Москвичи несут цветы к офису фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки в Москве и концертному комплексу ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154. Самолет министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета из Адлера 25 декабря в 5:40 по местному времени. Он направлялся к российской авиабазе в Сирии. На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажира: музыканты Академического ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов и «Доктор Лиза».