Максуд Гирай хан – не проявивший себя на поле боя

На Максуда Гирая, сына Селямета Гирая II хана, возлагались большие надежды. Это был умный, принципиальный и проницательный человек. Он увлекался точными науками и поддерживал финансово высшие учебные заведения – медресе Крымского ханства.

На практике его способности военачальника оказались не действенными

Однако, не взирая на то, что он был хорошо образован, прекрасно разбирался в политике и военном деле, на практике его способности военачальника оказались не действенными. Иногда Максуда Гирая называют номинальным ханом, несмотря на то, что в целом он управлял государством крымских татар около двух лет.

Впервые Максуд Гирай занял трон в 1767 году, и в этот же год хан дает разрешение Франции, чтобы в Бахчисарай направился новый французский консул барон Франсуа де Тотт.

С большим уважением отзывался француз и о самом крымском хане: «Максуд Гирай показался мне несколько скрытным, недоверчивым, вспыльчивым, хотя эта вспыльчивость быстро проходила… Хан был довольно образован, любил литературу и охотно толковал о ней». Максуд Гирай ввел при дворе обычай, несколько раз в неделю он устраивал музыкальные вечера с изысканными угощениями. На один из таких вечеров был приглашен и французский дипломат.

Примечательно, что на подобные мероприятия допускались лишь ближайшие родственники хана и его доверенные беи. Вот как писал о ханских вечерах сам де Тотт: «Этикет этого двора позволял очень немногим лицам сидеть в присутствии хана… Право это давалось министрам – членам дивана и иностранным посланникам. Ужин был сервирован на двух круглых столиках. За одним ужинала ее величество – супруга хана, и никто другой, за исключением самого хана, не имел права сесть за этот стол. За другим – ужинали все приглашенные».

Именно при Максуде Гирае русские спровоцировали и без того назревавшую войну в 1768 году военным вторжением в города Балта и Дубоссары. Известно, что Максуд Гирай распорядился выплатить из ханской казны необходимые средства на восстановление города. И только после передал бразды правления своему приемнику Крым Гирай хану.

Второе правление Максуда Гирая началось в конце 1771 года и продолжалось не более семи месяцев. Оно не было отмечено военными победами или неудачами. Хан просто не успел проявить себя на поле боя, так как формально было объявлено перемирие. У него возник конфликт с родственником Девлетом Гираем, из-за которого хан оставил трон и удалился в Янболу, в родовое имение Фундуклы, где прожил 10 лет и умер в возрасте 60 лет. Его похоронили рядом с могилой отца хана Селямета Гирая II.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи и продюсер – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественного фильма Osmanlida Derin Devlet, режиссер: Kumral Pakel, 2013год; а также музыка: Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.