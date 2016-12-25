«Какой курорт, такой и логотип» – из крымских сетей

Крыму фатально не везет с туристическими логотипами. Уж сколько было попыток его создать – и не перечесть, но все они оканчивались провалом. Не стал исключением и новый логотип, который презентовали в минувший понедельник назначенные Москвой власти Крыма. Всю неделю его сопровождают споры и скандалы.

Большинству комментаторов в соцсетях новый логотип откровенно не понравился.

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​Иван Крузенштерн

Как минимум надо убрать букву Я...это омерзительно...

Boris Vasilev

Это больше подходоит для логотипа крымского сообщества чиновников: я –​ Крым, а вы все –​ чмо! Это логотип ничтожества и чванства этого организованного сообщества

Сергей Дудченко

Умеют люди грабить страну. За эмблему,которую нарисует любой начинающий фотошопер, власти Крыма отвалили миллион рублей

Наталия Лазарева

...Даже если не вдаваться в подробности, этот логотип – о чем угодно, только не о Крыме. И дело не в бесвкусице даже, и не в отсутствии профессионализма. Люди говорят, например, о параллелях с «я –​ Париж» и т.п., возмущаются тем, что кто-то хочет свести Крым к «точке», оскорбляются «Крымом в дырке». А главное, в логотипе нет ничего крымского, ничего, чем мы гордимся, что у нас особенного, что нам дорого!. И, кроме того, несмотря на объявленную «открытость» конкурса, о нем далеко не все знали, информации практически не было, представленные проекты открыто не обсуждались. То есть получился очередной «открытый» междусобойчик...

Александр Беланов

Первое, что приходит на ум: Крым – пустое место, чем бы ни мазали! Второе – птичка на лобовое стекло автомобиля нагадила!))))) Ну разве мы заслужили такую эмблему?!))))

TRAViS

ну теперь турист попрет

Svitlana Prykhodko

Новый логотип «туристического» Крыма))) Так и хочется спеть «Притяжения больше нет...» И вообще,зачем на военной базе развивать курорт???

ВП

У Крыма появился туристический логотип, а туризм не появился

Max Beard

...какой курорт, такой и логотип

Некоторые критики обратили внимание на то, что буква «Ы» на логотипе выглядит явно тоньше остальных. В этом усмотрели подвох с политическим смыслом.

Владислав Осипов

И действительно, палево налицо

Fucking Yalta

Даже запретные цвета желтый с синим присутствуют. Совсем скрепы расшатались

В ходе обсуждения выяснилось, что фотографии крымских красот, включенные в брендбук нового логотипа, были использованы без разрешения их авторов.

Но этим скандалом дело не ограничилось. Союз дизайнеров России, членом которого является автор нового логотипа, публично открестился от этой работы.

Waldemar von Kozak

Класс! Схватили местных за жо. Нет справедливости в мире чистогана, оставить мск не у дел, так наивно. Логотип, конечно, полный треш. Как и вся эта затея с полуостровом

В соцсетях уже появились альтернативные варианты крымского логотипа.

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