У жителей Крыма и крымских переселенцев – особая история взаимоотношений с ПриватБанком, который национализировали в Украине. Своими воспоминаниями и мыслями по этому поводу они делятся в соцсетях.

Shir Shir

у меня была задолженность по карте 1500 грн. когда из крыма они ушли я позвонил и спросил что делать с долгом - ответили когда сможете отдадите мы сумму зафиксируем. зашел вчера долг уже 9000 грн и никто ничего не знает - плати все и все.

У жены была дебетовая карта - копилка с 1500 грн, так она у них вообще теперь нигде не отражается.

Взаимозачет - нет!

Станислав Краснов

Мои родители всю жизнь зарабатывали деньги, которые этот самый приват украл. И это не тысяча гривен...

Ксения Украинка

Законен ли арест валютного счёта у человека,который на момент оккупации Крыма уже 5 лет жил в Киеве и все операции со счетами привата проводились в Киеве.У человека на счёту ,на минуточку, были деньги на покупку квартиры.Он до сих пор не может их вернуть.А все потому,что когда-оформил карту привата на территории Крыма.

Я в марте 2014 специально поехала на материк,закрыть 2000грн по кредитной карте.Карты заблокированы,ни в одном банке мне не помогли. В сентябре 2014 еще раз обращалась-та же ситуация.Сейчас я узнаю,что у меня набежала пеня за это время почти 2000грн .,Уже и карта не заблокирована.Оплатите пеню и пользуйтесь…

И кстати,когда приват уже не работал ,с крымчанами,дугие банки принимали и погашение кредитов и вклады выдавали.

Александр Топилин

Тут такое дело. Увы, интуиция дана не всем. Жена и я прочувствовали ситуацию с Приватом в Крыму весной-летом 14-го. И не просто слупили с РФ всё украденное ими в Привате, но и, воспользовавшись их глупостью в отношении поддержки курса рубля локально в Крыму, поймав лучшие моменты для конвертации, одели РФ на несколько тысяч долларов в дополнение к нашим вкладам ТАМ. Совсем иное дело - как мы всё ЭТО (и художественные ценности) вывозили на материк. Вот уже третий год по ночам иногда кошмары приходят. Никогда не курил среди ночи. А тут выхожу на морозную лоджию…

Liza Bogutskaya

...В 2014 году я была одна из немногих, кто не стоял в очередях к банкоматам Приватбанка, т.к. волной прокатилась новость, что Приват в Крыму закрывается. Точно так же, как и сейчас, нам тогда рассказывали, что паника- плохая советчица, нужно сохранять спокойствие, "Приват" никуда не уйдет.

Результат известен и не думаю, что о нем нужно говорить. Интересно только то, что депозиты, которые были размещены в Приватбанке, в Крыму, потом на материке вернуть было невозможно, т.к. оказалось, что они были изъяты россиянами и пока Приватбанк будет судиться с РФ в европейских судах, выплат осуществлять не будет.

Делая неутешительные выводы, скажу, что иногда паника приводит нас в чувство и заставляет подумать, что может быть и не плохо все- таки снять хотя бы что-то... Лучше синица в руках…

Сергей Боженко

...Для нас, крымчан, многое стало понятно еще три года назад, со дня расстрела небесной сотни, когда ещё и сомнения в принадлежности Крыма не было, мы больше не увидели своих денег, находящихся в Приватбанке. Ни депозитов, ни оборотных, никаких. Тем кто принял российское гражданство, фонд защиты вкладчиков РФ, компенсировал депозиты. Те же кто попытался получить свои деньги, проживая на материковой Украине, получили циничный и безаппеляционный отказ. Нет, сначала конечно долго рассказывали что деньги переведены на некие транзитные счета и немного погодя вы их получите и прочее бла-бла-бла... Сейчас денег нигде нет, нет и никакого подтверждения что они были, справку об этом вам банк не даст. Испарились деньги.

Ещё более понятно, нам стало уже в этом году, когда мы поочередно выиграли все судебные инстанции, вплоть до верховного суда. Юристы банка на каждое решение подавали аппеляцию. Пройдя за два года все этапы, потратив кучу времени и денег на юристов, мы надеялись что уж теперь то Приватбанк выплатит наши небольшие средства, которые за счет курса уменьшились в 3 раза. Но концовка просто превзошла все ожидания, исполнительная служба просто закрыла исполнительное дело, с формулировкой - невозможно исполнить. Говоря по простому: у банка денег нет (ха-ха), забрать ничего не можем, до побачення! Т.е. законы государства Украины, на это частное предприятие не действуют.

Доказано нами…

Евгений Бутовский

Совершенно циничный грабеж миллиона человек до (!) референдума. 800 миллионов долларов обычных людей украдено просто так, а потом полезли смешные отмазки про утерянные активы. Этот негодяй будет непременно гореть в аду, если таковой существует. Ничего не свете не оправдывает цинизм существа, оставившего без копейки совершенно обычных людей...

Игорь Киселев

Мда Приват в Крыму очень некрасиво поступил, заблокировав все карточки крымчан, особенно своих сотрудников - ни зарплат , ни компенсаций, а некоторые ребята целыми семьями работали. Другие банки уходили достойно - выплатили все компенсации работникам.

Сергій Мокренюк

Ви хотіли відчути, що таке бути ВПО?..

***

Для того щоб РОЗПОЧАТИ розмову з банкам треба піти в органи соцзахисту населення, щоб отримати довідку, що ти впо, а потім...

А потім банк мені сказав, що гроші в Криму залишися…

Свои финансовые неприятности некоторые комментаторы связывают непосредственно с личностью бизнесмена Игоря Коломойского, которому до национализации принадлежал ПриватБанк. На эту тему разгорелась эмоциональная дискуссия.

Алексей Яковлев

Этот 'подонок' стал врагом Путина n1 и остановил гангрену "русского мира" …

Олексіна Дорогань

он остановил? а я думала, что те, кто жизни свои положил

Алла Медкова

Просто в тот момент его интересы совпадали с интересами Украины. Вот и весь патриотизм

Людмила Качур

Ребята, Коломойский реально в 2014 был ключевой фигурой в той ситуации. Чего стоило его "петушиное слово" Кернесу, после чего отменился съезд потенциальных "новороссов"

Ната Шут

Тут одно другому не мешает. В то время он реально сделал для удержания страны чуть ли не больше, чем все остальные. Только не ради страны, а для сохранения своего же бизнеса. В то время совпали интересы. А сейчас, не знаю кто и по каким причинам( их слишком много), дошатал банк до єтой ситуации…

Людмила Пронченко

Не оправдываю. Но никто из оставшихся в Крыму не вернули Банку свои кредиты. Ни большие, ни маленькие.

Ematveevna Dorogaya

Вообще то я например пыталась вернуть тысячи три кредита еще полгода, у меня даже на странице за это время где то пост есть о моих мытарствах, деньги брат в Киеве закинуть успел, но ему сказали, что счета закрыты, и куда они ушли никто не знает, доступа у меня, что и как там насчитали, просто нет. Тогда же как минимум еще несколько человек со мной эту тему обсуждали. Так что когда пишете НИКТО, по сути за свои слова ответить вряд ли сможете.

Сергей Боженко

Долги проданы российским коллекторам и будут изыматься

После национализации ПриватБанка некоторые комментаторы предположили, что теперь проблемы крымских вкладчиков могут разрешиться. Но пессимистов оказалось больше.

Сергій Вікарчук

Може мені таки повернуть мої вклади)))

Владислав Осипов

Что-то я уже не жду, что Приват вернёт мне 500 гривен. Но пусть там костью в горле встанут.

Ruslan Muratov

Приват должен мне 1400 грн., остались на моем счете частного предпринимателя.

И я должен привату 1600 грн. по кредиту.

В апреле 2014 года приват звонили мне и угрожали. А взаимозачёт сделать не хотели.

Оказывается если я должен, то должен отдать. А то, что приват должен это нужно обсуждать и договариваться о выплате. Я на них "забил" и сказал, что могут сделать только взаимозачет и если сделают, то я выплачу только остаток.

Олег Хакназаров

...И вот терерь за государство стало прямо отвечать перед нами за долги "Привата". Денег государство не вернет, не надейтесь.Напишут, что в госбюджете это не предусмотрено. Просто теперь проще с ЕСПЧ обращаться.

Валентына Самар

Експерти кажуть, що у власників кримських рахунків Приватбанку з"явився шанс отримати доступ до своїх грошей, які у них цинічно вкрали відразу по окупації. Думаю, що лише на добру волю уряду не варто сподіватись. Треба наполегливо вимагати))