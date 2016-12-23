Каждый год комиссия латвийских филологов выбирает слово года. Почетным титулом награждается слово или выражение, которые было особенно актуальным и часто использовалось именно в текущем году. В 2016 году таким словом стало "Лояльность".

О лояльности в Латвии начали говорить осенью – парламент страны проголосовал за поправки к закону об образовании. Они дают право в срочном порядке увольнять учителей, которые нелояльны Латвии и ее Конституции.

С 1 января эти поправки должны вступить в силу, хотя профсоюз педагогов все еще надеется, что президент отправит спорный закон обратно в Сейм на доработку.

В конце года о лояльности Латвии заговорили снова — на последнем конгрессе Национального объединения (эта политическая сила входит в состав правящей коалиции) была принята резолюция выселять тех жителей страны, для которых неприемлема Латвия как национальное государство. Другими словами, выгнать всех нелояльных.

Не стоит жить в стране среди людей, которых они ненавидят

"В Латвии есть люди, которые даже спустя 25 лет после восстановления независимости не считают нужным получать латвийское гражданство. Они, очевидно, чувствуют принадлежность к какой-то другой стране. А вторая категория людей – это те, кто получил латвийское гражданство, например, Айво Бенес, который при этом воюет на Донбассе и мечтает о социализме. Зачем таким нужно гражданство? Пусть они уезжают туда, где будут чувствовать себя лучше. Не стоит жить в стране среди людей, которых они ненавидят", – считает депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

Кто будет решать: лояльны – не лояльны? Здесь есть опасность скатиться к охоте на ведьм

Национальный блок – помимо выселения нелояльных – предлагает бороться против русского языка в СМИ, сократить финансирование не латышской прессы и ужесточить порядок выдачи видов на жительство в Латвии. Оппозиционные партии называют это ограничением свобод и плавным переходом к полицейскому государству. "Кто будет решать: лояльны – не лояльны? Здесь есть опасность скатиться к охоте на ведьм. Есть уголовный кодекс, в конце концов, все составы преступления оговорены. Если человек критически высказывается по отношению к существующим порядкам, это не значит, что он не лояльный, это значит, что он душой болеет за собственное государство", – заявил депутат Сейма от партии "Согласие" Александр Якимов.

Конечно, принятая национальным блоком резолюция по лояльности вызвала огромную шумиху в местной прессе, но не все так однозначно, говорят политологи.

"Люди, которые открыто считают, что Латвия не имеет своего места на карте, что Латвия как государство не имеет право быть – вот это и есть та нелояльность, о которой можно говорить. Если ты говоришь, что эта страна не имеет право на существование – тогда что ты здесь делаешь?" – говорит политолог Филипп Раевский.

Такой нелояльный стране житель запросто может перейти от слов к действиям, в этом главная опасность, говорит политолог. Но главная проблема в том, что национальный блок указывает на конкретные группы людей, которые якобы могут быть не лояльны. А это уже выходит за рамки – как презумпции невиновности, так и общеевропейской толерантности.

"Вот человек участвует в информационной войне против Латвии, он не лоялен, он нарушает закон, он должен за это отвечать. Если мы начнем обобщать: вот эта группа людей не лояльна, потому, что они вот какие-то не такие, тогда мы можем прийти к очень большим проблемам в нашем государстве", – считает политолог.

Точку в обсуждении, кто именно лоялен, а кто нет, и что делать с нелояльными, поставил президент Латвии Раймондс Вейонис. Он назвал резолюцию националистов полным абсурдом и посоветовал подумать о дополнительном финансировании курсов по латышскому языку для русскоязычных жителей страны и обладателей видов на жительство.