«Царь хороший, боярышники плохие» – из крымских сетей

Новость о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске не могла остаться незамеченной крымчанами. Тем более, что проблема употребления алкогольных суррогатов крайне актуальна и для Крыма.

Комментаторы убеждены: массовое употребление «Боярышника» россиянами свидетельствует о снижении их уровня жизни. Но это никак не мешает им, как и раньше, верить в «доброго царя».

Рефат Чубаров

Страна, в которой граждане массово употребляют внутрь средство для чистки ванн, продолжает искать духовные скрепы…

Жан Запрута

...Со слов главы Роспотребнадзора, кто-то специально подсаживал людей на «Боярышник». То есть сначала им продавали "нормальный" «Боярышник», а потом продали отравленный.

И никто не говорит, что у людей банально не хватает денег на качественное спиртное.

Ivonne Smith

И я тоже за то, что бы алкаши могли пить нормальный крымский портвейн как минимум. Это все показывает в каком унизительном материальном положении русский народ.

Дмитрий Крым

...алкоголизм следствие нереализованности, депрессии и отчаяния. люди не видят смысла и не имеют сил противостоять агрессивной и жестокой реальности. алкоголизм - это следствие, причина - бедность и ненужность граждан

Екатерина Петухова

...Какие теракты, господа? Зачем? Сами себя уничтожим.

Нэлли Ники

...Боярышник, закладки наркотиков, вся Большая Ялта в трафаретах - травят… Зато все бабло на антитеррор(( с таким подходом нация сгниет без террора( писала жалобу в Роспотребнадзор, что сайт с продажей наркоты закрыли. Они закрыли, но твари букву изменили и опять торгуют.

Власти России пока не придумали ничего лучше, кроме как запретить продажу «Боярышника». Среди крымских комментаторов разгорелась дискуссия на эту тему. Одни считают возможный запрет неуместным и неэффективным. Другие – напротив, его одобряют.

Андрей Никифоров

...Нормальный человек, в адеквате, никогда не будет системно употреблять эту дрянь. А кто на нее подсел - ты ему хоть под нос бочку с портвейном подсунь - не отучишь…

В сегодняшнем Крыму «Боярышник» и прочие алкогольные суррогаты тоже пользуются большим спросом, о чем свидетельствуют посты крымчан в соцсетях.