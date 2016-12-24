Украинские банки ушли из Крыма еще в 2014 году. Большинство – рассчитавшись с вкладчиками и предоставив заемщикам возможность выплатить свои долги. Однако были и такие, которые отказались возвращать крымчанам деньги. Даже тем, кто был вынужден бросить все и переехать на материковую Украину. Изменится ли позиция ПриватБанка в отношении крымских вкладчиков после того, как банк стал государственным? Смогут ли получить свои депозиты те, кто уже получил компенсацию из так называемого Фонда защиты вкладчиков Крыма? И куда делись деньги крымчан из банковских учреждений в марте 2014 года? Смогут ли крымчане получить свои депозиты из ПриватБанка после национализации этого банка и кто теперь получит право взыскивать долги крымчан – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гости программы – руководитель проекта «Путь к успеху», экономист Андрей Блинов