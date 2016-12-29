Крым.Реалии представляет вашему вниманию список крымчан, которые больше остальных удивили нашу редакцию в уходящем году. Хотим обратить внимание читателей на то, что, составляя этот рейтинг, мы не пытались выделить самых положительных или отрицательных личностей. Это не список «лучших крымчан года», а перечень людей, которые наиболее нам запомнились своими неординарными и неожиданными поступками. Рейтинг был составлен по итогам закрытого голосования внутри редакции Крым.Реалии.

1. Джамала

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Впервые на сцене «Евровидения» прозвучали строчки на крымскотатарском языке

Почему наибольшее количество голосов получила Джамала, долго объяснять не нужно. В мае она заняла первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Джамала стала первой исполнительницей из Крыма, получившей эту награду. Также впервые на сцене этого конкурса прозвучали строчки на крымскотатарском языке – «Yaşlığıma toyalmadım, men bu yerde yaşalmadım». В переводе на русский – «Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир».

Интервью с Джамалой читайте на сайте Крым.Реалии 1 января 2017 года.

2. Геннадий Афанасьев

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Афанасьев стал единственным крымским политзаключенным, который был досрочно освобожден в результате договоренностей между президентами Украины и России

Симферополец Геннадий Афанасьев удивляет нас уже второй год подряд. В 2015-м году на суде у Олега Сенцова и Александра Кольченко он неожиданно отказался от признательных показаний и сказал, что оговорил себя и своих товарищей под пытками. В июне 2016 года Геннадий стал единственным крымским политзаключенным, который был досрочно освобожден в результате договоренностей между президентами Украины и России. После освобождения он продолжил активную общественную деятельность и борьбу за освобождение политзаключенных.

3. Николай Семена

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии Николай Семена стал первым журналистом, которому на полуострове грозит реальный срок заключения. Против него открыто уголовное дело за то, что в своем материале он написал, что Крым является частью Украины. ФСБ расценила это, как нарушение ст. 280.1 Уголовного кодекса России – призывы к нарушению территориальной целостности России. Николай удивил нас своим мужеством и смелостью – он не сдался и продолжает отстаивать свою правоту, находясь под подпиской о невыезде.

4. Владимир Балух

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Фермер из крымского села Серебрянка Владимир Балух поразил нас тем, что, несмотря на преследования, он не побоялся открыто и активно выразить свою проукраинскую позицию. Еще в 2014 году, из-за флага Украины на его доме, Балуха неоднократно задерживали, обыскивали, судили. В конце ноября 2016-го года он установил на своем доме табличку «улица Героев Небесной сотни, 18». Вначале власти настоятельно рекомендовали ее снять, а после отказа сотрудники ФСБ пришли к нему с очередным обыском и «нашли» у Владимира на чердаке боеприпасы. По сегодняшний день Балух находится в СИЗО.

5. Наталья Поклонская

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Наталья Поклонская не уставала удивлять нас целый год. В статусе подконтрольного Кремлю прокурора Крыма она публично «обосновывала» все аресты и обыски, которые имели политическую подоплеку. В мае она обвинила Крым.Реалии в распространении экстремистских материалов, а до этого – лично выступала обвинителем на суде по запрету Меджлиса крымских татар. Во время шествия «Бессмертного полка» в честь Дня победы в Москве Наталья Поклонская поразила всех тем, что, вместо портрета своего родственника, несла икону Николая-II.

Многим запомнилось, как в радиоэфире Поклонская приписала Суворову фразу «Служить бы рад – прислуживаться тошно»

В сентябре Поклонская неожиданно покинула свой пост, когда была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России». После этого она начала удивлять с новым размахом. Поклонская потребовала проверить на экстремизм фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе российского царя с балериной, который еще даже не вышел на экраны. Многим запомнилось и то, как в российском радиоэфире экс-прокурор приписала полководцу Александру Суворову фразу «Служить бы рад – прислуживаться тошно», которая принадлежит герою «Горя от Ума» Чацкому.

6. Олег Зубков

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Крымский предприниматель Олег Зубков в этом году поразил нас не только своей непримиримой борьбой с властями за сохранение своих парков. Он удивил нас тем, что резко изменил свою риторику по отношению к России и теперь выражает сожаление из-за того, что эта страна взяла полуостров под свой контроль. Хотя в 2014 году он был горячим сторонником «Крымской весны» и даже предлагал поставить в Крыму памятник Владимиру Путину, сегодня из уст Зубкова звучат совсем другие слова. «Правильно пишут мне украинцы, что, мол, так тебе и надо», – сказал бизнесмен в недавнем интервью для Крым.Реалии.

7. Олег Сенцов

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Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем

Кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима, уже который год удивляет нас своим мужеством и стойкостью. Находясь в заключении Олег написал уже пять сценариев и одну повесть. «Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется», – написал он в своем письме к украинским согражданам.

Также многие члены нашей редакции при голосовании называли единомышленника Олега Сенцова, крымского анархиста Александра Кольченко.

8. Ильми Умеров

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В нынешнем году заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Ильми Умеров стал жертвой одной из самых порочных практик авторитарных режимов – карательной психиатрии. Его принудительно поместили в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

Несмотря на преследование, Умеров продолжает открыто выражать свою позицию по поводу происходящего в Крыму

В Крыму против Ильми Умерова открыто дело за «призывы к нарушению территориальной целостности России» из-за того, что он якобы публично назвал полуостров частью Украины. Умеров – пожилой человек, который имеет букет тяжелых заболеваний, стойко пережил 21 день в психиатрической больнице. Несмотря на преследование, он продолжает открыто выражать свою позицию по поводу происходящего в Крыму.



9. Мустафа Джемилев

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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев из года в год не устает удивлять своей жесткой и бескомпромиссной позицией и деятельностью по защите прав соотечественников. Он продолжает регулярно участвовать в международных встречах с политиками и дипломатами и доносить до мировой общественности информацию о ситуации на полуострове.

10. Христина Михайличенко

Самая юная участница нашего рейтинга – 11-летняя пианистка из Крыма Христина Михайличенко. В уходящем году, как и в прошлые годы, она неоднократно побеждала на международных музыкальных конкурсах, а также приняла участие в украинском телешоу «Україна має талант. Діти». В декабре в Киеве состоялся большой сольный концерт Христины с камерным оркестром.

Также во время голосования часто упоминались имена первого зампреда Меджлиса Наримана Джеляла, первого замминистра информполитики Украины Эмине Джеппар, адвоката Николая Полозова, боксера Александра Усика, гимнастки Анны Ризатдиновой и других.