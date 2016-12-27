21 ноября 2016 года Святослав Караванский разослал по электронной почте своим друзьям «Открытое письмо к президенту Украины», в котором написал: «Обстоятельства критичны. Надо спасать Украину! Силовые методы в государстве могут привести к гражданской войне. Надо успокоить Украину и ударить по планам Москвы. И это в ваших руках! Это ваш святой долг!».

За этими словами представлены конкретные предложения по законодательству.

А закончил свое письмо Караванский такими словами:

«Подумайте над этим предложением, господин президент! Ваш план об объявлении военного или чрезвычайного положения в государстве или какой-либо иной план силовой развязки противостояния может закончиться непредсказуемым исходом. В нынешних обстоятельствах надо прибегать к изобретательным шагам. Разуму первое слово!».

Через день Караванский оказался в госпитале в городе Балтимор. Привожу эти отрывки из письма не для поддержки самого предложения автора, но чтобы указать, насколько интересовался и разбирался в политических процессах в Украине почти 96-летний болеющий человек. А Святослав Караванский понимал и интересовался, потому что фокусом его целой жизни была Украина.

Святослав Караванский родился 24 декабря 1920 года в Одессе. Изучал прежде всего языки, свой родной и чужие. Идеологически он был националистом, членом Организации украинских националистов. Его псевдоним ‒ «Бальзак».

Второй раз арестовали за защиту украинского языка в школе

Караванский не был «хорошим» узником, он голодал в знак протеста, он собирал показания других узников о советских преступлениях

В 1945 году военный трибунал Одесского округа приговорил Караванского к 25 годам лишения свободы. Так началось тюремное путешествие Караванского. В целом он провел в заключении более 30 лет. Караванский побывал во многих лагерях ‒ строил железную дорогу на реке Печоре, рубил лес возле Магадана, добывал золото на Колыме, строил магистраль Тайшет-Лена, шил одежду в Мордовии. Благодаря амнистии был освобожден в 1960 году, но его снова арестовали в 1965 году за защиту украинского языка в школе, хоть назвали это просто отменой предыдущей амнистии. Второй срок должен был закончиться по истечении 8 лет, но ему добавили еще пять. Караванский не был «хорошим» узником, он голодал в знак протеста, он собирал показания других узников о советских преступлениях. В конце концов, эта натура непокорного заключенного, пожалуй, осталась с Караванским до конца жизни.

Со смертью Сталина в лагерях стало немного легче. Узник Караванский углубился в литературную работу и много написал: стихов, стихотворных сказок, пьес, делал переводы. Некоторые из его произведений даже публиковали в изданиях, например, в «Литературной Украине». В 1954 году он начал большую работу над словарем украинских рифм.

После первого заключения Караванский вернулся в Одессу, работал механиком ремонта вычислительных машин, переводчиком в редакции областной газеты «Черноморская коммуна», внештатным корреспондентом журнала «Украина», выезжал на заработки в Республику Коми. Закончил работу над «Словарем рифм украинского языка», много переводил с английского языка, издал книгу «Биографии слов», часто выступал с сообщениями о языке и поступил на заочный подотдел филологического факультета Одесского университета.

В это время, находясь, как оказалось, временно на свободе, Караванский принимал активное участие в общественной жизни страны: собирал украинские книги для Кубани, помогал организовать всенародные торжества по случаю юбилеев деятелей украинской культуры, выступал за дублирование фильмов на украинском языке.

До последней минуты занимался проблемами Украины

В 1965 году, обеспокоенный распространением русификации, в частности, в школах, Святослав Караванский написал статью «Об одной политической ошибке» и стал автором самиздата. Его снова арестовали.

В декабре 1971 года арестовали и его жену Нину Строкатую-Караванскую, а в мае 1972 года ее осудили на 4 года лагерей.

В 1993 году в Киеве вышел его «Практический словарь синонимов украинского языка», а в 1997 году ‒ «Российско-украинский словарь сложной лексики»

В ноябре 1979 года Караванскому позволили вместе с женой уехать в США. В диаспоре Караванский вел политическую, общественную и научную деятельность, участвовал в протестных акциях в защиту своих друзей и занимался правозащитной деятельностью, опубликовал ряд работ, в том числе и по языкознанию. В 1993 году в Киеве вышел его «Практический словарь синонимов украинского языка», а в 1997 году ‒ «Российско-украинский словарь сложной лексики». Активно писал на разные темы, в том числе политические, в украинской периодике, писал письма разным политическим деятелям в пользу Украины. Все это делал до последней минуты. Даже в последние три недели тяжелой и смертельной болезни Караванский больше занимался своими публикациями и делами Украины, чем своим здоровьем.

Он был «соединением» поколений, представителем националистов среди политических заключенных, на примере которых вырастали новые поколения поэтов, писателей-шестидесятников и диссидентов-правозащитников

Святослав Караванский скончался 17 декабря 2016 года, прожив почти 96 лет. Одну треть своей жизни он провел в заключении, вторую ‒ в диаспоре, и только треть ‒ в Украине. Он был по идеологии националистом, членом ОУН, политическим заключенным, языковедом, филологом, правозащитником, диссидентом, поэтом, публицистом, журналистом. И самое важное ‒ до последних дней своей жизни занимался проблемами Украины. Он был также «соединением» поколений, представителем националистов среди политических заключенных, на примере которых вырастали новые поколения поэтов, писателей-шестидесятников и диссидентов-правозащитников.

Караванский похоронен на кладбище Святого Андрея в Савт-Бавнд-Брук, Нью-Джерси, возле своей жены Нины Строкатой-Караванской, которая умерла почти на 20 лет раньше. Придите поклонитесь и помолитесь. Святослав Караванский заслужил ваш поклон и молитвы. Видимо, нужно будет там поставить и памятник из камня, чтобы учились будущие поколения. Караванскому фактически 25 лет назад был поставлен живой памятник, название которому ‒ Украинское государство. Этот памятник нужно немного отшлифовать ‒ чтобы нравилось Святославу Караванскому, чтобы он мог спокойно заснуть.

Аскольд Лозинский, бывший глава Всемирного конгресса украинцев, юрист

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