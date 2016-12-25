«Крымский узел» в зеркале социологии

Специально для Крым.Реалии

Социология ‒ не универсальная отмычка к тайнам общественного развития. И в то же время ‒ это не «буржуазная лженаука», как ее официально трактовали в известные времена вместе с генетикой и кибернетикой (и действительно ‒ какая социология, когда у советского народа есть «Краткий курс истории ВКП (б)» с написанным лично Сталиным параграфом о диалектическом и историческом материализме!). Сейчас социология, используя материал профессионально проведенных опросов, способна отметить тенденции развития общественных настроений, состояние общественного мнения и подсознательную оценку респондентами реальности политических прав и свобод (ведь когда в ответах сплошной «одобрямс», как например в нынешней России, это четкий признак отсутствия таких прав и свобод). И, главное, социологические исследования дают серьезный материал для размышлений политикам и аналитикам.

Но способны ли использовать социологические материалы те, кто управляет Украинским государством, и те, кто интеллектуально обслуживает их? А если и способны ‒ то стремятся ли использовать их в общенациональных, а не клановых интересах?

Эти почти риторические вопросы возникают, когда сопоставляешь данные последних по времени всеукраинских опросов, проведенных различными социологическими службами, с практической политикой власти и выступлениями приближенных к ней политологов. И не в последнюю очередь это касается проблем, связанных с Крымом.

Мне представляется, в этом плане социология фиксирует, как говорится, тревожные сигналы. Именно сигналы и именно тревожные ‒ оснований для паники или пессимизма нет, но и оптимизма настроения значительной части украинского общества не вызывают. Поэтому попробуем разобраться в этих настроениях и тенденциях, стоящих за ними. Конечно, обращаться следует к опросам, проведенным авторитетными центрами, а не «службами», призванными производить и распространять дезинформацию.

Итак: Социологическая группа «Рейтинг» в сентябре-октябре этого года провела всеукраинский репрезентативный опрос. Отвечая на анкету, среди трех важнейших проблем Украины 53% респондентов назвали военные действия на Донбассе, 38% ‒ коррупцию в государственных органах, далее следует еще десяток актуальных проблем, и лишь тринадцатой в общем списке этих проблем ‒ «российское присутствие в Крыму»; его назвали 5% опрошенных. Попутно отмечу: такая очень «деликатная» формулировка проблемы, очевидно, сделана заказчиком опроса ‒ правительством Канады.

Российское «присутствие» в Крыму оказалось лично важной проблемой только для 3% украинцев

Когда же вопрос был задан несколько иначе ‒ «какие три проблемы самые важные для вас лично?», ‒ то и ответы были несколько иными. На первое место вышел контроль за ростом цен (48%), военные действия на Донбассе существенно опустились вниз (35%), а российское «присутствие» в Крыму оказалось лично важной проблемой только для 3% украинцев...

Можно ли на основании этих данных обвинять абсолютное большинство рядовых украинских граждан в том, что им безразлично, кто реально контролирует Крым, что они смирились с его оккупацией? Нет. Прямой вопрос о принадлежности Крыма в этом опросе на всеукраинском уровне не ставился, но в Харьковской области (очень сложной по своим настроениям ‒ там, скажем, число сторонников Таможенного союза несколько превышает число сторонников вступления Украины в ЕС) на несколько «крымских» вопросов респондентам все же предлагалось ответить. И вот какие результаты были получены.

На вопрос, какой государственный строй должна иметь Украина, 61% опрошенных ответил «оставаться унитарным государством», 8% ‒ «стать федеративным государством», 7% ‒ «оставаться унитарным государством, но без Крыма».

А на вопрос об оценке действий России в отношении Крыма ответы были такими: 63% считает, что это «незаконное вторжение и оккупация территории независимой Украины», 9% ‒ что это «правомерная защита русскоязычных граждан Украины», другие опрошенные или ушли от ответа, либо сказали что-то другое. Кстати, сравнительно высокий процент тех, кто одобряет российское вторжение в Крым, лишний раз подтверждает реальность демократии в украинском государстве; впрочем, число «заклятых путинофилов», пожалуй, на самом деле достигает отметки в 17-20%, поскольку кто-то из потенциальной «пятой колонны» опасается власти, а кто-то по старой привычке не привык говорить правду каким-то там социологам, тем более украинским. Но все равно почти две трети жителей Харькова и области, несмотря на все свои симпатии к «братскому народу», называют вещи своими именами.

Немало тех, кто квалифицирует действия России в Крыму как вторжение и оккупацию, не знают, что делать для развязывания «крымского узла»

Что ситуация именно такова, подтверждают ответы на другой вопрос: «Как, по Вашему мнению, Украина должна действовать в вопросе Крыма сегодня: использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины или смириться с переходом Крыма в состав России?» (попутно: этот вопрос выглядит не слишком корректно поставленным, потому как де-юре Крым и сегодня в составе Украины, он никуда не «перешел», а был оккупирован; но это, пожалуй, снова канадская безбрежная политкорректность). Вариантов ответа оказалось только три: «Использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины» ‒ 51%, «Смириться с переходом Крыма в состав Российской Федерации» ‒ 22%, «Затрудняюсь ответить» ‒ 27%. Как видим, немало тех, кто квалифицирует действия России в Крыму как вторжение и оккупацию, не знают, что делать для развязывания «крымского узла».

На чем основывается такое настроение? Подсказку дают ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, власть Украины делает достаточно для обеспечения возврата Крыма?» И вот здесь мы видим, как по мне, в общем справедливую и адекватную оценку респондентами ситуации. Эти цифры стоят того, чтобы тщательно присмотреться к ним. Только 6% опрошенных считает: да, власть однозначно делает достаточно; 7% считают ‒ «скорее да»; 27% не знает, что ответить; 25% считают, что правильный ответ характеризуют слова «скорее нет»; и 35% подчеркивают ‒ власть однозначно не делает достаточно для того, чтобы произошло возвращение Крыма под контроль Украинского государства.

Незначительное место, которое занимает, по мнению украинских граждан, проблема российской оккупации Крыма, напрямую связана с такой политикой власти

Другими словами, 62% опрошенных в Харькове и области скептически и очень скептически относятся к действиям официального Киева, направленным на возвращение Крыма под контроль Украинского государства. Вряд ли на Галичине, Киевщине или Одесщине оценка действий власти по этому вопросу выше, чем на Слобожанщине. В свою очередь, это подводит нас к выводу, что незначительное место, которое занимает, по мнению украинских граждан, проблема российской оккупации Крыма и для всей Украины, и для них лично, напрямую связана с такой политикой власти. Ведь если власть почти ничего не делает в этом плане, то либо она не может ничего сделать, либо считает это не слишком важным. Зачем же я в таком случае, как говорили сто лет назад, буду бежать впереди паровоза?

Впрочем, сказывается, очевидно, и другое: общественная политическая усталость. Ведь, скажем, число сторонников членства Украины в Евросоюзе несколько уменьшилось (сразу после революции достоинства их было 52%, больше всего стало в сентябре 2014-го, а сейчас показатель опустился до 51%). Зато на несколько процентов возросло число сторонников членства в Таможенном союзе ‒ мол, пусть хотя бы от этого выгода будет, если к нам Европа не очень любезна, а действующая власть насквозь коррумпирована (опять-таки, об этом свидетельствуют результаты опроса, согласно которым сегодня ни один знаковый политик, включая главу государства, премьера и спикера, не имеет положительного баланса доверия/ недоверия).

Иллюзии относительно нынешнего Российского государства и его политики в значительной части украинского общества сохраняются

А вот что показал опрос, проведенный Центром Разумкова в ноябре-декабре. Согласно его результатам, 35,4% украинцев верят, что Россия может начать открытую полномасштабную войну против Украины, 41,6% не верят в такой сценарий, 23% ‒ не определились с ответом. Как видим, иллюзии относительно нынешнего Российского государства и его политики в значительной части украинского общества сохраняются, правда, после агрессивных действий Кремля в Крыму и на Донбассе число носителей таких иллюзий уменьшились более чем вдвое. Почти та же треть опрошенных (33,5%) считает, что в случае начала Россией открытой полномасштабной войны против Украины следует дать вооруженный отпор, даже если не будет гарантии международной помощи, а 23,3% ‒ дать вооруженный отпор, если будут гарантии международной помощи. Эти показатели, кроме всего прочего, означают, что в экстремальной ситуации отражения российской агрессии более половины украинцев готовы перенести решение «крымского узла» в военно-политическую плоскость. При этом 11,9% опрошенных считают, что следует как можно скорее капитулировать, чтобы избежать человеческих потерь и разрушения экономики и инфраструктуры, а 31,3% не определились с ответом. Опять видим свидетельство наличия в Украине демократии, а вместе с ней ‒ «пятой колонны», готовой к капитуляции перед Кремлем. Есть в опроснике и прямой вопрос о Крыме, и ответы на него заслуживают пристального внимания.

Итак, на вопрос: «Считаете ли вы, что отношения Украины и России должны быть нормализованы, даже если Крым останется в составе России?» ответ «да» дали 34,3% опрошенных, «нет» ‒ 41,4%, затруднились с ответом 24,3%. На первый взгляд, речь идет о готовности к политической капитуляции у трети украинского общества. Однако в вопросе «за скобки» вынесен Донбасс, без нормализации ситуации на территории которого невозможна нормализация отношений двух государств, то есть полученные показатели фактически означают готовность уставшей от войны и неопределенности части общества «обменять» Крым на прекращение «гибридной войны» и восстановление экономических связей с Россией. Это кажется опасной иллюзией, потому что исторический опыт показывает, что такие уступки России во все времена вели тех, кто был на них готов, к неприятным последствиям. Но свидетельствуют они одновременно и о разочаровании в способности действующей власти разработать и предложить обществу реалистичные крымские сценарии, и о невыполнении своей миссии Министерством информационной политики (впрочем, это отдельная ‒ и очень щекотливая ‒ тема).

В целом же социологические опросы последнего времени, прямо или по-касательной связанные с «крымским узлом», свидетельствуют: в обществе накопились «политическая усталость» и разочарование в способности власти эффективно распутывать все имеющиеся «узлы». Кроме того, значительная часть украинцев готова «разменять» Крым на прекращение «гибридной войны» и нормализацию отношений с Россией (что на самом деле не принесет в итоге ни спокойствия, ни экономических выгод Украине). Поэтому политическая и экспертная среды должны услышать эти «звоночки»...

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