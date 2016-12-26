Специально для Крым.Реалии

Потерпевшая катастрофу над Сочинским взморьем российская «тушка» доставляла в Сирию пропагандистский груз – боевых журналистов главных телеканалов страны и такой же ансамбль боевого танца – артистов коллектива имени Александрова Минобороны России. Так или иначе, но все они соучастники преступлений российской военщины в Сирии. Как и в Украине, в Крыму и на Донбассе.

Одни песней и пляской подымали боевой дух армейских контрактников и наемников из частной военной компании Вагнера, вдохновляли на новые кровавые «подвиги». Другие репортажами с места боев воспевали эти «подвиги», легитимизировали в глазах российской общественности войны в Украине и Сирии, делали вооруженный разбой «благородным» и «необходимым». Вместе с артистами и журналистами погибла также доктор Лиза – эрзац-«мать Тереза» из России, Елизавета Глинка. На Донбассе она «спасала» детей от «карателей» из «Правого сектора», а в Сирии – от террористов из ИГИЛ.

Мы говорим не просто о людях безобидно-гуманных профессий, не о волонтерах-спасателях, а о представителях различных родов войск, армии для участия в гибридной войне

В сегодняшних реалиях мы говорим не просто о людях безобидно-гуманных профессий, не о волонтерах-спасателях, а о представителях различных родов войск, армии для участия в гибридной войне. Вот как ее характеризует начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов: «Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций».

Заметьте, Генштаб России планирует современную войну не на стратегических картах, стрелками определяя направления танковых прорывов. Генштаб России планирует скрытые военные спецоперации в информационном пространстве страны, избранной для агрессии. Это потом в Славянск зашли «силы специальных операций» Гиркина. чтобы вспарывать животы гражданам Украины, среди которых был, например, представитель законной власти, депутат Горловского горсовета Владимир Рыбак.

В информационном вспарывании мозгов населения длительное время практиковались журналисты той же «Звезды», «Лайф-ньса», Первого, НТВ

А до этого в информационном вспарывании мозгов населения длительное время практиковались журналисты той же «Звезды», «Лайф-ньса», Первого, НТВ, различных информагентств и прочей шушеры от пера и микрофона, мечтающей о славе и гонорарах Соловьева-Киселева. Они выполняли задачи по подготовке «протестного потенциала местного населения» и заодно убеждали граждан России в необходимости ведения войны на чужой территории. Они придавали захватнической бойне оттенок патриотизма и благородства.

Владимир Путин говорил, что российская армия в Украине будет прикрываться женщинами и детьми. «И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади», – заявлял Путин.

Армия журналистов вместе с армиями «докторов Лиз» создавали военным преступлениям своего верховного главнокомандующего «благородное» прикрытие из детей, стариков и женщин. Они их «спасали», забывая сказать, что спасать их надо от российской агрессии.

Из Украины доктор Лиза, без согласования с украинским МИДом, вывезла почти 500 детей, граждан Украины. По сути, похитила детей. «Как человек, регулярно бывающий в Донецке, я подтверждаю, что там нет русских войск, нравится это кому-то слышать или нет», – «правдиво» свидетельствовала доктор Лиза.

Операция прикрытия на Донбассе завершена, сейчас доктор Лиза летела замазать зеленкой и перевязать бинтами преступления российских военных в Алеппо.

Вместо того, чтобы остановить войну, погибшие в «Ту-164» разжигали ее «невоенными методами», а затем рыдали над жертвами или спасали оставшихся в живых

Безусловно, дети разбитого Донбасса, как и разбомбленной Сирии, нуждаются в помощи, в защите, в лечении. И я не сомневаюсь, что доктор Лиза многим помогла. Только подобное «благородство» давно превратилось в моральное уродство. Оно больше похоже на тот случай, когда убийца громче всех плачет на похоронах своей жертвы. Вместо того, чтобы остановить войну, погибшие в «Ту-164» разжигали ее «невоенными методами», а затем рыдали над жертвами или спасали оставшихся в живых. У некоторых погибших журналистов «Звезды», НТВ и Первого канала боевые награды за Крым и Донбасс, за Сирию. В декабре президент России Владимир Путин вручил Елизавете Глинке премию за гуманитарные миссии в Сирии и на Донбассе.

«Они летели на боевое задание», – со знанием дела заявил Иосиф Кобзон. Он тоже должен был оказаться в самолете, но утверждает, что «…у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение…».

Понедельник в России объявлен траурным днем. Молчать в такой день – значит замалчивать преступления российских военных и их пособников.

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