Несколько дней назад Украина среди других стран проголосовала в ООН "за" антиизраильскую резолюцию, которая касается еврейских поселений. Израильские СМИ назвали это "не очень продуманным решением", а политологи предрекают приостановку диалога между двумя странами уже в ближайшее время. Голосование в ООН 23 декабря, привело к дипломатическому скандалу между Украиной и Израилем. Совет Безопасности ООН принял решение о прекращении строительства израильских поселений на палестинских территориях. Украина, как и многие другие страны, проголосовала "за" эту революцию, которую в самом Израиле назвали "позорной".

"Израиль отвергает позорную антиизраильскую резолюцию и не будет соблюдать ее условия", –заявил в ответ на решение ООН премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Руководство Израиля также выразило открытое недоумение в адрес Украины и других стран, которые поддержали резолюцию.

Тем не менее, украинское политическое руководство надеется, что дипломатический конфликт с Израилем удастся разрешить в самое ближайшее время. В Киеве выражают уверенность, что он не повлияет на отношения двух стран в долгосрочной перспективе, и визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который был отменен по инициативе израильской стороны, все-таки состоится в наступающем 2017 году.

После заявлений израильских политиков в МИД Украины был приглашен посол Израиля - "для разъяснения ситуации". Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, "украинская сторона выразила разочарование по поводу излишне эмоциональной реакции отдельных израильских политиков на результаты голосования в ООН". Дипломаты договорились сделать все возможное для того, "чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе".

Мы бы хотели, чтобы позиция Украины тоже была услышана и понята в Израиле

"Украина заинтересована в как можно большем расширении круга союзников. И в этом смысле, Израиль, несомненно, является для Украины важным партнером, – подчеркивает Игорь Семиволос, директор украинского Центра ближневосточных исследований. – Но мы бы хотели, чтобы позиция Украины тоже была услышана и понята в Израиле. Но это, конечно же, не означает, что мы в любом случае будем поступаться принципами международного права, особенно в вопросах, которые касаются украинских национальных интересов".

Тем не менее, в ближайшее время, по мнению политологов, следует ожидать некоторой приостановки диалога между двумя странами.

Израильские СМИ трактуют поддержку Украиной антиизраильской резолюции как "не очень продуманное" решение, на принятие которого повлиял Вашингтон.

Стоило ли Украине идти в кильватере американской администрации, у которой срок правления заканчивается через 20 дней?

"Для того, чтобы Украина проголосовала так, как она проголосовала, потребовался звонок вице-президента США – это не спекуляция, а факт, – уверен израильский политолог Арик Эльман. – И если Украину надо было убеждать проголосовать "за" резолюцию, то руководство Украины, ответственное за внешнюю политику, должно задать себе вопрос: стоило ли идти в кильватере американской администрации, у которой срок правления заканчивается через 20 дней. Что касается сравнения статуса Крыма и статуса контролируемых Израилем палестинских территорий, то очень странно, что кто-то в Украине полагает, что это два похожих случая".

В Киеве также нередко говорят о внешнеполитическом векторе, который вмешался в отношения между двумя странами.

"Украина не могла проголосовать против резолюции, поскольку в таком случае сама создала бы прецедент, – объясняет политический обозреватель и экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил. – Украина тогда как бы сказала: Россия, по праву сильного, а не по нормам международного права, может оккупировать украинскую территорию и использовать ее по своему усмотрению. Поэтому, я считаю позицию израильского руководства контрпродуктивной по отношению не только к Украине, но и ко всем другим странам. Исключение составляют лишь США и Россия".

Однако в Израиле тезис о том, что Украина голосовала в полном соответствии с нормами международного права и собственными интересами, восприняли с некоторым удивлением.

Голосование в Совете безопасности ООН поставило под угрозу дружбу Израиля не только с Украиной, но и с одиннадцатью другими странами. Ранее США традиционно блокировали принятие подобных документов. На новую американскую администрацию правительство Израиля также возлагает большие надежды. Дональд Трамп со своей стороны неоднократно заявлял о намерении пересмотреть политический курс Вашингтона в отношении главного ближневосточного партнера США.