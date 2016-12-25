Специально для Крым.Реалии

В Севастополе начинается приватизация муниципальных предприятий. Денег на их «подкормку» в бюджете нет, к тому же на этот лакомый кусок уже разевают рты многие российские компании. Чем это грозит севастопольцам?

22 декабря подконтрольное Кремлю правительство Севастополя одобрило прогнозный план по реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУПов).

«В прогнозную программу предлагается включить 21 государственное унитарное предприятие. В 2017 году это преобразование 7 предприятий, в 2018 основной части организаций, в том числе и управляющих компаний, а в 2019 году предприятия «Пансионаты Севастополя». Трансформация в другие формы собственности будет способствовать привлечению инвестиций», – сообщил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Среди предприятий, предложенных к преобразованию в 2017 году, «Севастополь Телеком», «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», «Городской автозаправочный комплекс», «Севастопольский центр землеустройства и геодезии» и «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». «Согласно методическим рекомендациям, доведенным до всех субъектов страны, к 2018 году в каждом регионе должно остаться менее 75% от существующих в настоящее время унитарных предприятий», – добавил Рустэм Зайнуллин.

Он также уточнил, что план является базовым и рамочным, а также подлежит согласованию с депутатами Законодательного Собрания Севастополя. Как ожидается, на первом этапе приватизации ГУПы будут преобразованы в хозяйственные общества со 100%-ой долей акций города, впоследствии контрольные пакеты в этих предприятиях планируется передать в частные руки.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя намерены в следующем году приватизировать 21 государственное унитарное предприятие

Таким образом, подконтрольные Кремлю власти Севастополя намерены в следующем году приватизировать 21 государственное унитарное предприятие, среди которых ГУПы, работающие в сфере ЖКХ. Прогнозный план приватизации государственного имущества Севастополя опубликован на официальном сайте Правительства Севастополя.

До апреля 2017 года планируется «избавиться» от ГУП «Севастополь Телеком», «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов», «Городской автозаправочный комплекс», «Аэропорт Севастополь», «Севастопольский центр землеустройства и геодезии», «Благоустройство города Севастополя», «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» (собственность Петра Порошенко) и «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». В 2018 году преобразование ожидает «Союзпечать», «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод», «Садовод» и почти все государственные управляющие компании. В 2019 году – ГУП «Пансионаты Севастополя».

В законопроекте есть оговорка, что план по приватизации может быть дополнен.

Лакомый кусок для бизнеса и горький перец для граждан

В настоящее время в собственности Севастополя 43 государственных унитарных предприятия, четыре из которых находятся в стадии реорганизации, а три готовят к ликвидации, одно из них – ГУП «Севастопольгаз», решение о ликвидации которого принято буквально в минувший четверг.

Рынок ЖКХ остается в Севастополе единственным, услуги на котором оказывают преимущественно принадлежащие городу предприятия. В большинстве регионов соседней России управляющие компании и предприятия-поставщики коммунальных услуг уже давно приватизированы, поэтому взоры российского бизнеса обращены в сторону Севастополя и Крыма. Не вызывает сомнения, что предстоящая реорганизация-приватизация вызовет ожесточенную конкуренцию за право откусить от коммунального «пирога».

Для лоббирования интересов в профильных городских департаментах уже рассажены чиновники, которые в необходимый момент будут дергать за ниточки, обеспечивая передачу собственности в нужные руки.

Переход в частные руки ГУПов, оказывающих услуги ЖКХ, неминуемо приведет к росту коммунальных тарифов

Стоит отметить, что севастопольцы практически не ощутят на себе приватизацию таких предприятий, как «Пансионаты Севастополя», ЦКБ «Черноморец» или «Городской автозаправочный комплекс». Вместе с тем, переход в частные руки ГУПов, оказывающих услуги ЖКХ, может быть весьма болезненным, поскольку неминуемо приведет к росту коммунальных тарифов, чему есть масса примеров в регионах России.

О войне россиян с частными управляющими компаниями исписаны тонны бумаги и поломаны тысячи копий в судебных баталиях. Без сомнения, все это ожидает и севастопольцев. Особенно, зная суть российской власти – отжать, получить взятку и перепродать, а также суть российского бизнеса – урвать кусок госимущества и выжать из него все соки.

Тут не лишним будет напомнить, что в настоящий момент коммунальные тарифы в Севастополе ниже среднероссийских за счет бюджетных дотаций, а, следовательно, плату за услуги будут повышать. Что неминуемо всем севастопольцам аукнется или, точнее, ЖКХакнется.

Андрей Покровский, крымчанин

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