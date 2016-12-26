До того, как Алеппо стал символом войны, на Ближнем Востоке этот миллионный сирийский город был известен своими торговцами и ремесленниками. На изысканных восточных базарах соседствовали мусульмане, иудеи и христиане. С разрешения Центра документации Ага-Хана при Массачусетском технологическом институте Радио Свобода публикует фотографии из его архива, чтобы рассказать историю опустошенного Алеппо.
1
Вид с воздуха на крепость Алеппо. Посетив в 1907 году торговый город, британская писательница Гертруда Белл сравнила его с «чашкой и блюдцем – дома лежат на блюдце, а крепость словно перевернутая чашка». Снимок сделан в 1937 году.
2
Сук в Алеппо – место торговли, 1980 год. Расположенный на историческом Шелковом пути, соединившим Европу и Азию, Алеппо стал торговым центром международного значения. Считалось, что в коридорах такого рынка «сделки важнее принципов».
3
Дом Аджикбаш – особняк, построенный богатой купеческой семьей в XVIII веке. В каком состоянии здание находится сегодня – неизвестно.
4
Реставрационные работы, 2004 год. Большая часть Старого города Алеппо построена во время суннитской династии Омейядов, правившей до VIII века. Этот период многие считают «золотым веком Алеппо».
5
Деталь Львиных ворот крепости, снимок 1980-1990-е годов. Гражданские беспорядки начались в Сирии в 2011 году, после разгона службами безопасности демонстраций протеста. Война лишила сил суннитскую оппозицию, выступающаю за свержение президента Башара Асада, представителя алавитов.
6
Уличная сцена в Алеппо. Дата неизвестна.
Большее время своей истории древний торговый город был символом взаимной толератности. Томас Эдвард Лоуренс писал, что в Алеппо «более чем где-либо в Османской империи дружны христиане и магометане, армяне, арабы, турки, курды и евреи». После того, как Османская империя распалась, дружба стала изнашиваться.
7
Часовая башня в Алеппо. Снимок 1937 года. В 1923 году территория нынешней Сирии оказалась под мандатом Франции. Одним из способов усмирения активности арабских (суннитских) националистов европейцы считали продвижение религиозных меньшиств, в том числе алавитов из обедневших горных районов. Алавиты составляли примерно 12 процентов населения страны.
8
Площадь Алеппо, 1937 год. К концу французского правления в Сирии алавиты использовали тактику французов «разделяй и властвуй» в свою пользу, чтобы выстроить мощную систему правления. В том числе они заняли руководящие посты в армии. По данным Йельского университета, в 2012 году 70 процентов сирийских солдат были алавитами.
9
Мужчины во дворе мечети Чалаби, 1991 год. После окончания колониального периода Сирия находилась в смятении до переворота 1970 года и захвата власти алавитом Хафезом Асадом. Он стал сначала премьер-министром Сирии, а потом президентом. Асад был офицером военно-воздушных сил, получил образование в СССР. В Сирии установился диктаторский режим.
10
Вход в баню. Снимок 1991 года.. Во время правления Хафеза Асада стабильность частично вернулась в Сирию, но службы безопасности режима были непримиримыми.
11
Один из дворов Алеппо, 1981 год. В 1980-е годы – период политический репрессий – в Сирии активно действовала экстремистская группировка «Братья мусульмане». Радикальные исламисты осуществили несколько диверсий, совершили попытку государственного переворота и покушение на Асада.
12
Уличная сцена в Алеппо, 1991 год. Реакцией Асада на покушение на него была инициация новых репрессий, проведенных службами безопасности. В 2000 году Хафез аль-Асад умер от сердечного приступа.
13
Молодой сирийский рабочий восстанавливает древнюю дверь, 2004 год. Когда сын Хафеза Асада Башар принес в 2000 году присягу президента, была надежда на то, что политический режим в Сирии смягчится – особенно после того, как новый глава государства женился на суннитке британского происхождения. Но репрессии продолжались.
14
Крепость Алеппо в 2009 году. Струны натянуты: Сирию сковывали жестокость режима Башара Асада, затянувшаяся засуха, засилье бизнесменов из числа алавитов и демографический кризис. Политический взрыв был неминуем.