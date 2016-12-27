Крымские газеты в начале недели пишут о крушении авиалайнера Минобороны России, о ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, а также о политических заявлениях крымскотатарского движения пророссийского толка «Къырым».

«Крымская правда» в статье «Мы помним вас, наши сограждане!» рассказывает об авиакатастрофе российского Ту-154, летевшего на военную базу ВКС в Сирии. «Приказом президента России прошедший понедельник был объявлен общенациональным днем траура. На всей стране случившееся оставило неизгладимый отпечаток – утраты и скорби, – отмечает издание. – В связи с объявленным в понедельник общенациональным днем траура все праздничные мероприятия были отменены или перенесены, а телеканалы пересмотрели сетку вещания, убрав развлекательные передачи. Панихиды по погибшим отслужили все православные храмы страны – в том числе и крымские. В соборе Александра Невского службу совершил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь».

«Их жизнь являлась примером истинного отношения к служебному долгу, Отчизне и людям. Поистине это сильное горе, которое окутало всех нас. Но самые жестокие страдания выпали на долю родных и близких погибших. Да поможет им Господь с достоинством перенести постигшее их испытание», – с такими словами обратился священнослужитель ко всем, кто пришел на богослужение. На панихиде память жертв авиакатастрофы почтили первые лица республики – Сергей Аксенов и Владимир Константинов, глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев, а также другие представители нынешней крымской власти.

«Крымская газета» в публикации под заголовком «Вовремя, эффективно, рачительно» пишет о заявлениях президента России в контексте развития полуострова. Владимир Путин, как отмечает издание, уверен, что у Крыма есть потенциал для экономического роста. «Путин подчеркнул, что рост промышленного производства в этом году в Российской Федерации составляет не более 1%, а в Республике Крым – 6%, в Севастополе – 25%. Это происходит за счет размещения на предприятиях полуострова заказов федеральных государственных компаний. Кроме того, в Крыму уровень безработицы ниже среднероссийского, однако ниже и уровень заработной платы. Если в России, по данным президента, средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей, то в Республике Крым – примерно 24,5 тысяч рублей, а в Севастополе – чуть более 25 тысяч рублей», – информирует издание.

Путин уверен, что с введением в строй Крымского моста объем туристических поездок резко возрастет

Путин уверен, что с введением в строй Крымского моста объем туристических поездок резко возрастет. Он вообще назвал мост «востребованным инфраструктурным элементом», запуск которого благотворно скажется на экономике Крыма в целом. Кроме того, президент России выразил надежду, что на полуострове будут развиваться высокотехнологичные сферы, однако они не должны наносить ущерб окружающей среде. Он также выразил уверенность, что рано или поздно, в том числе благодаря введению в строй Крымского моста, нормализуются отношения с Украиной, что будет полезно для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей.

«Голос Крыма» в материале «Под знаком самокритики» сообщает о пятом съезде крымскотатарского общественного движения пророссийского толка «Къырым». Мероприятие было посвящено обсуждению итогов деятельности движения в 2016 году и обозначению перспектив на наступающий 2017-й.

Газета цитирует обращение лидера движения Ремзи Ильясова к делегатам съезда: «Мы не власть, мы не правительство, мы общественная организация. Мы видим эти вопросы, актуальнейшие вопросы, мы их ставим. Да, некоторые члены нашей организации являются представителями власти, но мы не власть, мы не можем всего решать. Вы должны это понять, не разочаровывайтесь».

По информации издания, съезд утвердил обращение к Генеральной Ассамблее ООН и Европейскому парламенту, в котором призвал эти международные структуры признать не противоречащим международному праву «провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации», осудить блокаду Крыма и снять санкции с России. Съезд также принял обращение к соотечественникам, в котором осудил создание «параллельного» муфтията крымских мусульман в Киеве.