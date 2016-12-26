На борту разбившегося 25 декабря Ту-154 находились 64 члена Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, в том числе его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.

​Чем известен этот коллектив?

В полном составе ансамбля 186 участников: хор, оркестр и танцевальная группа. В Сирию летел только хор. По словам оставшегося в Москве члена ансамбля, коллектив планировал петь под минусовую фонограмму. О том, где именно должен был состояться концерт, сведения разнятся: Министерство обороны России утверждает, – что на российской авиабазе "Хмеймим", другие источники, в том числе "Новая газета", – что в Алеппо, недавно полностью взятом под контроль сирийскими правительственными войсками.

Ансамбль им. Александрова был основан в 1928 году Александром Александровым – автором музыки гимна СССР (он же с 2000 года – гимн России). Последнюю версию этого гимна тоже записывали в 2013 году с участием музыкантов ансамбля им. Александрова.

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже ансамбль завоевал Гран-при

Смысл деятельности коллектива заключался в популяризации песен о Красной Армии, и с этой задачей он успешно справлялся. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже ансамбль завоевал Гран-при – впрочем, на этой выставке советский павильон получил в общей сложности 95 гран-при. Ансамблю довольно быстро присвоили Орден Красного Знамени, а после войны – дали второй.

Ансамбль ездил в зоны боевых действий: Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чечню

В 1930-е годы ансамбль им. Александрова много концертировал по СССР и за границей. Во время Великой Отечественной войны разные группы ансамбля постоянно выступали на фронте. Одна из таких групп летом 1941 года впервые исполнила песню "Священная война" – автором музыки был основатель коллектива. Всю второю половину XX века ансамбль постоянно выступал в военных частях на территории СССР и потом – России, ездил в зоны боевых действий: Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чечню.

Зарубежные гастроли хора, оркестра и танцевальной группы тоже всегда пользовались большим успехом, особенно в Восточной Европе. В 2004 году ансамбль им. Александрова участвовал в праздновании 26-й годовщины восшествия на папский престол Иоанна Павла II – как раз c "Калинкой", "Смуглянкой" и "Соловьями".

В 2006 году ансамбль им. Александрова исполнил "Священную войну" в штаб-квартире НАТО. Исполняли музыканты и песни западных авторов, в том числе, The Beatles и Queen.

В наступающем году у ансамбля было запланировано европейское турне, в частности, 10 концертов в Чехии. Прошлогодние гастроли музыкантов в Чехии вызвали бурную волну неприятия в связи с тем, что в мае 2014 года ансамбль имени Александрова исполнил песню "Вежливые люди", посвященную российской аннексии Крыма (автор слов этой песни, Антон Губанков, тоже погиб в авиакатастрофе 25 декабря). Многие политики и общественные деятели призвали тогда к бойкоту выступлений ансамбля.

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