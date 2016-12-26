Масштабное антикоррупционное собрание мира ‒ Международная антикоррупционная конференция ‒ в нынешнем году состоялось в Панаме. Эта страна в 2016 году стала эпицентром громкого скандала из-за утечки огромного массива данных панамской юридической фирмы «Моссак Фонсека». Она пролила свет на деятельность тысяч ее клиентов, которые, прячась за офшорной секретностью, хотели остаться анонимными. В «панамских бумагах» засветились и украинские политики во главе с президентом Петром Порошенко. Неудивительно, что тема офшоров, актуализированная масштабной утечкой данных, была одной из ключевых на конференции.

Республика Панама уже давно пользовалась славой одного из крупнейших офшорных центров планеты. Столица страны ‒ Панама Сити ‒ деловой сгусток, сосредоточение юридических фирм.

Они предоставляют своим клиентам по всему миру целый спектр услуг. Основывают офшорные компании, открывают счета в банках. Для кого-то пользование офшорными счетами ‒ это существенное снижение расходов на уплату налогов в своих странах. Для других ‒ возможность проведения анонимных операций и расчетов, как то: покупка элитного имущества или даже торговля оружием или наркотиками.

Фирма «Моссак Фонсека» ‒ один из гигантов панамского юридического рынка. Эта компания более 30 лет обслуживала клиентов со всего мира. А в 2016 году случился массовый отток документации фирмы, который попал в руки журналистов.

Немецкий журналист-расследователь Фредерик Обермайер выступил на открытии Международной антикоррупционной конференции в Панама-Сити. Именно в редакцию издания Süddeutsche Zeitung, где он работает, обратился аноним, который в итоге передал более 11 миллионов документов фирмы «Моссак Фонсека».

Мы до сих пор не знаем истинную личность человека под псевдонимом «Джон Доу»

«С другой стороны был человек, которого мы не знали, и мы до сих пор не знаем истинную личность человека под псевдонимом «Джон Доу». Но что было хорошим знаком ‒ что он не просил денег, потому что мы в редакции никогда не платим источникам за информацию. Он просил об одном ‒ безопасность и анонимность коммуникации», ‒ рассказал Фредерик Обермайер во время конференции.

Наиболее резонансные файлы касались данных об офшорных фирмах политиков со всего мира. Среди них ‒ и украинский президент Петр Порошенко.

В мире по-разному отнеслись к этим разоблачениям. В Украине скандал быстро утих и растворился в волне онлайн-агрессии против самих журналистов. А в Исландии, например, публикация факта причастности супруги премьер-министра к офшорной фирме привела к массовым протестам и его скорой отставке.

Йоханес Кристиянсон ‒ журналист, опубликовавший «панамские бумаги» в Исландии.

Общественность в Исландии теперь хочет больше прозрачности во всем, особенно в том, что касается бизнеса

«Много всего изменилось в Исландии после публикации. Наш премьер-министр подал в отставку, общественность добилась проведения новых выборов. Теперь у нас новый парламент, и они пытаются сформировать новое правительство. А второе ‒ общественность в Исландии теперь хочет больше прозрачности во всем, особенно в том, что касается бизнеса», ‒ отметил он.

Но есть и более долгосрочные последствия, к которым привела история с «панамскими архивами», говорит Марина Уолкер, заместитель директора Международного консорциума журналистов-расследователей, который включился в анализ этого огромного массива данных и обеспечил его публикацию во всем мире.

Многие страны теперь пытаются открывать публичные реестры компаний. Например, в Великобритании это уже реальность

«Накопление такой информации, скандалов и разоблачений приводит к изменениям, которые еще несколько лет назад было трудно представить. Например, многие страны, включая Панаму, теперь стремятся обмениваться налоговой информацией с другими странами на постоянной основе. Также, многие страны теперь пытаются открывать публичные реестры компаний. Например, в Великобритании это уже реальность», ‒ обратила внимание она.

«С другой стороны, нельзя недооценивать сопротивление тех, кто тратит время и ресурсы, создавая новые пути для богатых и могущественных, чтобы они остались безнаказанными, пряча деньги, уклоняясь от уплаты налогов, отмывая деньги и торгуя наркотиками», ‒ добавила Марина Уолкер.

На конференции журналисты окружили президента Республики Панама Хуана Карлоса Варела.

Для него тема «панамских документов» ‒ теперь постоянная головная боль. Если раньше офшорная индустрия была тихим стабильным столбом панамской экономики, то теперь страна, которой он руководит, еще долго будет ассоциироваться с дурной славой тайн, которые были разоблачены благодаря утечке данных.

Что же случилось с самой юридической фирмой «Моссак Фонсека»? Журналисты «Схем», которые также были среди делегатов на конференции, отправились по адресу компании.

«Моссак Фонсека» продолжает работать

Большой знак с логотипом фирмы перед входом убрали. Только маленькая табличка за спиной охранника указывает на то, что именно здесь ‒ главный офис некогда могущественной фирмы «Моссак Фонсека».

Охранник словно на автомате нам сообщает, что журналистам здесь не рады. Здесь уже были обыски полиции, а некоторые офисы за рубежом фирма вообще закрыла. Хотя в целом продолжает свою деятельность. Сегодня открыты многочисленные уголовные дела как в Панаме, так и в родных странах фигурантов «панамских документов», рассказывает Фредерик Обермайер.

«Через месяцы после обнародования «панамских документов» мы видим, что продолжаются расследования относительно более шести тысяч частных лиц и компаний... Мы также видим, что во многих странах политики вынуждены (потому что этого требует общественность) изменить законодательство в борьбе за большую прозрачность и в борьбе против офшорного мира», ‒ объясняет он.

У фирмы теперь большой отток клиентов. Но вряд ли они полностью отказываются от услуг офшорной индустрии ‒ скорее просто переходят к другим провайдерам. Тем не менее, такие разоблачения, как «панамские документы», способствуют пересмотру отношения к опасностям, таящимся в офшорном мире, и подобные дискуссии в цивилизованных странах, таких как Великобритания и Германия, только усилились.

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода