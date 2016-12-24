Украинские банки ушли из Крыма еще в 2014 году. Большинство –​ рассчитавшись с вкладчиками и предоставив заемщикам возможность выплатить свои долги. Однако были и такие, которые отказались возвращать крымчанам деньги. Даже тем, кто был вынужден бросить все и переехать на материковую Украину.

Куда делись деньги крымчан из банковских учреждений в марте 2014 года?

Изменится ли позиция ПриватБанка в отношении крымских вкладчиков после национализации финучреждения? Смогут ли получить свои депозиты из этого банка те, кто уже получил компенсацию из так называемого Фонда защиты вкладчиков Крыма? И куда делись деньги крымчан из банковских учреждений в марте 2014 года?

Смогут ли крымчане получить свои депозиты из ПриватБанка после того, как он стал государственным, и кто теперь получит право взыскивать долги крымчан – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Гость программы – руководитель проекта «Путь к успеху», экономист Андрей Блинов.

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.