Организаторы экономической блокады оккупированных территорий Донбасса надеются таким образом освободить своих собратьев из плена сепаратистов. Ветераны АТО считают, что, перекрыв каналы поставки так называемых «товаров двойного назначения», смогут давить на руководителей сепаратистских группировок. А вот представители украинской власти не разделяют энтузиазма активистов.

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не допустит появления «импровизированных блокпостов» в зоне боевых действий на Донбассе. В России же предупредили, что такая блокада может привести к эскалации напряженности и новым столкновениям на линии разграничения ‒ об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Отключение Донбасса от коммунальных услуг принесет результат ‒ военный эксперт

По мнению военного эксперта Олега Жданова, любые заявления о блокаде Донбасса украинскими негосударственными структурами являются популизмом ‒ чтобы остановить контрабанду, им придется воевать с государством.

Вы видите негативную реакцию украинского президента и руководства государства ‒ им выгодна контрабанда

«Если бы у президента было намерение закрыть линию соприкосновения, то Вооруженные силы состоянии были бы вместе с Государственной пограничной службой Украины оборудовать временную границу, выставить минно-взрывные ограждения, колючую проволоку и пустить все потоки переселенцев и граждан через контрольно-пропускные пункты. Действительно, сделать только пешеходные переходы и блокировать все железнодорожные пути ‒ это должно было бы иметь эффект разорвавшейся бомбы. Но вы видите негативную реакцию украинского президента и руководства государства ‒ им выгодна контрабанда», ‒ сказал эксперт в эфире Радіо Свобода.

Эксперт сравнил акцию с блокадой аннексированного Крыма: тогда, по его мнению, блокада движения грузовых автомобилей эффекта не принесла, так как товары перевозились альтернативными путями. На Донбассе, утверждает Жданов, каждая сельская дорога является каналом для контрабанды. Зато результаты принесет отключение аннексированных территорий от электричества и коммунальных услуг, аналогично отключению электроэнергии в Крыму.

«Если мы отключим коммунальные услуги: свет, газ, воду ‒ это может привести к тому, что эти территории достаточно скоро захотят вернуться в Украину и начнут на переговорах принимать наши условия по деоккупации и передаче их обратно. ‒ сказал военный эксперт. ‒ В Донецке 80% товаров на полках в магазинах ‒ из России, поэтому там поставки со стороны России идут полным ходом. Если мы здесь закроем товарооборот ‒ большой грузовой и железнодорожный транспорт ‒ это существенно ударит и по России, и по оккупантам».

Правда, в глазах Запада экономическая блокада будет выглядеть как геноцид против отдельных групп населения на территории Украины, сказал Жданов. Он напомнил, что на международной арене до сих пор не определен статус конфликта на востоке, поэтому мир воспринимает его как гражданскую войну.

Блокада толкнет жителей оккупированного Донбасса в ряды сепаратистов ‒ волонтер

А вот по мнению волонтера организации «Ответственные граждане» Евгения Шибалова, экономическая блокада Донбасса только усилит разочарование населения оккупированных территорий в украинской власти. Он утверждает, что жители отдают предпочтение украинским товарам, и местный бизнес заинтересован вести торговлю с подконтрольными Киеву территориями. Когда же торговые каналы перекроют, утверждает волонтер, этим людям придется выбирать между двумя типами российских товаров ‒ «дешевыми и съедобными».

Последний человек, который при любых условиях будет голодать на неподконтрольных территориях ‒ это человек с оружием

«Любая экономическая блокада лишает людей работы. Это может привести к тому, что у многих единственным способом заработать себе на жизнь станет вступление в вооруженные формирования там. ‒ сказал волонтер. ‒ Последний человек, который при любых условиях будет голодать на неподконтрольных территориях ‒ это человек с оружием. В первую очередь он начнет сокращать доступ к товарам тем, кому они наиболее нужны ‒ пожилым людям, пенсионерам, инвалидам, безработным, детям. Эти люди и так уже два года чувствуют себя брошенными, и главное ‒ их чувство, что они никому не нужны. Они просто получат очередное тому подтверждение. Жестокость ‒ это не то, чем можно привлечь людей на свою сторону».

Накануне один из организаторов блокады Валентин Лихолит заявил, что информацию о каналах контрабанды предоставляют именно местные жители. Также организаторы уверяют, что они готовы выслушать все предложения населения оккупированных территорий.

Организаторам блокады терять нечего ‒ депутат

Народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко признал в беседе с Радіо Свобода, что двести ветеранов АТО вряд ли смогут изменить ситуацию с контрабандой из оккупированных территорий и что в первую очередь ‒ это задача государства. При этом он убежден, что эта акция поможет нажать на сепаратистов так, как это было в 2014 году. По его словам, в оргкомитет блокады входят люди, которые прошли войну и потеряли своих сослуживцев, поэтому им терять нечего ‒ они зайдут так далеко, насколько их поддержит местное население.

«Думать о том, что двести ветеранов наведут там порядок ‒ смешно. Цель этой акции ‒ чтобы освободили наших пленных, ‒ сказал Семенченко. ‒ Два года назад из батальона «Донбасс» было в плену более ста человек. И ребятам к декабрю это надоело. Тогда все кричали: не лезьте, а они просто стали и остановили конвой Ахметова в Донецкой области и водку с сигаретами в Луганской. Десять дней шума, крика, обвинений о нарушении прав человека, обвинение в контрабанде. В отношении меня начали говорить, что я сепаратист вообще, который захватывал Донецкую ОГА. А потом, когда они поняли, что мы не отступим, ровно через десять дней отпустили наших пленных».

А вот замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что государство должно противостоять таким радикальным, по его словам, действиям, и допускает, что может быть конфликт между государством и организаторами блокады. В эфире «Донбасс. Реалии» он сказал также, что акция по блокаде Донбасса не только не поможет военнопленным, но и может им навредить.

Блокада может вызвать только ответную реакцию ‒ не дай Бог, будут осуществлены какие-то негативные действия по отношению к нашим ребятам-заложникам

«Когда мы имеем с той стороны неконтролируемую государственную границу, заявлять о том, что эта блокада приведет к морению голодом кого-либо ‒ это полный абсурд. Это может вызвать только ответную реакцию ‒ а она уже пошла в российских СМИ. Это может вызвать ответную реакцию у обкуренных, неадекватных или ограниченных орков с той стороны, и не дай Бог, в качестве ответной реакции будут осуществлены какие-то негативные действия по отношению к нашим ребятам-заложникам. Кто возьмет на себя ответственность?» ‒ сказал Тука.

В августе 2014 года Национальный банк Украины приостановил все операции на территориях, находящихся под контролем боевиков на Донбассе. Позже было прекращено обслуживание счетов клиентов, оставшихся по ту сторону линии разграничения. Ограничения на ее пересечение и перевоз, ввоз и вывоз товаров ввели 22 января 2015 года.