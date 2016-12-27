Немецкое издание Bild утверждает (хотя доказательств своим словам не приводит), что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер готовит для нового президента США Дональда Трампа генплан по Украине, который предусматривает отмену санкций против России и предоставление ей статуса гаранта безопасности востока Украины, а также молчаливое примирение с оккупацией Крыма. Договориться с Россией о другом плане предлагает США в издании Foreign Policy известный политолог Нил Фергюсон: новый референдум в Крыму и международный договор, при помощи которого Украина должна отказаться от стремлений в ЕС и НАТО. Между тем бывший военный США обеспокоен возможностью отмены санкций в отношении Москвы, о чем он пишет в издании Newsweek.

Немецкое издание Bild публикует статью под названием «Переговоры между Вашингтоном и Москвой: Киссинджер должен предотвратить новую Холодную войну». Как утверждает издание, ссылаясь на собственную информацию из неназванных источников, именно бывший государственный секретарь США, легендарный политический тяжеловес Генри Киссинджер, которому уже 93 года, должен объяснить миру внешнеполитические намерения будущего президента США Дональда Трампа и, в частности, разработать генеральный план относительно Украины.

Именно Киссинджер, родившийся в Германии дипломат с еврейскими корнями, должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном во время, когда Трамп ведет речь о новом сближении с Кремлем, говорится в статье. Как пишет издание, ссылаясь на анализ неназванных западноевропейских разведок, основанный на информации из команды Трампа, будущий президент США стремится к отмене санкций в отношении России именно по совету Киссинджера.

Киссинджер советует признать «господство» России над бывшими юго-западными советскими республиками

Также Киссинджер советует признать «господство» России над бывшими юго-западными советскими республиками ‒ от Беларуси и Украины и далее через Грузию и аж до Казахстана. Это будет означать, что США признают пространство между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и Ираном, Афганистаном и Китаем, с другой, сферой влияния России, говорится в статье.

Что касается генерального плана политического и экономического развития событий в отношении Украины, то его суть, как утверждают авторы статьи, заключается в том, что Россия станет гарантом безопасности востока Украины, но также постепенно уходит оттуда; в обмен на это Запад больше не будет вмешиваться в крымский вопрос. Оккупацию украинского полуострова официально не признают, но она уже не будет темой разговоров между старыми сверхдержавами.

Изменение статуса отношений между Москвой и Вашингтоном должны обозначить взаимно согласованные выражения «конструктивное сотрудничество» и «нормализация отношений», и прямые переговоры об этом изменении уже ведет посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, пишет издание. В статье также приведено мнение о Генри Киссинджере, которое высказал специалист по делам России нидерландского аналитического центра Cicero Foundation Марсел фон Герпен: «Он реалист. Самое важное для него ‒ международный баланс, а никакие не права человека или демократия».

Другой рецепт дает британский (точнее, шотландский) политолог Нил Фергюсон, известный специалист по американским и международным вопросам, главный работник более полдесятка ведущих британских и американских учебно-исследовательских учреждений. Его статью под заголовком «Российский вопрос» печатает издание Foreign Policy.

По словам аналитика, известного провокационными взглядами, часто идущими вопреки большинству, а еще автора биографической книги-исследования о Киссинджере, в предыдущие годы США много раз делали политические просчеты, не принимая во внимание беспокойств России и Путина. Так было, когда США поддерживали расширение НАТО и ЕС или самопровозглашенную независимость Косово в 2008 году ‒ на что Путин сразу же ответил тогда вторжением в Грузию и признанием ее сепаратистских частей.

Но самым большим просчетом США, пишет аналитик, было желание администрации Джорджа Буша рассмотреть возможность членства Украины в НАТО, а затем поддержка администрацией Барака Обамы усилий ЕС по предложению Украине соглашения об ассоциации. Как пишет автор, он вспоминает проевропейскую конференцию в Ялте в сентябре 2013 года, на которой западные представители почти единогласно призвали Украину пойти по пути Польши ‒ вопреки прямому предупреждению помощника российского президента, Сергея Глазьева, присутствовавшего на этой же конференции, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС приведет к «политическим и общественным беспорядкам», резкому снижению уровня жизни и «хаосу».

«Это не имеет целью оправдать действия России в 2014 году, которые очевидно нарушили международное право и договоренности. Это имеет целью раскритиковать несколько администраций США подряд за то, что они уделяли слишком мало внимания беспокойствам России и ее возможным реакциям», ‒ пишет автор.

Как говорится в статье, нетрудно сделать вывод, что хотел бы получить Путин в рамках любой «большой договоренности» между ним и Трампом. Первым было бы снятие санкций, вторым ‒ завершение войны в Сирии на условиях России, среди которых ‒ сохранение власти Башара аль-Асада, по крайней мере, на «приличное время». Третьим должно быть фактическое признание аннексии Россией Крыма и определенные конституционные изменения, разработанные так, чтобы сделать власть в Киеве безвольной, дав восточному региону Донбассу постоянное право пророссийского вето.

Любая сделка, которая принесла бы мир Сирии, принеся в жертву Украину, была бы тяжкой ошибкой

Автор считает, что было бы трудно понять, почему США должны давать России хоть какую-то часть этого. По его мнению, условия мира в Сирии и на востоке Украины должны быть совсем иными, чем думает Путин. В частности, любая сделка, которая принесла бы мир Сирии, принеся в жертву Украину, была бы тяжкой ошибкой, говорится в статье.

Здесь исследователь предлагает Вашингтону собственный план из пяти пунктов. Первое, пишет он, риторически обращаясь от имени США к Путину, ‒ «не можете рассчитывать на снятие санкций, пока не выведете с востока Украины ваши войска и марионеток», второе ‒ политическое будущее Украины должны решать сами украинцы, а не другие государства.

Третьим пунктом предлагается утвердить готовность США рассмотреть возможность нового референдума в Крыму, ‒ как говорится в статье, «учитывая несколько сомнительную природу его передачи Украине во времена Никиты Хрущева», ‒ хотя за голосованием должны наблюдать заслуживающие доверия международные наблюдатели.

Четвертый пункт тоже выражен автором от имени США: «Мы также готовы обсудить новый договор, который утвердит нейтральный, внеблоковый статус Украины, подобный статусу Финляндии в Холодной войне. Украина официально откажется от будущего членства в НАТО и ЕС, а также от членства в подобных творениях под руководством России...». Как считает исследователь, такой договор должен содержать гарантии суверенитета и безопасности Украины, сопоставимые с условиями международного договора о статусе Бельгии в 1839 году и это соглашение должно соблюдаться теми методами, которыми Обама не поддержал Будапештский меморандум ‒ в случае необходимости и применением силы.

В-пятых, в ответ на эти уступки России США должны ожидать от нее конструктивного участия в специальной конференции постоянных членов Совета безопасности ООН о создании нового и мирного мирового порядка в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которая займется не только Сирией, а и другими странами региона, в первую очередь Ираком и Ливией.

«Подав такое смелое предложение, администрация Трампа восстановит свою инициативу не только в отношениях США и России, но и шире в международных отношениях. Еще важнее, эта инициатива станет отпором стремлению Путина вернуть двустороннее партнерство, как между старыми сверхдержавами, ‒ отношения, на которые Россия, несмотря на всю ее нефть и оружие, больше не имеет права», ‒ говорится в статье.

«Как должен Дональд Трамп вести дела с Владимиром Путиным? Почитайте статью Нила Фергюсона»

Тему американо-российских отношений и судьбы санкций, наложенных в отношении Москвы из-за агрессии против Украины, с другой стороны ставит и еженедельник Newsweek в статье под заголовком «Опасность того, что Трамп откажется от санкций против Путина». Санкции дают знать союзникам США, Америка понимает и осуждает действия России, говорится в подзаголовке статьи.

Как пишет ее автор Уэсли Фокс, полковник морской пехоты США в отставке, кандидатуры избранного президента США Дональда Трампа на главные должности в области национальной безопасности наводят на мысль, что он планирует широкий пересмотр внешней политики США. И одним из первых шагов может быть отмена санкций США и ЕС, наложенных на Россию после захвата ее президентом Владимиром Путиным Крыма и вторжения в Украину.

«Примет ли Трамп незаконную аннексию Путиным Крыма? Признает ли он российские протектораты Донецка и Луганска, отобранные у Украины?» ‒ спрашивает автор. Он напоминает Трампу, что Россия по-прежнему поддерживает экстремистские политические партии в Европе, осуществляет десятки безответственных военных маневров на море и в воздухе на всем континенте и осуществляет кибернападения на своих соседей, а теперь, возможно, и на США.

Для Европы, говорится в статье, регулярное наказание нападений России на суверенитет и демократию является важным и все более необходимым актом единства континента. Европейские санкции, требующие регулярного и единогласного продолжения, являются упражнением по европейскому консенсусу, который требует ведущей роли и привлечения США, отмечает автор.

Возможное снятие санкций было бы попустительством внешней политике Путина

Возможное снятие санкций было бы попустительством внешней политике Путина и его взгляду на мир и несет угрозу того, что это может привести к отчуждению многих европейских союзников, и стать неуважением к демократическим устоям Европы. Это также дало бы четкий сигнал: цена за нарушение древних договоренностей и неспровоцированное вторжение в другую страну ‒ только пара лет санкций. Такую цену Путин уже радостно заплатил.

Зато, говорится в статье, США должны дать более широкий ответ на агрессию России, чем просто санкции ‒ это должен быть процесс наращивания давления, который бы отразил важность партнерства с Европой и взгляды США на международный порядок в целом. «Если Трамп действительно хочет, чтобы к США относились с уважением, он не может вознаградить поведение Путина за пределами России снятием санкций», ‒ отмечает автор.