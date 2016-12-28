Зима – это типичное время простудных заболеваний и гриппа. Этот выпуск «Элифбе» мы посвящаем простуде и методам борьбы с ней.

Luğat (словарь): простуда – suvuqlanma, простужаться – suvuqlanmaq.

Болезни отнимают у нас слишком много времени.

Luğat (словарь): болезнь – hastalıq, болеть – hastalanmaq.

Главным помощником в борьбе с вирусом, является малиновое варенье и мед.

Luğat (словарь): мед – bal, малиновое варенье – ahudut tatlısı, тело – beden, температура – ateş, sıcaq.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com.