Открытие главной елки Крыма в Симферополе, новогодний парад Дедов Морозов в Евпатории, заснеженный пик Крыма – Ай-Петри. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 19 – 25 декабря.