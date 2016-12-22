21 декабря эксперты британской независимой аналитической группы Bellingcat представили свою версию расследования боевых действий на востоке Украины летом 2014 года. С помощью данных из открытых источников авторы утверждают, что российские военные регулярно вели артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций в первые месяцы конфликта на Донбассе. Этот факт полностью исключает возможность употребления таких терминов, как «гражданская война» или «внутренний конфликт», считают в Bellingcat, – они называют эти атаки актом войны России против Украины.

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Украинский военный эксперт Олег Жданов отмечает, что доказательств российской агрессии на Востоке Украины предостаточно и без британских исследователей:

Российские подразделения заходили на нашу территорию, даже не меняя шевроны

– Российские военные вообще не стесняются и ничего не скрывают. Еще в 2015 году организация «Информнапалм» предоставила доказательства 220-ти артобстрелов украинских вооруженных сил с территории России. Сегодня есть миллион фактов, доказывающих, что российские подразделения заходили на нашу территорию, даже не меняя шевроны. Согласно данным разведки, такие подразделения находятся на Донбассе прямо сейчас, от 8 до 10 тысяч человек: комендантские службы, тыловые подразделения, связисты, та же артиллерия. Мы знаем даже номера бригад. То есть, получается разговор глухого и немого: весь мир говорит о том, что это вооруженная агрессия, вторжение, а руководство России делает вид, что ничего не происходит.

Опираясь на данные Министерства обороны Украины, Олег Жданов оценивает потери российских военных на Донбассе в пределах от 5 до 10 тысяч убитыми и до 20 тысяч ранеными.

Соавтор доклада Bellingcat Шон Кейс: «Я могу заявить с полной уверенностью, что на основании наших данных летом 2014 года обстрелы с российской стороны не были ошибкой или своеволием российских командиров. Это были систематические попытки российской армии уничтожить украинские войска, расположенные вдоль границы. Учитывая собранные нами доказательства, можно точно сказать, что это был акт войны со стороны России в отношении Украины».

Российский политолог и журналист Иван Преображенский считает, что россияне на самом деле прекрасно понимают, во что ввязалась их страна:

До многих россиян стало доходить, что военный конфликт идет, что Россия участвует в нем, и это означает неизбежные потери среди россиян

– Для российского обывателя все выглядит так: в Украине более-менее завершена «гражданская война», идут какие-то беспорядки на границе самопровозглашенных республик, экономически все очень плохо. Информации о продолжающих гибнуть там людях практически нет. По социологическим опросам, настроения среди россиян с 2015 года довольно миролюбивые, потому что до многих стало доходить, что военный конфликт все же идет, что Россия так или иначе участвует в нем, и это означает неизбежные потери среди россиян. Около 75% респондентов сейчас против участия России в военном конфликте. В этом смысле российское общество достаточно едино.