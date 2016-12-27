Владимир Басманов
В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" достигло 76 человек. По мнению врачей, в ближайшее время умрет еще десяток или два пострадавших, число жертв, вероятнее всего, приблизится к сотне. Среди отравленных – самые разные люди, их числе медсестра и воспитательница детского сада. Больше трети – женщины. Всех их объединяет одно – крайняя бедность и то, что, экономя деньги, они купили не обычный алкоголь, а его суррогат, заменитель, который оказался к тому же поддельным. Среди погибших был только один бездомный.
В самых мрачных регионах России пьют уже даже не "фанфурики" в стеклянных флаконах, а так называемые пушистики
Суррогаты, или как их называют "фанфурики", как чума, расползлись по всей стране, их свободно продают повсюду, они стали модными среди бедных всех возрастов. В некоторых магазинчиках дошли до того, что продуктово-алкогольные павильоны совмещены с отделами бытовой химии. Стоимость этих "фанфуриков" – от 13 до 30 рублей (бутылка водки стоит от 250–300 рублей). Чтобы не платить налоги, суррогатный алкоголь оформляют как парфюмерную продукцию или как бытовую химию (в том числе как лосьоны, средства для ванн, стеклоочистители и проч.). Покупатель берет флакончик 100 в сто миллилитров, со спиртом крепостью 75-90%, приносит домой, разводит с водой и употребляет, а кто-то и не доходит до дома. В самых мрачных регионах России пьют уже даже не "фанфурики" в стеклянных флаконах, а так называемые пушистики, это такие же спиртосодержащие жидкости, но в целлофановых пакетиках (для еще большей дешевизны). Внимание приковано к Иркутску, но вам следует знать, что каждый день в стране умирают 38 (!) человек от употребления этих суррогатов алкоголя, в месяц – больше тысячи человек, за год – целый городок. Кроме спирта, в них добавляют всевозможную химию, что и увеличивает летальность. Всего суррогаты алкоголя в России употребляют 10-12 миллионов человек.
Что толкает людей на такую смертельную экономию средств? Новое исследование, основывающееся на данных Росстата, показало, что более 40 процентов российских граждан испытывают серьезные трудности с покупкой еды и одежды и стараются максимально экономить. По мнению экспертов, в России голодают не менее 15 процентов населения страны, питаются на уровне ниже медицинских норм в связи с нехваткой денег (недополучают белковой пищи) – от 50 до 70 процентов населения. Очень многие люди большую часть зарплаты отдают на оплату квартиры и коммунальных услуг и питаются буквально хлебом и картошкой. Еще пару лет назад Министерство обороны не смогло призвать в армию около 50 тысяч молодых людей по причине хронического дефицита веса из-за недоедания.
Заведующий психиатрическим отделением одной из региональных больниц отмечает, что проблема массовой алкоголизации поразила и молодое поколение: “Когда я начинал работать в наркологии, 15-16 лет назад, средний возраст алкоголиков был плюс-минус 45-55 лет. Если посмотреть на клинику развития алкоголизма, то он развивается от 15 до 20 лет примерно, если отсчитывать от того возраста, когда человек начинал выпивать, в 25 лет, скажем, как раз к 45-55 годам он становился алкоголиком. Так было в Советском Союзе, а сейчас клиника суррогатного алкоголизма развивается значительно быстрее, и средний возраст алкоголика, который проходит у нас лечение, 25-30 лет. Алкоголизм стал значительно моложе. Если сейчас пьют этот суррогат, то быстро наступают соматические проблемы: отказывают ноги, отказывает печень, они становятся, скажем так, "дураками". Бедный регион? Разумеется, народ не может позволить себе постоянно покупать дорогой алкоголь и переходит на такие суррогаты. Это не только "низы общества", но, к сожалению, есть и, скажем так, приближенные к среднему классу, которые тоже балуются такими суррогатами, и таких много. К сожалению, народ живет очень бедно”.
"Зачем вообще люди пьют?" – могут спросить те, кто в принципе алкоголь не употребляет. Не говоря уже об отсутствии каких-либо видов доступного бесплатного отдыха для большинства в малых городках, людей толкает к стакану серость их мрачной жизни, отсутствие перспектив. Как подметил один из пьющих жителей новосибирского Академгородка, в прошлом – ученый, который тоже употребляет "фанфурики": "У алкоголя есть важное качество – он делает все, что с тобой происходит, неважным". А ничего хорошего с большинством жителей России точно не происходит.
Вот цифры и факты.
В связи со случившимся в Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении задержаны 13 человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что направит в правительство предложение полностью запретить в продовольственных магазинах продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. По его словам, власти в регионе пытались сделать это самостоятельно, но позже установили, что у них нет необходимых полномочий, а центральные власти не предпринимают необходимых законодательных мер.
В Государственной думе давно появились законопроекты, направленные на регулирование непищевой спиртосодержащей продукции. Еще в 1996 году предложено было приравнять косметические спиртосодержащие препараты к алкогольным напиткам, чтобы на них распространялись и соответствующие нормы по контролю, в 2006 году обсуждалась идея заставить платить акцизный сбор не только производителей алкогольных напитков, но и изготовителей спиртосодержащих лекарств и парфюмерии. Оба предложения в итоге приняты не были. С 2014 года в Госдуме лежит законопроект о запрете продажи спиртосодержащих непищевых жидкостей в нестационарных торговых объектах.
Только изменив государственную политику, можно решить проблемы нашего народа
Владимир Путин не согласился с тем, что проблему в этой сфере могла бы решить монополия государства на спиртное, но признал, что необходимо принимать меры. Правительство приняло решение о приостановке продажи непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%, исключение сделано для парфюма и стеклоомывающих жидкостей. При этом большинство "фанфуриков" продаются как раз под видом одеколонов и стеклоомывающих жидкостей. Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин заявил: теперь для покупки в аптеке настойки боярышника, валокордина и других спиртосодержащих лекарств потребуется предварительный визит к врачу за рецептом. При этом Хлопонин, будучи оторванным от реальности, не понимает, что люди в основном мрут совсем не от аптечного боярышника или валокордина, а от бытовой химии и "парфюмерии" с содержанием спирта. В Иркутске было именно так: люди погибли от "жидкости для ванн", в которой производители заменили этиловый спирт на метиловый.
Мы видим, что государство принимает решения, которые вредят нации. Приведу несколько красноречивых цифр. "Оптимизация" здравоохранения в России привела к росту смертности в государственных и муниципальных больницах в 2014 году. Этот показатель увеличился в 61 регионе страны (данные Счетной палаты). Только в первом квартале 2015 года смертность в России выросла на 5,2%. Только в 2014 году с собой покончили более 27 тысяч жителей России (данные Росстата). 46% граждан РФ зарабатывает в месяц менее 10 тысяч рублей (ВЦИОМ). 58% граждан экономят на еде и других повседневных расходах ("Левада-центр"). Следует констатировать: то, что мы наблюдаем, является прямым уничтожением населения страны в результате государственной политики – не только через искусственную бедность, алкоголизацию, закрытие больниц, учебных заведений, но и много еще каким образом. Важнейшая проблема России – бедность, именно в ней часто заключается причина пьянства, но эффективная борьба с ней невозможна без изменения всей системы руководства страной.
Однако уже сегодня можно несколько уменьшить уровень смертности наших сограждан в связи с алкоголизацией и массовой "модой" на суррогаты, если немедленно предпринять следующие действия:
Эти меры по алкоголю можно ввести хоть завтра, но сомневаюсь, что это будет сделано, потому что никому в правительстве это не нужно. Важно осознавать, что, только устранив причину болезни, можно ее вылечить. Только изменив государственную политику, можно решить проблемы нашего народа.
Владимир Басманов, глава комитета «Нация и Свобода»
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