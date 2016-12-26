Рождественское поздравление Республиканской партии США вызвало взрыв критики после того, как некоторые обозреватели увидели в традиционном для христиан обращении к Иисусу Христу во время его рождения комплимент новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Как сказали три волхва в ту ночь, это Рождество ‒ время празднования доброй вести о новом Царе

«Веселого Рождества всем! Более двух тысяч лет назад, новая надежда пришла в мир ‒ Спаситель, который предложит обещание спасения всему человечеству. Как сказали три волхва в ту ночь, это Рождество ‒ время празднования доброй вести о новом Царе. Мы надеемся, что американцы, которые отмечают Рождество сегодня насладятся этим праздником, полным радости, и близостью с семьей и друзьями».

Эта часть официального поздравления с Рождеством от председателя Республиканской партии США Райнса Прибуса немедленно была истолкована, как возведение Трампа в царский ранг.

«Боже мой!», ‒ возмущенно твитнул авторитетный профессор Fletcher School of International Affairs Даниэль Дрезнер.

«А они реально видят в Трампе Христа с оранжевой мордой», ‒ пишет Джош Барро, редактор издания Business Insider.

«Прибус и республиканцы должны извиниться за то, что использовали Рождество, чтобы сравнить Трампа с Иисусом и назвать его «новым царем», ‒ возмущенно написал в Твиттере демократический стратег Джон Аровосис.

Словосочетание «новый Царь», употребленное по отношению к обстоятельствам рождения Иисуса, касается Иисуса, как наследника царей Израиля

Масштабы возмущение не исчерпываются несколькими твитами. Между тем, в контексте рождественского обращения к христианам словосочетание «новый Царь», употребленное по отношению к обстоятельствам рождения Иисуса, касается Иисуса, как наследника царей Израиля, и потомка семейной ветви легендарного израильского царя Давида. По христианской традиции, иудейские пророки до рождения Христа предсказывали приход нового царя из рода Давида, который будет одновременно священником и царем и выполнит все то, что Израиль ожидает от истинного Царя мира. Христиане считают, что этим новым Царем стал Иисус Христос.

Реакция на возмущение критиков Трампа рождественским поздравлением от республиканцев христианам не заставила себя ждать.

«Благодаря либералам, я только что превратился из противника Трампа в его сторонника», ‒ ответил один из Twitter-пользователей.

Другие увидели в нападках на Трампа ‒ свидетельство безграмотности обозревателей по отношению к христианству.

«Некоторым журналистам, которые хотят понять, почему мы величаем Христа Царем, я рекомендую прочитать Матвея 6:15, Откровение 17:14, Откровение 19:16», ‒ написал в Твиттере соучредитель издания Federalist Шон Дэйвис.

«Новым царем» Библия называет Иисуса. Даже на рождество журналисты плодят фейки», ‒ пишет в Твиттере журналист-консерватор Майк Чернович.

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