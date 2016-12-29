Крым.Реалии представляет вашему вниманию список крымчан, которые больше остальных удивили нашу редакцию в уходящем году. Хотим обратить внимание читателей на то, что, составляя этот рейтинг, мы не пытались выделить самых положительных или отрицательных личностей. Это не список «лучших крымчан года», а перечень людей, которые наиболее нам запомнились своими неординарными и неожиданными поступками. Рейтинг был составлен по итогам закрытого голосования внутри редакции Крым.Реалии.
1. Джамала
Впервые на сцене «Евровидения» прозвучали строчки на крымскотатарском языке
Почему наибольшее количество голосов получила Джамала, долго объяснять не нужно. В мае она заняла первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Джамала стала первой исполнительницей из Крыма, получившей эту награду. Также впервые на сцене этого конкурса прозвучали строчки на крымскотатарском языке – «Yaşlığıma toyalmadım, men bu yerde yaşalmadım». В переводе на русский – «Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир».
Интервью с Джамалой читайте на сайте Крым.Реалии 1 января 2017 года.
2. Геннадий Афанасьев
Афанасьев стал единственным крымским политзаключенным, который был досрочно освобожден в результате договоренностей между президентами Украины и России
Симферополец Геннадий Афанасьев удивляет нас уже второй год подряд. В 2015-м году на суде у Олега Сенцова и Александра Кольченко он неожиданно отказался от признательных показаний и сказал, что оговорил себя и своих товарищей под пытками. В июне 2016 года Геннадий стал единственным крымским политзаключенным, который был досрочно освобожден в результате договоренностей между президентами Украины и России. После освобождения он продолжил активную общественную деятельность и борьбу за освобождение политзаключенных.
3. Николай Семена
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии Николай Семена стал первым журналистом, которому на полуострове грозит реальный срок заключения. Против него открыто уголовное дело за то, что в своем материале он написал, что Крым является частью Украины. ФСБ расценила это, как нарушение ст. 280.1 Уголовного кодекса России – призывы к нарушению территориальной целостности России. Николай удивил нас своим мужеством и смелостью – он не сдался и продолжает отстаивать свою правоту, находясь под подпиской о невыезде.
4. Владимир Балух
Фермер из крымского села Серебрянка Владимир Балух поразил нас тем, что, несмотря на преследования, он не побоялся открыто и активно выразить свою проукраинскую позицию. Еще в 2014 году, из-за флага Украины на его доме, Балуха неоднократно задерживали, обыскивали, судили. В конце ноября 2016-го года он установил на своем доме табличку «улица Героев Небесной сотни, 18». Вначале власти настоятельно рекомендовали ее снять, а после отказа сотрудники ФСБ пришли к нему с очередным обыском и «нашли» у Владимира на чердаке боеприпасы. По сегодняшний день Балух находится в СИЗО.
5. Наталья Поклонская
Наталья Поклонская не уставала удивлять нас целый год. В статусе подконтрольного Кремлю прокурора Крыма она публично «обосновывала» все аресты и обыски, которые имели политическую подоплеку. В мае она обвинила Крым.Реалии в распространении экстремистских материалов, а до этого – лично выступала обвинителем на суде по запрету Меджлиса крымских татар. Во время шествия «Бессмертного полка» в честь Дня победы в Москве Наталья Поклонская поразила всех тем, что, вместо портрета своего родственника, несла икону Николая-II.
Многим запомнилось, как в радиоэфире Поклонская приписала Суворову фразу «Служить бы рад – прислуживаться тошно»
В сентябре Поклонская неожиданно покинула свой пост, когда была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России». После этого она начала удивлять с новым размахом. Поклонская потребовала проверить на экстремизм фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе российского царя с балериной, который еще даже не вышел на экраны. Многим запомнилось и то, как в российском радиоэфире экс-прокурор приписала полководцу Александру Суворову фразу «Служить бы рад – прислуживаться тошно», которая принадлежит герою «Горя от Ума» Чацкому.
6. Олег Зубков
Крымский предприниматель Олег Зубков в этом году поразил нас не только своей непримиримой борьбой с властями за сохранение своих парков. Он удивил нас тем, что резко изменил свою риторику по отношению к России и теперь выражает сожаление из-за того, что эта страна взяла полуостров под свой контроль. Хотя в 2014 году он был горячим сторонником «Крымской весны» и даже предлагал поставить в Крыму памятник Владимиру Путину, сегодня из уст Зубкова звучат совсем другие слова. «Правильно пишут мне украинцы, что, мол, так тебе и надо», – сказал бизнесмен в недавнем интервью для Крым.Реалии.
7. Олег Сенцов
Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем
Кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима, уже который год удивляет нас своим мужеством и стойкостью. Находясь в заключении Олег написал уже пять сценариев и одну повесть. «Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется», – написал он в своем письме к украинским согражданам.
Также многие члены нашей редакции при голосовании называли единомышленника Олега Сенцова, крымского анархиста Александра Кольченко.
8. Ильми Умеров
В нынешнем году заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Ильми Умеров стал жертвой одной из самых порочных практик авторитарных режимов – карательной психиатрии. Его принудительно поместили в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.
Несмотря на преследование, Умеров продолжает открыто выражать свою позицию по поводу происходящего в Крыму
В Крыму против Ильми Умерова открыто дело за «призывы к нарушению территориальной целостности России» из-за того, что он якобы публично назвал полуостров частью Украины. Умеров – пожилой человек, который имеет букет тяжелых заболеваний, стойко пережил 21 день в психиатрической больнице. Несмотря на преследование, он продолжает открыто выражать свою позицию по поводу происходящего в Крыму.
9. Мустафа Джемилев
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев из года в год не устает удивлять своей жесткой и бескомпромиссной позицией и деятельностью по защите прав соотечественников. Он продолжает регулярно участвовать в международных встречах с политиками и дипломатами и доносить до мировой общественности информацию о ситуации на полуострове.
10. Христина Михайличенко
Самая юная участница нашего рейтинга – 11-летняя пианистка из Крыма Христина Михайличенко. В уходящем году, как и в прошлые годы, она неоднократно побеждала на международных музыкальных конкурсах, а также приняла участие в украинском телешоу «Україна має талант. Діти». В декабре в Киеве состоялся большой сольный концерт Христины с камерным оркестром.
Также во время голосования часто упоминались имена первого зампреда Меджлиса Наримана Джеляла, первого замминистра информполитики Украины Эмине Джеппар, адвоката Николая Полозова, боксера Александра Усика, гимнастки Анны Ризатдиновой и других.