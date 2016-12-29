Крымские пользователи YouTube фиксировали заснеженные дороги, развлечения водителей снегоуборочной техники в центре Симферополя, ДТП и то, как ялтинцы борются с распространителями курительных смесей.

Пользователь Андрей Пархоменко опубликовал видео, снятое на Ангарском перевале во время непогоды. На ролике видны заснеженная дорога и туман. «Минус 3. Пурга. Посыпали. Не убирали. Не чистили снег», – говорит автор видео.

Пользователь Крымская газета опубликовал видео, на котором зафиксировано, как водители снегоуборочной техники на центральной площади Симферополя в вечернее время устраивают своеобразные игры. Водителей не смущает внимание присутствующих.

Пользователи YouTube продолжают фиксировать ДТП на дорогах Крыма. Станислав Осипов опубликовал последствия крупной аварии на одной из крымских трасс. На ролике видно, как грузовая фура съехала в кювет, сбив отбойник. Также в происшествии пострадал легковой автомобиль.

Пользователь Ялта-24 Новости опубликовал видео, рассказывающее о борьбе жителей Ялты с рекламой «спайсов» и «солей» – курительных смесей. Автор ролика наждачной бумагой стирает на стене дома надпись с указанием адреса в интернете.

Пользователь Крым тур опубликовал видео, снятое в центре Симфеорполя. Автор ролика возмущен тем, как идет реконструкция: «Здесь грязь полным ходом».