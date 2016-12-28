Два Рождества для украинцев

Семья Александра и Леси готовит праздничный ужин: наряжают елку, созывают родственников и друзей. Они готовятся встречать Рождество. Первый раз –​ 25 декабря, по григорианскому календарю.

"В нашей семье мы фактически празднуем дважды, - рассказывает Александр Чекмышев. – Первый раз – вечером с 24 на 25 декабря, второй - соответственно с шестого на седьмое января. По римско-католическому обряду и православному".

Александр – из семьи православных, его жена Леся – католичка. От традиций своих родителей супруги решили не отказываться. Но, сетует Леся, к Рождеству по григорианскому календарю в Украине невозможно ни подготовиться как следует, ни отпраздновать спокойно:

"Это дискомфорт: после сложного рабочего дня и когда на следующий день снова на работу. Сложно настроить себя на правильную духовную ноту, – говорит Леся Ярошенко. – Ну и не всегда есть силы даже до костела дойти. Тем более с маленькими детьми – это организационно непросто".

Владимир Парасюк: "Давайте будем относиться к каждой из вер с уважением".

Группа депутатов Верховной Рады решила уравнять в правах украинцев – прихожан разных конфессий. Парламентарии предлагают сделать официальным выходным не только 7 января, но и 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю,

"Если православные в январе празднуют, а католики в декабре, то давайте 25 декабря тоже сделаем выходным, – призывает депутат Владимир Парасюк. – Давайте будем уважать и относиться к каждой из вер с уважением. Мы сознательно дорастаем до определенных моментов и мы делаем еще больше и больше шагов к настоящей демократии, которая царит в мире и в цивилизованных странах".

Большинство украинцев инициативу парламентариев всецело поддерживает. А некоторые вообще не против того, чтобы объединить два Рождества в одно:

– "Хорошо, значит еще один праздник будет у нас, 25 декабря", – говорят они.

– "Мне кажется, что мы должны договорится праздновать все в один день", – замечает еще один прохожий.

"Все таки наверное мы идем в Европу, ну я, по крайней мере, хочу в Европу. Поэтому нужно как-то под них подстраиваться. А так будет все нормально: 25-ого числа Рождество, а потом – Новый год", – считает еще один киевлянин.

Возможность объединения двух праздников стала обсуждаться сразу после Революции достоинства. Но сами церковники идею объединения воспринимают по-разному.

Возможность объединения двух праздников в один украинцы активно начали обсуждать сразу после Революции достоинства. Но сами церковники идею объединения воспринимают по-разному. В Украинской православной церкви Московского патриархата против каких-либо изменений:

"Мне кажется, что это какой-то фейк, потому, что большинство украинцев не хотят переносить празднование Рождества на 25 декабря, – замечает епископ Климент, глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП. – Нет никаких причин для того чтобы вводить новую дату для празднования Рождества в Украине. Потому, что подавляющее большинство верующих нашей страны – это православные, которые празднуют Рождество 7 января. Так, как это было всегда".

Зато в Украинской православной церкви Киевского патриархата наоборот выступают за объединение и перенос празднования Рождества на 25 декабря – по григорианскому календарю, как принято в большинстве стран мира. Но сами украинцы, по их мнению, к этому пока не готовы.

В семье Александра и Леси, тем временем, очень надеются, что 25 декабря станет выходным. А в недалеком будущем, уверена Леся, все украинцы будут праздновать Рождество в один день.

"Когда люди живут на одной земле, все сближается даже на уровне традиций"

"Два рождества – это как два новых года: что-то здесь не так, – говорит Леся Ярошенко. – Я еще понимаю, если бы это были совершенно разные вероисповедания. А получается так, что Бог один, церковь одна, но конфессии разные и традиции немного разные. Но когда люди живут на одной земле, все сближается даже на уровне традиций".