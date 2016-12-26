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Фотогалереи

Алеппо: воспоминания о мирной жизни (фотогалерея)

До того, как Алеппо стал символом войны, на Ближнем Востоке этот миллионный сирийский город был известен своими торговцами и ремесленниками. На изысканных восточных базарах соседствовали мусульмане, иудеи и христиане. С разрешения Центра документации Ага-Хана при Массачусетском технологическом институте Радио Свобода публикует фотографии из его архива, чтобы рассказать историю опустошенного Алеппо.
Вид с воздуха на крепость Алеппо. Посетив в 1907 году торговый город, британская писательница Гертруда Белл сравнила его с &laquo;чашкой и блюдцем&nbsp;&ndash; дома лежат на блюдце, а крепость словно перевернутая чашка&raquo;. Снимок сделан в 1937 году.&nbsp;
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Вид с воздуха на крепость Алеппо. Посетив в 1907 году торговый город, британская писательница Гертруда Белл сравнила его с «чашкой и блюдцем – дома лежат на блюдце, а крепость словно перевернутая чашка». Снимок сделан в 1937 году. 

Сук в Алеппо &ndash; место торговли, 1980 год. Расположенный на историческом Шелковом пути, соединившим Европу и Азию, Алеппо стал торговым центром международного значения. Считалось, что в коридорах такого рынка &laquo;сделки важнее принципов&raquo;.&nbsp;
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Сук в Алеппо – место торговли, 1980 год. Расположенный на историческом Шелковом пути, соединившим Европу и Азию, Алеппо стал торговым центром международного значения. Считалось, что в коридорах такого рынка «сделки важнее принципов». 

Дом Аджикбаш &ndash; особняк, построенный богатой купеческой семьей в XVIII веке. В каком состоянии здание находится сегодня &ndash; неизвестно.&nbsp;
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Дом Аджикбаш – особняк, построенный богатой купеческой семьей в XVIII веке. В каком состоянии здание находится сегодня – неизвестно. 

Реставрационные работы, 2004 год. Большая часть Старого города Алеппо построена во время суннитской династии Омейядов, правившей до VIII века. Этот период многие считают &laquo;золотым веком Алеппо&raquo;. &nbsp;
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Реставрационные работы, 2004 год. Большая часть Старого города Алеппо построена во время суннитской династии Омейядов, правившей до VIII века. Этот период многие считают «золотым веком Алеппо».  

Деталь Львиных ворот крепости, снимок 1980-1990-е годов. Гражданские беспорядки начались в Сирии в 2011 году, после разгона службами безопасности демонстраций протеста. Война лишила сил суннитскую оппозицию, выступающаю за свержение президента Башара Асада, представителя алавитов.&nbsp;
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Деталь Львиных ворот крепости, снимок 1980-1990-е годов. Гражданские беспорядки начались в Сирии в 2011 году, после разгона службами безопасности демонстраций протеста. Война лишила сил суннитскую оппозицию, выступающаю за свержение президента Башара Асада, представителя алавитов. 

Уличная сцена в Алеппо. Дата неизвестна.&nbsp; Большее время своей истории древний торговый город был символом взаимной толератности. Томас Эдвард Лоуренс писал, что в Алеппо &laquo;более чем где-либо в Османской империи дружны христиане и магометане, армяне, арабы, турки, курды и евреи&raquo;. После того, как Османская империя распалась, дружба стала изнашиваться.&nbsp;
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Уличная сцена в Алеппо. Дата неизвестна. 
Большее время своей истории древний торговый город был символом взаимной толератности. Томас Эдвард Лоуренс писал, что в Алеппо «более чем где-либо в Османской империи дружны христиане и магометане, армяне, арабы, турки, курды и евреи». После того, как Османская империя распалась, дружба стала изнашиваться. 

Часовая башня в Алеппо. Снимок 1937 года.&nbsp;В 1923 году территория нынешней Сирии оказалась под мандатом Франции. Одним из способов усмирения активности арабских (суннитских) националистов европейцы считали продвижение религиозных меньшиств, в том числе алавитов из обедневших горных районов. Алавиты составляли примерно 12 процентов населения страны.&nbsp;
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Часовая башня в Алеппо. Снимок 1937 года. В 1923 году территория нынешней Сирии оказалась под мандатом Франции. Одним из способов усмирения активности арабских (суннитских) националистов европейцы считали продвижение религиозных меньшиств, в том числе алавитов из обедневших горных районов. Алавиты составляли примерно 12 процентов населения страны. 

Площадь Алеппо, 1937 год. К концу французского правления в Сирии алавиты использовали тактику французов &laquo;разделяй и властвуй&raquo; в свою пользу, чтобы выстроить мощную систему правления. В том числе они заняли руководящие посты в армии. По данным Йельского университета, в 2012 году 70 процентов сирийских солдат были алавитами. &nbsp;
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Площадь Алеппо, 1937 год. К концу французского правления в Сирии алавиты использовали тактику французов «разделяй и властвуй» в свою пользу, чтобы выстроить мощную систему правления. В том числе они заняли руководящие посты в армии. По данным Йельского университета, в 2012 году 70 процентов сирийских солдат были алавитами.  

Мужчины во дворе мечети Чалаби, 1991 год. После окончания колониального периода Сирия находилась в смятении до переворота 1970 года и захвата власти алавитом Хафезом Асадом. Он стал сначала премьер-министром Сирии, а потом президентом. Асад был офицером военно-воздушных сил, получил образование в СССР. В Сирии установился диктаторский режим.&nbsp;
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Мужчины во дворе мечети Чалаби, 1991 год. После окончания колониального периода Сирия находилась в смятении до переворота 1970 года и захвата власти алавитом Хафезом Асадом. Он стал сначала премьер-министром Сирии, а потом президентом. Асад был офицером военно-воздушных сил, получил образование в СССР. В Сирии установился диктаторский режим. 

Вход в баню. Снимок 1991 года.. Во время правления Хафеза Асада стабильность частично вернулась в Сирию, но службы безопасности режима были непримиримыми.&nbsp;
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Вход в баню. Снимок 1991 года.. Во время правления Хафеза Асада стабильность частично вернулась в Сирию, но службы безопасности режима были непримиримыми. 

Один из дворов Алеппо, 1981 год. В 1980-е годы &ndash;&nbsp;период политический репрессий &ndash;&nbsp;в Сирии активно действовала экстремистская группировка &laquo;Братья мусульмане&raquo;. Радикальные исламисты осуществили несколько диверсий, совершили попытку государственного переворота и покушение на Асада. &nbsp;
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Один из дворов Алеппо, 1981 год. В 1980-е годы – период политический репрессий – в Сирии активно действовала экстремистская группировка «Братья мусульмане». Радикальные исламисты осуществили несколько диверсий, совершили попытку государственного переворота и покушение на Асада.  

Уличная сцена в Алеппо, 1991 год. Реакцией Асада на покушение на него была инициация новых репрессий, проведенных службами безопасности. В 2000 году Хафез аль-Асад умер от сердечного приступа.&nbsp;
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Уличная сцена в Алеппо, 1991 год. Реакцией Асада на покушение на него была инициация новых репрессий, проведенных службами безопасности. В 2000 году Хафез аль-Асад умер от сердечного приступа. 

Молодой сирийский рабочий восстанавливает древнюю дверь, 2004 год. Когда сын Хафеза Асада Башар принес в 2000 году присягу президента, была надежда на то, что политический режим в Сирии смягчится &ndash;&nbsp;особенно после того, как новый глава государства женился на суннитке британского происхождения. Но репрессии продолжались.&nbsp;
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Молодой сирийский рабочий восстанавливает древнюю дверь, 2004 год. Когда сын Хафеза Асада Башар принес в 2000 году присягу президента, была надежда на то, что политический режим в Сирии смягчится – особенно после того, как новый глава государства женился на суннитке британского происхождения. Но репрессии продолжались. 

Крепость Алеппо в 2009 году. Струны натянуты: Сирию сковывали жестокость режима Башара Асада, затянувшаяся засуха, засилье бизнесменов из числа алавитов и демографический кризис. Политический взрыв был неминуем.&nbsp;
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Крепость Алеппо в 2009 году. Струны натянуты: Сирию сковывали жестокость режима Башара Асада, затянувшаяся засуха, засилье бизнесменов из числа алавитов и демографический кризис. Политический взрыв был неминуем. 

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