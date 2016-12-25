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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Открытие главной елки Крыма в Симферополе, новогодний парад Дедов Морозов в Евпатории, заснеженный пик Крыма – Ай-Петри. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 19 – 25 декабря.
Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
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Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года

Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
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Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года

Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
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Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года

Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года
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Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года

Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года
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Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года

Заснеженная вершина горы Ай-Петри, 19 декабря 2016 года
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Заснеженная вершина горы Ай-Петри, 19 декабря 2016 года

Участники рождественской ярмарки в Симферополе, 19 декабря 2016 года
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Участники рождественской ярмарки в Симферополе, 19 декабря 2016 года

Акция в поддержку пропавших в Крыму под посольством России в Киеве, 23 декабря 2016 года
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Акция в поддержку пропавших в Крыму под посольством России в Киеве, 23 декабря 2016 года

В Севастополе на верность России приняли присягу 30 юношей, 24 декабря 2016 года
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В Севастополе на верность России приняли присягу 30 юношей, 24 декабря 2016 года

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