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Фотогалереи

Как выглядит оленеводство изнутри (фотогалерея)

В отдаленных арктических регионах России оленеводство всегда было традиционным жизненным укладом. Как выглядит оленеводство изнутри – галерея Настоящего Времени
Традиционно в зимние месяцы оленеводы собирают стада в загоны, чтобы отобрать слабейших животных для убоя
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Традиционно в зимние месяцы оленеводы собирают стада в загоны, чтобы отобрать слабейших животных для убоя

На жизнь оленеводы зарабатывают продавая мясо, шкуры и рога
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На жизнь оленеводы зарабатывают продавая мясо, шкуры и рога

Они также стараются контролировать популяцию оленей, чтобы сохранить фауну тундры. Оленеводы держат не более 15-17 тысяч голов на территории региона
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Они также стараются контролировать популяцию оленей, чтобы сохранить фауну тундры. Оленеводы держат не более 15-17 тысяч голов на территории региона

Для этого они ежегодно забивают около трех тысяч животных
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Для этого они ежегодно забивают около трех тысяч животных

Перед тем, как забить слабых животных, оленеводы у многих из них отпиливают рога &ndash; они ценятся на рынке, и олени их все равно сбрасывают
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Перед тем, как забить слабых животных, оленеводы у многих из них отпиливают рога – они ценятся на рынке, и олени их все равно сбрасывают

По официальным данным, за килограмм оленины заводчики получают примерно по 130 рублей ($2)
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По официальным данным, за килограмм оленины заводчики получают примерно по 130 рублей ($2)

Оленеводы также получают ежемесячное социальное пособие. Но в новом году региональные власти собираются сокращать дотации. Прибыль региона более чем на 90% зависит от цен на нефть, стоимость которой сильно упала на мировом рынке
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Оленеводы также получают ежемесячное социальное пособие. Но в новом году региональные власти собираются сокращать дотации. Прибыль региона более чем на 90% зависит от цен на нефть, стоимость которой сильно упала на мировом рынке

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