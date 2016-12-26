В России 26 декабря общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи, где в море рухнул военный Ту-154, летевший в Сирию. Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Москвичи второй день несут цветы и свечи к фонду Елизаветы Глинки в центре российской столицы.