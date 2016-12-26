Россия, как ни крути, страна больших цифр. Площадь в ней измеряют миллионами квадратных километров, запасы нефти – миллионами баррелей, курортников в Крыму – миллионами голов. Даже бегущие на Запад ученые и предприниматели исчисляются сотнями тысяч.

Вот только репатрианты да нобелевские лауреаты остаются штучным товаром – 4 лауреата да пара более-менее заметных иммигрантов за последние 26 лет. При этом из трех оставшихся в живых обладателей заветной научной премии двое живут в Европе и Америке, да и получившие заветное российское гражданство Стивен Сигал с Жераром Депардье как-то российской глубинкой не злоупотребляют.

И арифметика начинает приобретать в России поистине сакральное значение – ну хоть кого-то нужно сосчитать в стране, чтобы скрепы совсем не ослабли в исчезающем этносе.

После глобальной мистификации о миллионах, посетивших Крым в 2016 году, как-то даже неловко вспоминать о жалких 100 тыс. туристов, которых черт дернул отправиться в Крым праздновать новый, 2017 год

Как с помощью простейших манипуляций, причем даже не цифрами, а вниманием публики накручиваются показатели «сверхпосещаемости» курортного региона, я уже писал. И что дутая цифра в 5 миллионов курортников в Крыму за год при подобной системе подсчета, не предел – очевидно. Статистика в стране, в которой выборы президента и парламента больше похожи на пассы шулера, достающего из рукава козыри, выглядит даже не воском, а детским пластилином. И лепят из этого пластилина все, что угодно заказчику.

После глобальной мистификации о миллионах, посетивших Крым в 2016 году, как-то даже неловко вспоминать о жалких 100 тыс. туристов, которых черт дернул отправиться в Крым праздновать новый, 2017 год. Именно такое количество желающих услышать новогоднее поздравление Путина под шум волн озвучил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Но, как говорится, я этих туристов сюда не тянул, так что завершим наши подсчеты.

Итак, как мы уже упоминали, поезда в Крым не идут.

Пассажирские теплоходы – тоже, тем более, что зимней пассажирской навигации на Черном море я и в советское время не припомню.

Через Перекопский перешеек, лютой зимой, да еще из Украины, на своих машинах – трудно представить, что кто-то так отправится в Крым лишь для того, чтобы справить Новый год.

Остаются опять авиасообщение и паром.

Авиационные расчеты я буду производить по данным только одного ресурса – официального сайта ООО «Международный аэропорт «Симферополь» (Россия), которое в данный момент и является полновластным хозяином Симферопольского аэропорта. Других пассажирских аэропортов в Крыму нет.

Ну что ж, изучим «сезонное расписание авиарейсов, прибывающих в аэропорт «Симферополь» с 30.10.16 по 25.03.17». Точнее, расписание за несколько дней перед Новым годом, когда и прибывают желающие встретить его в ласковом даже зимой Крыму.

По рассказам многоопытных туроператоров, приезжать туристы стараются за два-три дня до 31 декабря. Вряд ли кто-то из новогодних туристов появится здесь раньше – деловые люди стараются закончить дела в старом году, а служащие скорее возьмут пару дней за свой счет в начале января, чем будут торопливо срываться с рабочего места в разгар предновогодних авралов и корпоративов. Какой резон портить отношения с начальством, пытаясь незаметно улизнуть с работы, когда через неделю можно расслабиться и абсолютно не опасаться, что в закрытом числа до десятого января офисе кто-то будет проверять твое присутствие?

Доказательством подобного тезиса служат прайс-листы отелей, в которых предновогодний «высокий сезон» (то есть резкое повышение цен) стартует, как правило, 29-30 декабря.

Ну давайте возьмем уже, как говорится, с походом, четыре дня – с 28 по 31 декабря включительно. В эти дни, со среды по субботу, в расписании прилетов всего значится 175 рейсов.

На этом же сайте указывается, что пассажиропоток аэропорта «Симферополь» «…за период с января по октябрь 2016 года составил 4 795 149 человек», а «…количество взлетно-посадочных операций за десять месяцев 2016 (то есть за тот же период – авт.) составило 35 376»

Производим нехитрый подсчет и выясняем, что один авиалайнер, посетивший аэропорт Симферополь в 2016 году, брал на борт в среднем 135,5 человек.

Если исходить из этих данных (а не доверять отчету руководства аэропорта Симферополь нет никаких оснований), то получается, что за 4 дня до Нового, 2017 года, самолетами российских авиакомпаний в Крым прибудет 23-24 тысячи пассажиров. Дополнительные рейсы на конец декабря на данный момент не объявлены. Как-то не дотягивает эта цифра до искомых ста тысяч…

Не забудьте про многотысячную армию чиновников и силовиков, приехавших из метрополии «встраивать» Крым в матушку-Россию, у них ведь родной дом тоже где-то есть, так что авиатранспортом эти «крымчане» пользуются весьма активно

Можно, конечно, возразить, что кое-кто прилетит и после двенадцатого удара курантов, и, к примеру, 1 января, несмотря на праздничный день, в Симферополе приземлиться 51 набитый людьми самолет, а по трапу сойдут еще 6885 пассажиров. Но тогда, со своей стороны, замечу, что далеко не все пассажиры тщательно сосчитанных рейсов являются туристами. Крымчане, представьте себе, тоже летают самолетами, тем более что альтернативного пути на Большую землю пока, по сути, нет – если говорить о более-менее цивилизованном транспорте. И не забудьте про многотысячную армию чиновников и силовиков, приехавших из метрополии «встраивать» Крым в матушку-Россию, у них ведь родной дом тоже где-то есть, так что авиатранспортом эти «крымчане» пользуются весьма активно.

Авиалиниями, как вы помните, в Крым за четыре последних дня уходящего года прилететь больше 30 тыс. пассажиров никак не смогут.

Такую же методику применим для подсчета переправившихся через пролив.

В 2015 году в декабре Керченская паромная переправа перевезла в Крым 107,5 тыс. пассажиров.

В 2016 году пассажиропоток вырос на 30%. То есть, в декабре 2016 Керченская паромная переправа перевезет в Крым примерно 140 тыс. человек. В декабре 31 день, если на круг, то паромами для путешествия на полуостров пользуется 4,5 тыс. человек, а за четыре предновогодних дня число стремящихся в Крым на пароме составит 18 тыс. Ладно, сделаем поправку на предновогодний ажиотаж, пусть 25 тыс. желающих.

Но все равно вместе с авиалиниями паромы доставят на полуостров в предпраздничные дни не больше 50-60 тыс. пассажиров и, еще раз напоминаю, далеко не все из них будут туристами, так как тысячи жителей Крыма на Новый год отправляются в Россию.

Так кто там рассказывал про 100 тысяч одних только туристов?

Максим Кобза, крымчанин

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции