Открытие главной елки Крыма в Симферополе, новогодний парад Дедов Морозов в Евпатории, заснеженный пик Крыма – Ай-Петри. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 19 – 25 декабря.
1
Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
2
Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
3
Открытие главной елки Крыма в Симферополе, 19 декабря 2016 года
4
Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года
5
Участники новогоднего парада Дедов Морозов в Евпатории, 18 декабря 2016 года
6
Заснеженная вершина горы Ай-Петри, 19 декабря 2016 года
7
Участники рождественской ярмарки в Симферополе, 19 декабря 2016 года
8
Акция в поддержку пропавших в Крыму под посольством России в Киеве, 23 декабря 2016 года
9
В Севастополе на верность России приняли присягу 30 юношей, 24 декабря 2016 года