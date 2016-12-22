Финты новой «Таврии»

После аннексии Крыма новообразовавшийся клуб «ТСК-Таврия»​ увенчан первыми лаврами чемпиона, правда, на сей раз – только в местной премьер-лиге. Финансовое положение комманды, при этом, остается проблематичным.

Новая «ТСК-Таврия», как и все остальные семь команд КФС (Крымского футбольного союза, которому в прошлом году УЕФА присвоил специальный статус), варится в собственном соку. В том смысле, что в составе команд КФС уже не увидишь зарубежных легионеров, а география их выступлений ограничивается лишь пределами полуострова. Хотя все же выступают здесь несколько игроков из материковой Украины, в частности, луцкой «Волыни».

По итогам минувшего летнего сезона, «ТСК-Таврия» опустилась на вторую ступеньку, пропустив вперед «Крымтеплицу» из Аграрного. К обоим клубам имеет непосредственное отношение собеседник Крым.Реалии, мастер спорта Андрей Опарин. В первом случае – как нынешний тренер «молодежки» тепличников, в другом – как экс- директор ДЮФК (детско-юношеского футбольного клуба) ООО «ФК ТСК», то есть «Таврии». Кстати, за последний год клуб (якобы из-за политических соображений) трижды менял свое название : ООО «ФК «Таврия», ООО «ФК ТСК» и, наконец, ООО «ФК «ТСК-Таврия».

Теперь тренер судится со своим бывшым клубом. Причина банальна – невыплата зарплаты

Именно в футболке полузащитника настоящей симферопольской «Таврии» Опарин завоевал золотую медаль чемпиона Украины в далеком 1992 году. И вообще, за «Таврию» на протяжении 1991 -2001 годов провел 292 матча и забил 21 гол. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Украины (263). Теперь же со своим бывшим клубом Андрей Станиславович, как и еще 11 тренеров (еще трое потом отказались от подачи судебного иска), которых он когда-то привел в ДЮФК, судится. Причина банальная – невыплата зарплаты. Задолжала только Опарину «ТСК-Таврия», ни много, ни мало, 346 404,49 рублей за период с 1 марта по 30 июня 2015 года. «До обращения с иском в суд, – сказано в его исковом заявлении в Киевский райсуд Симферополя, – я и другие бывшие работники ООО «Футбольный клуб ТСК» обращались в Инспекцию по труду в Крыму с заявлением о принуждении ответчика к выплате заработной платы, однако ответчик до настоящего времени расчет не произвел, невзирая на наложенный на него за данное правонарушение штраф».

Нас просто обманули. И это еще мягко сказано

Всякий раз на очередной встрече юрист «ТСК-Таврия» разводит руками: мол, на счету клуба нет ни копейки, а когда поступят деньги – непременно долги погасят. При этом, действующим футболистам и тренерами там вроде бы зарплату выплачивают. Остается только строить догадки, каким образом. «Нас просто обманули, – вынужден признать Андрей Опарин. – Это еще мягко сказано. Нам тогда сказали, что финансовое положение клуба тяжелое, и нам предложили написать заявление об увольнении по соглашению двух сторон. А через месяц, мол, вы придете, и вас вновь примут на работу. А потом они отказались от своих слов. Бородкин (президент «ТСК-Таврия» – КР) говорит: «Денег нет, вот-вот будут». Можно же было объяснить все по-честному: мол, такая вот ситуация».

По словам тренера, после решения суда он обращался в прокуратуру. А там один ответ – разбирайтесь в судебном порядке. «Мы уже не знаем, куда обращаться с этим вопросом, если даже судебные приставы не могут разобраться, – сетует Опарин. – Нам говорят, мол, деньги получите при их поступлении на счет клуба. А счет тот арестован. Думаю, в Футбольном союзе и в Федерации футбола Крыма наш вопрос не решается. Тем более, что Бородкин еще и президент этой самой федерации».

Интересно, что финансовые проблемы «ТСК-Таврия» ее президент связывал с нынешними американскими и европейскими санкциями. «Такое положение связано с тем, что некоторые наши спонсоры по рукам и ногам связаны различными санкциями со стороны ЕС и США, и это не позволяет нам поступать согласно достигнутым договорам и планам. Но могу заверить всех, что работа по этому разделу ведется ежедневная и все долги постепенно будут ликвидированы. В этом вопросе нам существенную помощь оказывают не только местные власти. Увы, не могу не сказать и о том, что нам скромно помогает Министерство спорта Крыма, которое, разместившись на стадионе «Локомотив», бывшем за все годы своего существования родным домом для «Таврии», теперь отвело команде одну комнату, а буквально перед нашей с вами встречей нам стало известно (не из официальных источников), что тренировочную базу команды в Почтовом якобы передают на российский бюджет. Такое решение означает, что команда переходит на положение бомжа, не имеющего постоянной крыши над головой», – пожаловался Сергей Бородкин в интервью «Крымской правде» 5 декабря 2015 года.

Но теперь, оказывается, у «ТСК-Таврия» все невзгоды остались позади. «Все бюрократические сложности мы преодолели, с финансированием тоже все ясно и понятно» (Из интервью Бородкина «Крымской газете», 28 октября 2016 года). Только вот непонятно, почему тогда клуб не может рассчитаться по долгам со своими бывшими «молодежными» тренерами.

А какова финансовая ситуация в крымском футболе в целом? Судя по всему, тоже туманная, не только оставшаяся на аннексированном полуострове симферопольская «ТСК-Таврия» надеется на серьезную денежную подпитку, и им обещают помочь. Недавно, на презентации сборной Крыма 9 декабря, подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил: «максимально постараемся найти меценатов, которые будут готовы оказать содействие нашим клубам». Первый такой «меценат» уже определен – аэропорт «Симферополь», который в текущем году перечислил местной Федерации футбола 18 миллионов рублей. Напрягли также средний и малый бизнес – тот берет под опеку сборную Крыма, как это, собственно, явствует из недавно подписанного меморандума между президентом КФС Юрием Ветохой и председателем правления МОО (Межрегиональной общественной организации) «Новая Формация» Юрием Айрапетяном. В следующем году «поиски источников финансирования» Аксенов пообещал продолжить.

Справка: После аннексии Крыма на полуострове создан Крымский футбольный союз, который проводит чемпионат премьер-лиги. УЕФА, организация, руководящая европейским футболом, дала согласие на проведение чемпионата, однако полностью изолировала крымских футболистов от международного футбола. Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Штаб-квартира Союза находится в Симферополе. В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. В чемпионате премьер-лиги принимает участие преобразованный после аннексии Крыма футбольный клуб «ТСК-Таврия».

В то же время, на материковой части Украины, с августа 2016 года, возобновлена работа Федерации футбола Крыма. Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашней ареной, на время аннексии Крыма, стал стадион «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын. 16 октября 2016 года, возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» провел первую игру на домашнем поле в Бериславе.

Максим Денисов, крымский блогер

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