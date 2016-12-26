Крушение Ту-154: теракт или случайность?

Российское руководство категорически отрицает возможность теракта на борту военного самолета Ту-154, который 25 декабря 2016 года разбился в Черном море недалеко от Сочи сразу после взлета. Тем не менее на следующий день после крушения в интернете появились видео с камер наблюдения, где видно яркую вспышку в ночном небе, но источники в следственной группе опровергают подлинность записи и называют возможной причиной крушения неисправность самолета или ошибку пилотирования. При крушении Ту-154 погибли все 94 находившихся на борту человека.

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Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич объясняет, почему эта катастрофа «с большой вероятностью не будет охарактеризована как теракт»:

– Эксперты на следующий день уточнили, что большая часть обломков укладывается на территории в 500 метров. Это свидетельство в пользу того, что самолет разрушился не в воздухе, а при ударе о воду, то есть версия теракта становится намного менее вероятной. Все остальные данные по катастрофе пока что противоречивы: то появляется информация якобы о спасательных жилетах на телах пассажиров, то пилоты якобы пытались развернуть самолет обратно, в сторону аэропорта и так далее. Пока что ничего нельзя сказать наверняка, надо ждать изучения «черных ящиков». Их должны поднять со дна в ближайшие дни.

Вадим Лукашевич отмечает, что этот Ту-154, несмотря на преклонный возраст, фактически был почти новым:

Нельзя сказать, что для перелета в Сирию использовали старый, ни на что не годный самолет

– Разбившемуся самолету 33 года, но он больше стоял на земле: налет этого борта чуть меньше 7 тысяч часов, или 11% от ресурса. Вообще, Ту-154 – это самый массовый самолет еще советского «Аэрофлота» и достаточно надежный в своем классе. То есть, как ни посмотри, нельзя сказать, что для перелета в Сирию использовали старый, ни на что не годный самолет. Но если в его двигатели, например, попали птицы, почему пилоты не успели связаться с диспетчером? Их молчание предстоит объяснить следствию: либо у них не было возможности выйти на связь, либо события развивались столь стремительно, что всем пяти членам экипажа было не до этого.

В то же время международный обозреватель журнала «Новое время» Иван Яковина отметил:

Нападения на военных и дипломатов гораздо эффективнее с точки зрения террористов: так можно быстрее достучаться до российского руководства

– Если выяснится, что это теракт, то в Сирии будет страшная кровавая баня. Если причиной окажется просто поломка – значит, на внешней политике катастрофа вряд ли отразится. С другой стороны, крупных терактов в российских городах от «Исламского государства» ожидать вряд ли стоит по одной простой причине: они могут повлиять на ситуацию только в странах, где правительство зависит от общественного мнения. Изменились ли действия России после взрыва пассажирского самолета над Синайским полуостровом? Да ни в коем случае. Конечно, нападения на военных и дипломатов в этом плане гораздо эффективнее с точки зрения террористов: так можно быстрее достучаться до российского руководства.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из Адлера. Самолет направлялся на российскую авиабазу «Хмеймим», вблизи сирийского города Латакия.



На борту нахордились 8 членов экипажа и 86 пассажиров, в том числе музыканты Академического ансамбля русской армии имени Александрова и девять российских журналистов.

Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии должен был пройти новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море. Ппроводятся поисково-спасательные работы.



В России 26 декабря объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

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