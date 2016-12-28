Специально для Крым.Реалии

В аннексированном Севастополе еще не принят закон о выборах губернатора, а возможные кандидаты уже обозначились. Основное противостояние, судя по всему, развернется между силами, представляющими интересы материковой российской номенклатуры и бизнеса и местными кланами, сформировавшимися в годы, когда городом правила Партия регионов.

Менеджер путинской эпохи

Фаворитом на выборах является нынешний подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Российский президент назначил 39-летнего Овсянникова исполняющим обязанности губернатора Севастополя летом уходящего года. Это профессиональный российский чиновник путинской эпохи, представляющий технократическое крыло российской номенклатуры. Его главный покровитель – Сергей Кириенко, заместитель главы российской президентской администрации, курирующий внутриполитическое процессы. Другим благожелателем молодого врио называют главу «Ростеха» Сергея Чемезова, имеющего бизнес-интересы в Севастополе, включая контроль над местным портом.

Благодаря совокупности факторов: поддержке Кремля, административному ресурсу и чаловским СМИ – Овсянников имеет все шансы победить на губернаторских выборах

Несомненный «плюс» Овсянникова в том, что он установил хорошие отношения с Алексеем Чалым. Чалый контролирует севастопольскую медиа-среду. Во многом благодаря информационной атаке подконтрольных Чалому СМИ пал бывший губернатор Сергей Меняйло. Наиболее рейтинговые масс-медиа не устают хвалить Овсянникова, возлагая всю вину за проблемы горожан на отставного адмирал-губернатора. Благодаря совокупности этих факторов: поддержке Кремля, административному ресурсу и чаловским СМИ – Овсянников имеет все шансы победить на губернаторских выборах, которые, как ожидается, пройдут в сентябре 2017 года.

Но есть и у него и слабые места. Во-первых, Овсянников – классический продукт авторитарной российской системы, который является менеджером, а не политиком. Он никогда не участвовал в конкурентных выборах и не умеет общаться с избирателями, а в Севастополе еще сохранились рудименты украинского политического менталитета, требующего от политика публичности. Во-вторых, Овсянников делает ставку на завезенную с материка команду чиновников и пиарщиков, не имеющих корней в городе. В-третьих, он слишком зависит от Чалого, который в любой момент может подставить врио подножку.

«Народный мэр» и его соратник

Пытаясь установить хорошие отношения с Алексеем Чалым, врио поддержал проект «Энерджи.Нет», в котором принимает активное участие бывший «народный мэр». Этот новый план ГОЭЛРО предполагает модернизацию всех российских энергосетей. Одним из его кураторов и бенефициаров и должен стать Чалый, чей бизнес связан с электроэнергетикой.

На этой неделе он дал интервью российскому Интернет-ресурсу «Клуб регионов», в котором свысока похлопал Овсянникова по плечу и дал понять, что намерен поддержать молодого врио на выборах. Правда, свою поддержку Чалый обставил многочисленными оговорками о том, что тот должен к лету «показать реальный результат». Сам Чалый заявил, что государственная служба – это слишком мелко для его интеллекта, так как для нее требуется лишь 10 процентов его «ресурса».

«Народного мэра», как называют Чалого карманные журналисты, вполне устраивает скромное положение серого кардинала, контролирующего как законодательную, так и исполнительную власть в городе. Сам он рассматривает себя скорее, как владелец ЗАО «Севастополь», в котором Овсянников играет роль наемного менеджера, не переставая намекать врио, что его политическое будущее полностью зависит от владельца – то есть самого Чалого.

В связи с такой позицией «народного мэра» в подвешенном состоянии оказался краснодарский бизнесмен Олег Николаев. В сентябре он занял второе место на думских выборах под франшизой «соратник Чалого», уступив лишь кандидату от «Единой России» Дмитрию Белику. Овсянников явно побаивается ресторатора, помня, что именно тот стал тараном, при помощи которого «команда Чалого» добилась отставки Меняйло и делает ему щедрые авансы. В течение последнего месяца вагончики николаевского фаст-фуда «Волки-Овцы» были размещены в самых проходных местах города без каких-либо разрешительных документов и конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, но власти предпочли не заметить этого. Кроме того, принадлежащему ему ресторану «Весна» было выделено 2,3 миллиона бюджетных рублей на организацию «губернаторского бала».

Несмотря на столь явное расположение со стороны врио, поговаривают, что Николаев не прочь поучаствовать в губернаторских выборах. Но не исключено, что его участие будет техническим: с целью торпедировать противников Овсянникова, и в первую очередь «крымского» кандидата. Уже сейчас на принадлежащем Николаеву сайте «Примечания» значительная часть материалов посвящена критике крымских властей и смакованию «ужасов», творящихся на полуострове, что должно контрастировать с ситуацией в Севастополе.

В бой идут одни старики

Пока не скрывает своих губернаторских амбиций лишь Вадим Колесниченко

Легко заметить, что и Овсянников, и Чалый, и Николаев являются выразителями интересов российских чиновников (колонистов, наводнивших Севастополь с 2014 года) и/или крупного материкового бизнеса. Местные «элиты» – в первую очередь осколки «Партии регионов» – судорожно пытаются найти им равнозначную альтернативу. Пока не скрывает своих губернаторских амбиций лишь Вадим Колесниченко. Колесниченко – один из бенефициаров первого Майдана. Мелкий провинциальный функционер партии Януковича, он сделал головокружительную карьеру. Весной 2005 года, когда бело-голубые пребывали в состоянии легкого шока, Колесниченко запустил газетный проект «Регион Севастополь», в котором клеймил новую «оранжевую» власть. Молодого политика заметили и дали ему путевку в жизнь. В марте 2006 года он стал депутатом Верховной Рады по спискам Партии регионов, вторично переизбрался по списку в 2007 году.

В третий раз – в 2012 году, когда места в списке ему не нашлось, стал депутатом по мажоритарному округу. Тогда в Севастополе шутили, что кандидат по второму севастопольскому округу Павел Лебедев дает своему электорату хлеб в виде продовольственных пайков и детских площадок, а Колесниченко обеспечивает жителям своего округа зрелища.

За 7 лет обладания депутатской неприкосновенностью Колесниченко прославился активной борьбой с гомосексуализмом, за статус русского языка и регулярным участием в потасовках, в том числе с женщинами, при этом, как правило, бывал бит. В результате, он снискал славу «борца» за права севастопольцев.

Во время второго Майдана (Евромайдана – КР) Колесниченко был одним из самых радикальных его противников. Вместе с Владимиром Олейником внес в Верховную Раду скандальные законопроекты, уничтожающие в стране свободу слова, собраний и другие политические свободы, публично призывал к физической ликвидации лидеров оппозиции. Впоследствии уехал в Севастополь и активно агитировал за референдум о присоединении Крыма к России после аннексии.

Однако, новая власть не оценила заслуг бывшего нардепа. Его исключили из местной политической жизни, и лишь незадолго до отставки губернатор Меняйло реанимировал отставного политика, пригласив его в свои советники.

Сегодня Колесниченко всерьез намерен потягаться за кресло губернатора, получив поддержку бывших «регионалов», а также чиновников времен Кучмы, Ющенко и Януковича, получивших в результате мошеннических схем сотни гектаров земли под застройку и другую собственность, которую теперь могут отобрать у них акулы российского «капитализма».

Не чужд мечтаний о губернаторском кресле и другой известный «регионал» Дмитрий Белик. На сентябрьских выборах в трудной борьбе с «соратником Чалого» Олегом Николаевым он получил мандат депутата Государственной Думы, что является хорошей заявкой на победу. Впрочем, Ахиллесова пята Белика – противостояние с секретарем городской организации «Единой России» Борисом Колесниковым, который ведет против своего бывшего покровителя полномасштабную войну, а без «партийной подушки» его шансы на победу стремятся к нулю. Так что, скорее всего, заслуженный «регионал» предпочтет почетную пенсию в думском балагане новому сражению за голоса избирателей.

Еще один представитель «старой гвардии», несмотря на свой молодой возраст, миллионер Евгений Кабанов. Ему 34 года, но он уже побывал депутатом Севастопольского горсовета от Партии регионов, а в 2014 году был избран депутатом подконтрольного Кремлю парламента Крыма от ЛДПР. Кабанов является генеральным директором одой из крупнейших на полуострове строительных компаний ООО «ИнтерСтрой». Свою бизнес-империю он создал благодаря отцу – Константину Кабанову, в недавнем прошлом, начальнику Строительного управления Черноморского флота. В нулевые годы эта воинская часть Министерства обороны России активно занималась бизнесом в Севастополе, однако в 2010 году была признана банкротом, оставив многочисленные долги перед пенсионным фондом, а пайщиков – без квартир, строительство которых они оплатили.

Кроме «соколов Жириновского» поддержку Кабанову может оказать прокремлевское руководство Крыма, которое в последние месяцы активно вмешивается в севастопольскую политику. Впрочем, симферопольцы традиционно преувеличивают свое политическое влияние в городе «русских моряков», где привыкли считать жителей остальной части Крыма гражданскими «штафирками».

В целом, однако, «колонисты», поддержанные Кремлем, административным и медиа ресурсом, имеют большие шансы на победу, чем старая городская «элита», чей золотой век остался в прошлом.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

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