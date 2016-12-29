Сфера социологических опросов пытается вернуть к себе доверие после обнародования многих ошибочных предсказаний в 2016 году. Речь идет в частности о президентских выборах в США и Brexit. 2016 год для сферы социологических опросов стал годом ложных предположений, что значительно подорвало доверие общественного мнения к таким исследованиям. В США и Великобритании ассоциации, занимающиеся исследованием общественного мнения, начали выяснять, почему в 2016 году было сделано столько ошибочных предсказаний.

Американская ассоциация исследования общественного мнения анализирует, почему почти все главные соцопросы в США дали ложные результаты во время президентской кампании. Большинство опросов в США пророчили победу кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, недооценивая шансы Дональда Трампа и Республиканской партии.

Британский совет социальных исследований тем временем выясняет, почему большинство опросов ошиблись относительно результатов Brexit ‒ референдума о членстве Великобритании в ЕС.

В Ассоциации по взаимодействию с общественностью и коммуникациям (АВГК) ‒ торговой ассоциации в британском секторе общественных отношений ‒ заявили о собственном расследовании относительно потери доверия к соцопросам.

Что же пошло не так? И хотя результаты исследований не ожидают раньше мая 2017 года, социологи уже готовы определить потенциальные проблемы.

«Скрытая предвзятость»

Во время президентской кампании в США Дональд Трамп неоднократно критиковал крупные медиа, называя их «ангажированными» к нему, и отрицал большинство социологических опросов, называя их «грязными».

В вашингтонском исследовательском центе «Пью» (Pew Research Center) считают, что причиной ошибок соцопросов, возможно, стала «скрытая предвзятость» в телефонных опросах и новых онлайн-методологиях, которые проходили в тестовом режиме.

Предыдущие опросы показывали, что менее образованные избиратели чаще отказывались участвовать в опросах, чем избиратели с университетским образованием. Именно представители этой категории отдали больше всего голосов Дональду Трампу.

Вице-президент центра «Пью» Клодия Дин сказала в беседе с Радіо Свобода, что кампания Трампа активно привлекала избирателей, которые не голосовали в 2012 году. «Разочарование и антиинституционные настроения, которыми руководствовалась кампания Трампа, связанны с нежеланием избирателей участвовать в опросах», ‒ отметила Дин.

Эффект «молчаливого избирателя»

За неделю перед президентскими выборами в США, когда большинство соцопросов прогнозировали выигрыш Клинтон, в предвыборном штабе Республиканской партии настаивали, что значительное количество сторонников Трампа не хотели говорить социологам о своем выборе.

Некоторые критики заявляли, что возмущение в социальных сетях могло увеличить количество «молчаливых избирателей», которые не хотели говорить незнакомцам о своих взглядах во время телефонных или онлайн-опросов.

Президент США Ричард Никсон в 1969 году употребил термин для определения похожей ситуации. Он использовал фразу «большое молчаливое большинство», описывая американских избирателей, которые его поддерживали, но публично не высказывали своего мнения.

По словам Клодии Дин, гипотетически «молчаливые избиратели Трампа» ‒ большой общенациональный вопрос. Однако она выражает скепсис по этому поводу.

Проблема с национальными опросами заключается в том, что все они проводились в одном направлении

«Мы имеем систему здесь, где есть один кандидат, который может выиграть всенародное голосование, другой ‒ в коллегии выборщиков. Президентом становится последний. Но опросы отражают лишь всенародное голосование, и результаты были недалекими от этого. Проблема с национальными опросами заключается в том, что все они проводились в одном направлении. Когда вы проводите выборочные опросы, вы не должны видеть взаимосвязанных ошибок», ‒ считает Клодия Дин.

В Великобритании социологи также используют термин «молчаливый фактор Тори», который наблюдался на выборах с 1992 года. Некоторые считают, что именно это сработало и во время голосования по Brexit.

«Предвзятость молчаливых избирателей» имела решающее значение во время последних опросов в США и Великобритании

Но как сказал Радіо Свобода президент Британского социологического совета Джон Кертис, нет четких свидетельств, что «предвзятость молчаливых избирателей» имела решающее значение во время последних опросов в США и Великобритании.

Определение потенциальных избирателей

Обычно экзит-полы, проведенные после выхода избирателей с участков, являются более точными, чем опросы, проведенные перед выборами.

Поэтому не исключено, что социологи неправильно рассчитали явку избирателей в США. Исследователи недооценили желание сторонников Дональда Трампа прийти на выборы. Тогда как готовность сторонников Клинтон в ключевых штатах ‒ явно переоценили.

Экзит-полы же продемонстрировали, что в нескольких ключевых штатах Хиллари Клинтон набирает меньше, чем ей предсказывали соцопросы.

Причины глубже

В то же время в Британской социологической совете убеждены, что большинство соцопросов в США таки были близки к конечным результатам президентских выборов.

Президент совета Джон Кертис отмечает, что погрешность при соцопросах в 2016 году была ниже, чем во время президентских выборов, которые проходили в США с 1968 по 2012 годы.

Финальные результаты президентских выборов в США показали, что Клинтон набрала на 2,8 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но Дональд Трамп победил, поскольку именно он набрал достаточное для избрания количество голосов выборщиков, которые определяют результаты голосования в каждом штате отдельно.

Впрочем, отмечает Клодия Дин, все социологические опросы сделали одинаковую ошибку в девяти ключевых штатах ‒ спрогнозировали победу Клинтон. Поэтому продолжает она, будет проведено тщательное исследование отдельно по каждому штату.

«Мы будем смотреть на методологию. Это однозначно будет частью нашего послевыборного исследования. Но также мы должны обратить внимание на многие другие вещи, в частности, как люди заполняли свои анкеты, как проводились онлайн-или телефонные опросы и как определялось, кто пойдет голосовать», ‒ подчеркнула она.