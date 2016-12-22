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Градоначальник Бахчисарая Мустафа Давидович

Мустафа Давидович

Мустафа Давидович

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В нынешнем году юбилей – 165 лет со дня рождения Мустафы Мурзы Давидовича – видного государственного и общественного деятеля, градоначальника Бахчисарая и старосты Алушты, сподвижника великого крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского.

Мустафа Давидович происходил из литовских татар, однако его жизнь была тесно связана с Крымом. Начало формирования этнической группы литовских татар относится к ХIV столетию. В 1320 году, при князе Гедимине, в литовских походах участвовали татарские отряды. В 1395 году разгромленный Тамерланом хан Тохтамыш некоторое время находился в Литве, а его сын Джелал-ад-Дин участвовал в знаменитой Грюнвальдской битве. 15 июля 1410 года его конница разместилась на правом фланге польско-литовского войска, атаковав тевтонцев. Продемонстрировав Витовту свои намерения продолжать отцовскую политику дружественного сотрудничества, Джелал-ад-Дин получил поддержку великого князя Литовского в борьбе за ханский престол. Уже в следующем году он провозгласил себя ханом сначала в Крыму, а к весне 1412 года уже и в Сарае – произошло это при поддержке литовцев. По свидетельству летописца Михалона Литвина, будущий основатель Крымского ханства Хаджи Герай родился в Литве в Троки (современный Тракай). Родной язык литовские татары утратили в ХVII веке, этноконсолидирующую роль сыграл религиозный фактор – принадлежность к исламу.

Мустафа Давидович родился в 1851 году в Варшаве. Его семья принадлежала к старинному знатному роду татарских мурз и была весьма состоятельной. В Московском кадетском корпусе, куда Мустафа поступил на учебу, юноша познакомился со своим сверстником из Крыма, также дворянским сыном Исмаилом Гаспринским, который «открыл» для него родину его предков...

Исмаил Гаспринский

Исмаил Гаспринский

В 1867 году вместе с другом Мустафа впервые посетил Крым. Некоторое время он учился в Бахчисарае в знаменитом Зынджирлы-медресе, где получил богословское образование, а в 1870 году поступил в Симферопольскую татарскую учительскую школу, по окончании которой получил право преподавать русский язык в начальных классах.

Исключительная порядочность Мустафы Давидовича проявлялась в бескорыстной помощи всем, кому она была нужна, несмотря на сословные условности
Сетья Казаков

Как пишет биограф Давидовича Сетья Казаков: «Свою педагогическую деятельность он начинает в маленькой приморской деревушке Алуште, которая пленила его провинциальными устоями и красотой природы. Общество приняло молодого педагога недружелюбно. Ситуация разрешилась только тогда, когда люди смогли ближе познакомиться с его благочестивыми делами и отношением к жизни. Немаловажную роль сыграла и исключительная порядочность Мустафы Давидовича, которая проявлялась в бескорыстной помощи всем, кому она была нужна, несмотря на сословные условности. Знание основ ислама сблизило его с имамом Алушты Аджи Сеттаром Эфенди, который согласился в 1880 году выдать за него замуж свою дочь Шахсне».

Так Мустафа Давидович навсегда связал свою жизнь с Крымом. От брака с Шахсне родилось шестеро детей – Мерьем, Якуб, Сеттар, Разие, Зоре и Мерзие.

В 1879 году Давидович оставляет Алушту и переезжает в Бахчисарай – по приглашению своего друга Исмаила Гаспринского, который в то время стал головой городского управления Бахчисарая. Здесь он открывает адвокатскую контору, становится гласным городской Думы. В 1885 году Мустафа Давидович избирается городским головой Бахчисарая. Эту должность он занимал в течение 22 лет, и был весьма успешным градоначальником.

В период его правления были учреждены городское училище и приют для инвалидов, открыта сеть мектебе – школ для крымскотатарских детей, ремонтировались улицы и дороги, начала работать цементная фабрика; много внимания уделялось вопросам здравоохранения.

По указанию Давидовича в больнице Алушты была оборудована палата для женщин-мусульманок, выделено помещение под родильное отделение
Адас Якубаускас

В 1907 году Мустафа Мурза возвращается в Алушту, где он избран старостой города. Историк Адас Якубаускас пишет: «Давидович сделал очень много для Алушты: благодаря его заботам были устроен бульвар для отдыхающих, летний театр, расширена набережная, приведено в порядок городское освещение, проложен водопровод, расширены границы города, велась борьба с антисанитарией и инфекционными болезнями, открыты учреждения просвещения. По указанию Давидовича в местной больнице была оборудована палата для женщин-мусульманок, выделено помещение под родильное отделение. По его же инициативе открыта летняя колония для детей, больных туберкулезом».

В 1905 году в Бахчисарае было основано общество младотурков. Вместе с Исмаилом Гаспринским и Сулейманом Крымтаевым Давидович стал одним из его лидеров. По инициативе Давидовича было созвано «Собрание мусульман Крымского полуострова». В том же году он избран в комиссию, которая должна была систематизировать программу создававшейся в то время мусульманской партии «Иттифак аль-Муслимин» (Союз мусульман).

С 16 по 22 августа 1906 года Давидович принимал участие в Третьем Всероссийском съезде мусульман в Нижнем Новгороде. Он был избран в комиссию просвещения, которой поручалось подготовить программу реформирования системы просвещения мусульман. На этом съезде Давидович (как и Исмаил Гаспринский) был избран членом Центрального комитета мусульманской партии.

Значительной и весьма общественно полезной была его деятельность на благотворительном поприще – в декабре 1913 года Давидович стал председателем Мусульманского благотворительного общества Алушты. Общество ставило своими целями: помощь бедным крымским татарам, мусульманам, открытие столовой для них, раздача бесплатных продуктов во время религиозных праздников; финансирование детей из малообеспеченных семей для получения ими образования, в том числе в Турции. Общество приняло участие в открытии начального училища для девочек.

«Крым потерял культурного общественного деятеля. Умер человек, который знал и понимал это дело»

Осенью 1914 года здоровье Мустафы Мурзы резко ухудшилось. В сентябре 1914 года покинул этот мир его ровесник, близкий соратник и друг Исмаил Гаспринский… 21 декабря 1914 года, на 65-м году жизни, Мустафа Давидович скончался. Газеты отмечали, что «Крым потерял культурного общественного деятеля. Умер человек, который знал и понимал это дело».

Из уважения к личности Мустафы Мурзы Давидовича царь Николай II прислал на его похороны два серебряных венка. Эти венки помогли его потомкам избежать голодной смерти во время депортации крымских татар 1944 года.

Памятная доска в честь Мустафы Давидовича в Бахчисарае

Памятная доска в честь Мустафы Давидовича в Бахчисарае

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