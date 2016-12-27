Дом писателей в Москве: трагедии, смерти, аресты

Для жителей СССР 1937-й был годом выборов в Верховный Совет, для тех, кому не повезло, – годом смерти: по официальным данным, до 1938-го было расстреляно 353 000 человек.

Для избранных членов Союза писателей СССР январь 1937 года начался праздником – заселением нового кооперативного Дома писателей в Лаврушинском переулке. Этой годовщине посвящена экспозиция, открытая 26 декабря Государственным музеем А.С. Пушкина и аукционным домом "Литфонд" в выставочных залах на Арбате, 55.

В Лаврушинском, 17, в доме, построенном по проекту архитектора Ивана Николаева, поселились Константин Федин, Виктор Ардов, Борис Пастернак, Юрий Олеша, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров. После войны в дом вселились и жили там счастливо ныне забытые литературные генералы вроде Семена Бабаевского и Георгия Маркова.

Для Михаила Булгакова дом в Лаврушинском, куда он стремился, но не попал, перенесенный в романе на Арбат, стал Домом Драмлита.

Для Михаила Булгакова дом в Лаврушинском, куда он стремился, но не попал, перенесенный в романе на Арбат, стал Домом Драмлита

Списки счастливцев, гласит легенда, утверждал лично Иосиф Сталин. Впрочем, судьбы многих жильцов были трагическими. Поэта Павла Васильева взяли и убили еще до заселения, писателя Виктора Кина вскоре в 1937-м арестовали и расстреляли в 1938 году. Литературоведа Ивана Луппола отправили в ГУЛАГ, где он и умер в 1943 году. Автора книг о майоре Пронине Льва Овалова посадили в 1941-м на 15 лет. Он вышел и продолжил писать о подвигах чекистов.

Драматурга Александра Афиногенова исключили из партии, и он прятался на даче, а погиб в 1941 году от немецкой бомбы. Илья Ильф умер уже в 1937-м от скоротечной чахотки, а ставший военкором Евгений Петров погиб в 1942-м в авиакатастрофе. Писавшего на идиш Давида Бергельсона казнили в 1952 году по делу ЕАК (дело Еврейского антифашистского комитета – КР). Адъютанта маршала Жукова генерала Владимира Крюкова и его жену певицу Лидию Русланову продержали в тюрьмах и лагерях с 1948 по 1953 год.

Сын литературоведа Виктора Шкловского погиб на фронте в 1945 году, квартира Шкловских стала приютом Надежды Мандельштам, которой они просили выделить у них комнату, но Союз писателей не разрешил.

Блистала красотой писательница, первая жена Александра Фадеева Валерия Герасимова. И тут – трагедия: второй ее муж писатель Борис Левин погиб на советско-финской. Внук писательницы – литератор и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Жители дома шутили, что в Лаврушинском в одной постели оказались три лауреата Сталинской премии. Поэтесса Агния Барто была лауреатом Сталинской премии 2-й степени. Ее муж профессор-теплотехник Андрей Щегляев получил две Сталинские премии, но 3-й степени, и был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Агния Барто была автором не только детских стихов, но одним из первых социальных волонтеров. Она занималась помощью детдомам. Ее радиопередача "Найти человека" позволила воссоединиться более чем 1000 детям, разлученным войной с семьями. В конце жизни получила Барто и Ленинскую премию. А трагедия в жизни Агнии Барто тоже была: 5 мая 1945 года восемнадцатилетний сын Гарик был насмерть сбит грузовиком в Лаврушинском переулке.

Инициатива проведения выставки принадлежит Ольге Никулиной – дочери писателя Льва Никулина, того самого, которому Лубянкой было доверено впервые рассказать об операции ОГПУ "Трест". Уникальные экспонаты собрали с помощью музейщиков жители дома, дети и внуки советских писателей. Выставка в залах Музея А.С. Пушкина на Арбате, 55, продлится до конца января.