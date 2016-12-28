Рост экономики Украины: реформы или цикличность?

Киев ‒ Украинская экономика возобновила рост, и эта тенденция усилится в следующем году, утверждает первый вице-премьер, министр экономического развития Степан Кубив. По его словам, значительный рост происходит даже в традиционно убыточном государственном секторе экономики. Поэтому в правительстве считают восстановление положительной динамики в том числе и следствием реформ, одна из которых ‒ внедрение системы электронных закупок. В то же время экономисты считают, что рост происходит не вследствие каких-либо действий власти, а благодаря объективным тенденциям. Впрочем, положительные прогнозы относительно украинской экономики на 2017 год подтверждают и западные доноры.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 3%, сообщил министр Степан Кубив.

По его словам, министерство предварительно оценивает рост ВВП в третьем квартале в 2% по сравнению с 3-м кварталом 2015 года.

Для сравнения: если в первом квартале 2016 года относительно соответствующего квартала предыдущего года украинский ВВП рос на 0,1%, то во втором квартале ‒ уже на 1,4%, в а третьему, по данным Госстата, ‒ на 2%, утверждает Степан Кубив. Он назвал наиболее динамичные отрасли экономики:

«По итогам января-ноября, положительную динамику демонстрирует аграрный сектор. Рост ‒ 2, 9%. Особенно возрастает растениеводство. Объем промышленного производства за этот период вырос на 3,7%».

Ключевым элементом сохранения роста в 2017 году в Минэкономразвития считают стимулирование экспорта со стороны государства. Так, должностные лица проанализировали мировые рынки и выделили стратегические для Украины и недостаточно заполненные украинской продукцией несмотря на то, что соответствующие межгосударственные соглашения уже действуют.

Хотя в госбюджете Украины на 2017 год заложен прогноз роста ВВП на уровне 3%, Международный валютный фонд по-прежнему сохранил прогноз роста на уровне 2,5%.

31 миллиард гривен заработали государственные компании

Экономический рост впервые за несколько лет показали сто крупнейших государственных предприятий, заявил Степан Кубив.

«Топ-100 госкомпаний за шесть месяцев 2016 года показали суммарный чистый доход более 31 миллиарда гривен. За этот период прошлого года суммарные убытки 100 крупнейших госкомпаний превышали 53 миллиарда гривен. Но мы не планируем ограничиваться топ-100», ‒ заявляет первый вице-премьер, вспоминая о том, что инвентаризацию прошли 3500 государственных предприятий.

Крупнейшими и наиболее прибыльными активами государства оказались нефтегазовая отрасль, энергетика и транспорт, сообщают в МЭРТ. Динамично развивается и оборонная промышленность, которую в правительстве определили как одну из приоритетных отраслей экономики.

Год назад положительную динамику показывали только 17 из ста государственных предприятий. В марте 2016 года тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк заявлял, что 17 крупнейших государственных компаний в 2015 году улучшили финансовые результаты в целом на 10 миллиардов гривен, а в целом доходы составили 2,6 миллиарда гривен, ведь годом ранее эти государственные «гиганты» вообще были убыточными.

Такие результаты в государственном секторе Степан Кубив объясняет экономическими реформами, среди которых одна из ключевых ‒ внедрение системы электронных закупок ProZorro. В этом году на нее перешли все государственные предприятия и органы власти, а также крупнейшие компании частного сектора экономики.

На систему ProZorro перевели также работу Фонда гарантирования вкладов физических лиц: теперь продажа залогового имущества банков тоже происходит в виде электронных торгов.

В 2017 году систему е-торгов будут совершенствовать и объединять с государственными базами данных, чтобы сделать невозможным проведение сомнительных тендеров как таковых, уверяет заместитель министра экономического развития и торговли, соавтор системы ProZorro Максим Нефедов:

«Наши планы на 2017 год ‒ это продолжение реформы госзакупок. Мы должны делать систему ProZorro более клиентоориентированной, удобной для пользователя. Мы имеем огромный массив данных и используем его, работая над системой риск-менеджмента. Чтобы, в частности проявлять рискованные тендеры до того, как они произошли».

Европейский банк реконструкции и развития внес украинскую систему ProZorro в число рекомендованных моделей реформирования государственных закупок для других стран мира.

Новак: со дна возможно движение только вверх

Председатель комитета экономистов Андрей Новак признает, что система электронных закупок ProZorro, так же, как и введение электронного декларирования состояния должностных лиц, являются примерами успешных реформ в экономическом секторе, однако такие примеры являются скорее исключениями, и поэтому мало влияют на экономическую динамику. Украина действительно возобновила экономический рост, но это произошло отнюдь не благодаря усилиям власти, утверждает Новак.

«2016 год ‒ украинская экономика сменила стадию падения на стадию роста. Это произошло естественно, по закону цикличности экономического развития, а не потому, что что-то сделало или чего не сделало украинское правительство. Украина движется по синусоиде, и со дна, где она оказалась, возможно движение только вверх. Вопрос ‒ в его темпах. Недавнее падение было по 20% в год, а сейчас говорим о 2-3% роста. Такими темпами для восстановления экономики до уровня 2012 года надо более семи лет», ‒ утверждает экономист.

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявляет, что Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда.

Верховная Рада 21 декабря ночью приняла госбюджет на 2017 год, депутаты спешили принять закон до каникул МВФ. Кроме того, на прошлой неделе национализировали системно важный банк «Приватбанк». В МВФ приветствовали это решение украинского правительства. Как сообщили в Администрации президента Украины, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и Петр Порошенко договорились о проведении двусторонней встречи в январе 2017 года.

Миссия МВФ, которая работала в Украине с 3 по 17 ноября, призвала украинскую власть принять согласованный с программой сотрудничества госбюджет на 2017 год. Миссия заявила, что украинской власти нужно больше времени для выполнения нынешнего этапа программы сотрудничества.

В октябре в МВФ сообщили, что в случае успешной реализации программы расширенного финансирования между Украиной и Международным валютным фондом, для чего необходимо выполнить ряд условий, Киев может получить от МВФ 1,3 миллиарда долларов в 2016 году и почти 5,4 миллиарда долларов в 2017 году. Выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.