Градоначальник Бахчисарая Мустафа Давидович

В нынешнем году юбилей – 165 лет со дня рождения Мустафы Мурзы Давидовича – видного государственного и общественного деятеля, градоначальника Бахчисарая и старосты Алушты, сподвижника великого крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского.

Мустафа Давидович происходил из литовских татар, однако его жизнь была тесно связана с Крымом. Начало формирования этнической группы литовских татар относится к ХIV столетию. В 1320 году, при князе Гедимине, в литовских походах участвовали татарские отряды. В 1395 году разгромленный Тамерланом хан Тохтамыш некоторое время находился в Литве, а его сын Джелал-ад-Дин участвовал в знаменитой Грюнвальдской битве. 15 июля 1410 года его конница разместилась на правом фланге польско-литовского войска, атаковав тевтонцев. Продемонстрировав Витовту свои намерения продолжать отцовскую политику дружественного сотрудничества, Джелал-ад-Дин получил поддержку великого князя Литовского в борьбе за ханский престол. Уже в следующем году он провозгласил себя ханом сначала в Крыму, а к весне 1412 года уже и в Сарае – произошло это при поддержке литовцев. По свидетельству летописца Михалона Литвина, будущий основатель Крымского ханства Хаджи Герай родился в Литве в Троки (современный Тракай). Родной язык литовские татары утратили в ХVII веке, этноконсолидирующую роль сыграл религиозный фактор – принадлежность к исламу.

Мустафа Давидович родился в 1851 году в Варшаве. Его семья принадлежала к старинному знатному роду татарских мурз и была весьма состоятельной. В Московском кадетском корпусе, куда Мустафа поступил на учебу, юноша познакомился со своим сверстником из Крыма, также дворянским сыном Исмаилом Гаспринским, который «открыл» для него родину его предков...

В 1867 году вместе с другом Мустафа впервые посетил Крым. Некоторое время он учился в Бахчисарае в знаменитом Зынджирлы-медресе, где получил богословское образование, а в 1870 году поступил в Симферопольскую татарскую учительскую школу, по окончании которой получил право преподавать русский язык в начальных классах.

Исключительная порядочность Мустафы Давидовича проявлялась в бескорыстной помощи всем, кому она была нужна, несмотря на сословные условности

Как пишет биограф Давидовича Сетья Казаков: «Свою педагогическую деятельность он начинает в маленькой приморской деревушке Алуште, которая пленила его провинциальными устоями и красотой природы. Общество приняло молодого педагога недружелюбно. Ситуация разрешилась только тогда, когда люди смогли ближе познакомиться с его благочестивыми делами и отношением к жизни. Немаловажную роль сыграла и исключительная порядочность Мустафы Давидовича, которая проявлялась в бескорыстной помощи всем, кому она была нужна, несмотря на сословные условности. Знание основ ислама сблизило его с имамом Алушты Аджи Сеттаром Эфенди, который согласился в 1880 году выдать за него замуж свою дочь Шахсне».

Так Мустафа Давидович навсегда связал свою жизнь с Крымом. От брака с Шахсне родилось шестеро детей – Мерьем, Якуб, Сеттар, Разие, Зоре и Мерзие.

В 1879 году Давидович оставляет Алушту и переезжает в Бахчисарай – по приглашению своего друга Исмаила Гаспринского, который в то время стал головой городского управления Бахчисарая. Здесь он открывает адвокатскую контору, становится гласным городской Думы. В 1885 году Мустафа Давидович избирается городским головой Бахчисарая. Эту должность он занимал в течение 22 лет, и был весьма успешным градоначальником.

В период его правления были учреждены городское училище и приют для инвалидов, открыта сеть мектебе – школ для крымскотатарских детей, ремонтировались улицы и дороги, начала работать цементная фабрика; много внимания уделялось вопросам здравоохранения.

По указанию Давидовича в больнице Алушты была оборудована палата для женщин-мусульманок, выделено помещение под родильное отделение

В 1907 году Мустафа Мурза возвращается в Алушту, где он избран старостой города. Историк Адас Якубаускас пишет: «Давидович сделал очень много для Алушты: благодаря его заботам были устроен бульвар для отдыхающих, летний театр, расширена набережная, приведено в порядок городское освещение, проложен водопровод, расширены границы города, велась борьба с антисанитарией и инфекционными болезнями, открыты учреждения просвещения. По указанию Давидовича в местной больнице была оборудована палата для женщин-мусульманок, выделено помещение под родильное отделение. По его же инициативе открыта летняя колония для детей, больных туберкулезом».

В 1905 году в Бахчисарае было основано общество младотурков. Вместе с Исмаилом Гаспринским и Сулейманом Крымтаевым Давидович стал одним из его лидеров. По инициативе Давидовича было созвано «Собрание мусульман Крымского полуострова». В том же году он избран в комиссию, которая должна была систематизировать программу создававшейся в то время мусульманской партии «Иттифак аль-Муслимин» (Союз мусульман).

С 16 по 22 августа 1906 года Давидович принимал участие в Третьем Всероссийском съезде мусульман в Нижнем Новгороде. Он был избран в комиссию просвещения, которой поручалось подготовить программу реформирования системы просвещения мусульман. На этом съезде Давидович (как и Исмаил Гаспринский) был избран членом Центрального комитета мусульманской партии.

Значительной и весьма общественно полезной была его деятельность на благотворительном поприще – в декабре 1913 года Давидович стал председателем Мусульманского благотворительного общества Алушты. Общество ставило своими целями: помощь бедным крымским татарам, мусульманам, открытие столовой для них, раздача бесплатных продуктов во время религиозных праздников; финансирование детей из малообеспеченных семей для получения ими образования, в том числе в Турции. Общество приняло участие в открытии начального училища для девочек.

«Крым потерял культурного общественного деятеля. Умер человек, который знал и понимал это дело»

Осенью 1914 года здоровье Мустафы Мурзы резко ухудшилось. В сентябре 1914 года покинул этот мир его ровесник, близкий соратник и друг Исмаил Гаспринский… 21 декабря 1914 года, на 65-м году жизни, Мустафа Давидович скончался. Газеты отмечали, что «Крым потерял культурного общественного деятеля. Умер человек, который знал и понимал это дело».

Из уважения к личности Мустафы Мурзы Давидовича царь Николай II прислал на его похороны два серебряных венка. Эти венки помогли его потомкам избежать голодной смерти во время депортации крымских татар 1944 года.