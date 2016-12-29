Киевские власти с августа 2016 года проводят в городе "зачистку" МАФов ("малых архитектурных форм") – ларьков и палаток, которые якобы были построены незаконно. Предприниматели пытаются спасти свой бизнес: выходят на митинги и подают в суды. Но по ночам к их магазинам все равно приезжают экскаваторы. Киевские чиновники утверждают: МАФы (малые архитектурные формы) в украинской столице построены незаконно. Именно поэтому власти имеют право пригнать ночью экскаватор и подобную постройку снести.

"Мы вполне законно и легально проводим демонтаж установленных незаконных объектов", – уверяет директор КП "Київблагоустрій" Иван Клипа.

За минувший год, по его словам, демонтировано уже около 2 тысяч таких сооружений.

"Перед тем, как мы проводим демонтаж, всегда сотрудники нашего предприятия выдают предписания, в которых указывают: просим в течении трех дней предоставить разрешительную документацию либо демонтировать эту конструкцию самостоятельно, – рассказывает Клипа. – Если этого не произошло, тогда департамент подписывает поручение о сносе, и мы его исполняем".

Мой киоск просто снесли вместе с товаром. На том месте – руины

Предприниматель Людмила Степаненко торговала в своем МАФе более 15 лет. Снесенный ларек кормил всю ее семью. Женщина говорит, что никаких предупреждений от властей не получала. "Мой киоск просто снесли вместе с товаром. На том месте – руины, – жалуется Степаненко. – А товара у меня там было на 7 тысяч долларов! Ничего не осталось. Кто за это ответит? Если даже мы тут и мешаем, то вызовите нас на переговоры. Не таким же варварским способом уничтожать предпринимателей".

Мы платим налоги, а нам говорят, что мы – барыги

"Говорят, что мы не платим налоги. А мы платим – порядка 30 тысяч в месяц: налог на землю, полностью все оформлено… все патенты, – рассказывает предприниматель Александр Огородников. – А нам говорят, что мы – барыги".

Чтобы доказать свое право на торговлю в киосках, предприниматели обратились в суд – с документами о праве на аренду МАФов и земли. Суд вынес постановление: действия государства – незаконны.

"Запретить коммунальному предприятию "Київблагоустрій", исполнительному органу Киевской городской власти, департаменту по благоустройству и каким-либо другим лицам демонтировать, изымать, перемещать торговые ряды, которые находятся в собственности союза предпринимателей "Жовтнева", – зачитывает выдержки из постановления суда предприниматель Виталий Гарифуллин. – Но получается, что ни для кого это не аргумент".

В КП "Київблагоустрій" заверили, что в планах властей Киева – снести полторы тысячи МАФов.

У предпринимателей Игоря Кобылянского и Дениса Мирошниченко магазин пока цел. Но его снос – лишь вопрос времени, говорят чиновники.

"Вот такой маленький бизнес кормит как минимум пять семей. Нас, собственников, двое, еще два продавца. Если будут сносить этот бизнес, то пять человек просто останутся на улице", – говорит Игорь Кобылянский.

"Мы платим аренду, а те деньги тоже кого-то кормят. Это так кажется, что мы – капелька маленькая. Сколько нас таких по Киеву?" – замечает Денис Мирошниченко.

Юристы утверждают, что бороться с действиями представителей власти можно только через суд. Если восстановить испорченное имущество нельзя, то добиться возмещения убытков вполне реально.

"Смотрите как они работают. Они не приезжают днем или утром. Они приезжают ночью, – отмечает Андрей Карпенко, лидер объединения "Сила Громад". – Обычное время их работы – с 03:00 до 05:30 Это потому что "Київблагоустрій" должно сносить помещения лишь по решению суда. Но решения суда, у них нет! Самая страшная вещь, которая сейчас есть, это то, что уголовных дел, которые на них завели, очень много. Вот по таким вот эпизодам".

Пока в судах увеличивается количество исков против киевских властей, сами предприниматели обещают регулярно устраивать митинги под зданием Киевского горсовета.