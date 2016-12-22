Безвизовый «пряник» для крымчан

Специально для Крым.Реалии

Власти Украины рассматривают улучшение жизни в стране и европейские перспективы одним из элементов стратегии по развращению Крыма и оккупированных районов Донбасса. В реальности безвизовый режим с ЕС – приятный бонус для граждан, проживающих на захваченных территориях, но не более того.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обретение нашей страной безвизового режима с ЕС приблизит возвращение Крыма и захваченных районов Донбасса. «Если хотите – это дополнительный стимул и для возвращения власти на Донбасс и один из первых элементов стратегии возвращения Крыма. Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», – сказал президент.

Глава государства добавил, что жители оккупированных территорий смогут получить новые украинские документы, необходимые для безвизового въезда в ЕС. Напомним, в середине текущего месяца Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии. Но решение пока не вступило в законную силу. Его должен утвердить Совет Евросоюза.

Для «крымнашистов» украинский паспорт – пропуск в цивилизованный мир, но не документ о гражданстве

К сожалению, мы не можем разделить оптимизм президента в этом вопросе. Крымские сторонники аннексии (социально активная часть) уже давно ждут безвизового режима с ЕС. На крымских и севастопольских форумах, в социальных сетях хватает сообщений, в которых «крымнашисты» рассказывают о желании поехать в ЕС после решения европейской бюрократии. Большая часть крымчан сохранили украинские документы. При этом никаких положительных эмоций в отношении нашей страны сторонники аннексии не испытывают. Для них украинский паспорт – средство для передвижения, пропуск в цивилизованный мир, но не документ о гражданстве.

Политические эксперты и социальные психологи неоднократно указывали, что жители оккупированных территорий живут в условиях двойной и даже тройной морали. Пропаганда настолько промыла людям мозги, что даже маленький позитив преподносится как заслуга России, а социальные пороки объявляются «украинским наследием». Весьма показательной была ситуация с продовольственной блокадой полуострова. Противники утверждали, что такие действия якобы оттолкнули бы крымчан от Украины. В реальности наша страна показала, что не намерена закрывать глаза на захват части своей территории. До блокады российские «власти» пользовались украинскими благами, а пропаганда выставляла это как личное «достижение» президента Владимира Путина.

По разным оценкам, порядка 65-70% крымчан никогда не выезжали за пределы полуострова. Какие показатели сейчас, ответить проблематично. Проведение независимых исследований блокируется российскими «властями». Безвизовый режим с ЕС интересен только социально активным группам: мелкому и среднему бизнесу, работникам СМИ, сотрудникам исследовательских организаций, общественным активистам и прочим. Российские «власти» делают все, дабы указанная прослойка скорей покинула Крым и не мешала строить на полуострове российский «криминальный капитализм».

Фраза «вернуть Крым» не должна никого вводить в заблуждение. Полуостров не сам ушел от Украины. Российская Федерация оккупировала украинскую территорию, наводнив ее «зелеными человечками», разным криминальным сбродом и «политическими туристами», которые перед телевизионными камерами изображали возмущенных крымчан. Затем Кремль организовал политический спектакль под названием «референдум о статусе Крыма». Грубо говоря, к головам крымчан приставили дуло автомата, запугали их мифическими «правосеками» и погнали на «голосование». Операцию провернули за считанные дни, дабы подневольное население не сообразило, что именно произошло. Большая часть бежавших на «референдум» наивно полагала, что порядки в республике останутся прежними, только вырастут пенсии и заработные платы.

Власти нашей страны должны каждый день думать над тем, что именно сделать, дабы Крым обходился Кремлю еще дороже

За первый год аннексии настроения в Крыму изменились от эйфории до полного разочарования и апатии, но было уже поздно. Допустим, Украина выбралась из кризиса, уровень жизни заметно превысил крымский, а жители полуострова полностью разочаровались в России. Никакого практического эффекта в плане возвращения утраченной территории тут ждать не стоит, так как мнение крымчан для Кремля ничего не значит. Местная администрация и силовики неоднократно демонстрировали, что готовы бить не только украинцев и крымских татар, но и сторонников «Крымнаша».

Долгосрочные интересны нашей страны требуют комплексной стратегии по освобождению захваченных территорий, а не отдельных элементов, которые не увязаны в систему. Тут только одним безвизовым режимом ЕС или ростом украинской экономики не отделаешься. Подневольное население Крыма все равно будет воспринимать любую позитивную новость, касающуюся Украины, сквозь призму оголтелой пропаганды.

Третий год Крым и часть Донбасса находятся в руках российских агрессоров. Вопрос написания такой стратегии давно уже перезрел. В цивилизованных странах такие документы состоят из открытых и закрытых (секретных) частей. Примером системной работы можно назвать усиливающиеся антироссийские санкции и последовательную политику Запада по непризнанию российской аннексии Крыма. Заслуга украинской дипломатии в том, что на всех международных площадках Россию критикуют как оккупанта и нарушителя международного права. Но это только политическая часть решения проблемы. Власти нашей страны должны каждый день думать над тем, что именно сделать, дабы Крым обходился Кремлю еще дороже. Безвизовый режим с ЕС – всего лишь приятный бонус для граждан Украины, проживающих на захваченной территории, но не более.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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