и тем создал «первое испытание для новой администрации избранного президента Дональда Трампа, который, как ожидают, ослабит кампанию давления на Россию», говорится в статье.

Как говорят представители администрации США, эти меры ‒ элемент регулярного полугодового обновления санкционных списков, чтобы синхронизировать их с продолжением санкций, о котором объявил Европейский Союз. Но сейчас осуществление этого шага звучит особенно, потому что оно наступило после победы Трампа, который призвал к сближению с Россией и предложил в свой кабинет людей, призывавших к снятию санкций, вроде Рекса Тиллерсона, выдвиженца на должность государственного секретаря.

Существуют основания сомневаться, не в последний ли раз США сильнее зажали России экономические тиски

Автор отмечает, что некоторые аналитики предсказывали, что Евросоюз не продлит своих санкций после выборов в США, ожидая отступления с санкциями США, тем более, что несколько стран-членов выступали против. Но президент США Барак Обама тесно сотрудничал с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы удержать единым фронт против России, пишет газета и добавляет: этот шаг администрации стал последним проявлением солидарности президента с Европой.

«Существуют основания сомневаться, не в последний ли раз США сильнее зажали России экономические тиски. Кандидат Трампа на должность советника по национальной безопасности Майкл Флинн сидел рядом с (президентом России Владимиром) Путиным на юбилейном обеде финансируемой (российским) государством телесети RT в декабре прошлого года. Тиллерсон, руководитель корпорации Exxon Mobil, тоже приближен к Путину и годами занимался бизнесом в России. Exxon Mobil имеет (в России) ряд проектов, разрешенных американскими санкциями. Но другие проекты были этими санкциями остановлены, включая соглашение с российской государственной нефтяной компанией об исследовании и добыче в Сибири, которое может принести десятки миллиардов долларов. Тиллерсон не скрывал своего мнения, что санкции надо снять», ‒ пишет ежедневник.

Агентство деловых новостей Bloomberg, со своей стороны, публикует материал опроса экспертов под названием «Как полагают, Трамп окупился Путину: облегчение санкций приближается». «Это было трудно понять лишь несколько месяцев назад, но для большинства экономистов снятие санкций США против России теперь почти определенное», ‒ отмечается в статье.

По словам опрошенных агентством экспертов, США начнут облегчать свои ограничения, наложенные за агрессию в Украине 2014 года, в течение следующих 12 месяцев. Так считает 55 процентов опрошенных сейчас ‒ во время опроса в октябре такое мнение было только 10 процентов.

Руководитель команды Трампа не подтвердил, что ограничения будут сохранены

Агентство напоминает, что неожиданное избрание Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре усиливает ожидания радикального изменения политики США, хотя Европейский Союз на этой неделе продолжил свои экономические ограничения против России еще на шесть месяцев. «Хотя Трамп не давал знать, как он планирует выполнять свои обещания улучшить связи с Россией, руководитель его команды ранее в этом месяце не подтвердил, что ограничения будут сохранены. А тем временем Министерство финансов США добавило новых физических и юридических лиц в перечень действующих санкций», ‒ пишет агентство.

«Трамп, который называл президента Владимира Путина лучшим руководителем, чем Барака Обаму, заявлял, что может рассмотреть возможность признания аннексии Россией Крыма у Украины и снятия санкций. Трамп, которого преследуют опасения, что Россия вмешалась в этом году выборы в пользу кандидата-республиканца, уже показал свои намерения, запланировав заполнить свою администрацию деятелями, приверженными к более тесному сотрудничеству с Кремлем ‒ от Майкла Флинна, кандидата на должность советника по национальной безопасности, до руководителя корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, кандидата на государственного секретаря», ‒ говорится в материале.

В статье также напоминается, что у Трампа после его инаугурации 20 января останется лишь около шести недель, чтобы решить судьбу санкций, которые можно снять без одобрения Конгресса. Не менее важным следствием любого изменения политики Трампом будет влияние этого на санкции Европейского союза в отношении России, отмечается в статье: теперь больше экономистов считают, что ЕС тоже пойдет вслед за американским сокращением санкций. «40 процентов опрошенных сказали в ходе опроса 16-19 декабря, что ЕС начнет облегчать санкции в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 33 процентами в октябре», ‒ пишут авторы материала.

А издание из США Foreign Policy публикует статью под названием «России не хватает среди главных оборонных приоритетов Трампа, свидетельствует служебная записка Минобороны».

«Служебная записка Пентагона, определяет главные «оборонные приоритеты» будущей администрации Трампа: преодоление группировки «Исламское государство», снятие бюджетных ограничений, разработку новой стратегии кибербезопасности и увеличение эффективности как главные заботы избранного президента. Но в документе, который есть у журнала, не содержится ни одного упоминания о России, которую главные военные чиновники США определили как самую большую угрозу для США», ‒ пишет журнал.

Главные военные чиновники США определили Россию как самую большую угрозу для США

Издание напоминает, что в последние годы ведущие должностные лица Министерства обороны и разведывательных служб США называли Россию главной угрозой ‒ в частности, из-за ее желания бросить вызов США на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других регионах. Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, который останется на посту и после начала президентства Трампа 20 января, еще в прошлом году заявлял в Конгрессе, что для США нет угрозы, серьезнее чем Россия.

Журнал добавляет, что в переходной команде Трампа отказались уточнить, относится ли Россия к оборонительным приоритетам избранного президента, но отметили, что этот перечень «не исчерпывающий». Представитель команды Джессика Дитто заявила, что для средств информации спекулировать, что этот перечень составляет все приоритеты избранного президента, «совершенно ошибочно и обманчиво».

Представитель Пентагона, со своей стороны, тоже отказался комментировать приоритеты администрации Трампа. Но, сказал журналу Гордон Троубридж, заместитель пресс-секретаря Пентагона, переходной команде дали информацию о России, проведя с ней много брифингов о российской политике.

Издание также приводит мнение бывшего главного чиновника Пентагона, которая работала над политикой в отношении России до 2015 года, Эвелин Фаркас: по ее словам, она ожидает значительного сопротивления чиновников Пентагона, если следующий президент попытается повести свою политику так, как он заявлял. Она напомнила, что нынешний глава Объединенного комитета начальников штабов будет на этой должности еще шесть месяцев, «и он тоже согласен, что Россия ‒ это угроза номер один».

«Эксклюзивно: России не хватает среди оборонных приоритетов Трампа, согласно докладной записке Минобороны, которая есть у Foreign Policy»

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