«Маленькая Германия» вблизи Тбилиси

Грузия – это не только горы, море и вино. «Маленькая Германия» в центре страны – еще одна грузинская достопримечательность, привлекающая туристов. В одном из домов селения вытяжка сохранилась в первозданном виде. Потолок, стены – все, как было. Стулья тоже немецкие – этим вещам более ста лет. Сам дом – еще старше. Однако немецкое качество дает о себе знать – дом до сих пор пригоден для жилья, а вещами все еще пользуются. Дверные замки из позапрошлого века, и те – в рабочем состоянии. Сейчас здесь живет семья Цулукидзе, а до начала Второй мировой войны дом принадлежал Якобу Шотту. Больше о прежнем хозяине ничего неизвестно.

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Переселившимся сюда горцам казалось, что они очутились в раю

"В сороковых годах советских немцев объявили "врагами народа" и депортировали в Сибирь. Такая же участь постигла и жителей грузинской деревни Элизабетталь. В опустевшие дома заселили грузин из высокогорных районов, а село переименовали в Асурети. Моя мать вспоминала: переселившимся сюда горцам казалось, что они очутились в раю. Безупречные дома, вымощенные дороги, ослепительная чистота!" – вспоминает жительница села Асурети (Элизабеттали) Лиана Цулукидзе.

Первые немцы появились в этих краях в конце XVIII-го века, когда на российский престол взошла немка Екатерина. Уже в начале XIX-го века в Грузии, бывшей в то время частью Российской Империи, существовало несколько германских поселений. Однако сегодня немцев там встретить практически невозможно.

В бывшем Элизабеттале остались всего несколько человек с немецкими корнями.



"Это выходцы из смешанных семей. Во время выселения здесь разрешили остаться только двум немкам, у которых мужья были грузины. Они были очень хорошими, порядочными женщинами", – говорит Лиана Цулукидзе.

И тем не менее, немецкий дух здесь все еще чувствуется. По крайней мере, так считает винодел Манфрид Тихонофф, который несколько лет назад переехал в Асурети из Берлина. Правда, сам он в разговоре употребляет исключительно прежнее название села.

Манфрид – наполовину русский. Его отец – участник Второй мировой, вместе с Красной армией дошел до Германии и позже так там и остался, не пожелав возвращаться в СССР. Сам Манфрид называет себя немцем.

Когда я приехал в Элизабетталь, то был поражен тем, как оно напоминает мне мое родное село в Германии

"Я одно время работал в Тбилиси и коллеги предложили мне посетить так называемые немецкие села. Когда я приехал в Элизабетталь, то был поражен тем, как оно напоминает мне мое родное село в Германии, в котором я провел детство. Я не люблю городской шум и суету, решил остаться здесь", – рассказал Манфрид Тихонофф. Манфрид знает несколько слов на грузинском, на русском, и этого ему хватает для общения с односельчанами. Зато, по его словам, он прекрасно изучил грузинский характер и нравы: "Грузины – очень гостеприимный и отзывчивый народ, но при этом, я бы сказал, что им часто не достает командной сплоченности, организованности. Удивительно, некоторые люди здесь могут иметь по две машины, по два мобильных телефона, но при этом не обращать внимания на разруху вокруг".

Местные шутят, что масштабные ремонтные работы приурочены к вероятному будущему визиту Ангелы Меркель, которая, якобы, намеревается посетить немецкие села Грузии

Семья Манфрида остается в Берлине, однако часто гостит в Грузии. Кроме того, он принимает у себя дома туристов. И, как правило, это его соотечественники, интересующиеся историей немецких переселенцев. Туристов все больше – и это отражается на жизни села. Недавно, к слову, там начали прокладывать новую дорогу. Хотя, местные шутят, что масштабные ремонтные работы приурочены к вероятному будущему визиту Ангелы Меркель, которая, якобы, намеревается посетить немецкие села Грузии в следующем году, объявленным годом грузино-немецкой дружбы.