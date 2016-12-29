Бездомные Деды Морозы раздают подарки в Санкт-Петербурге

В костюмах Дедов Морозов петербургские бездомные ходят по городским улицам и создают ощущение праздника. Прохожие отвечают им улыбками, делают с ними селфи, поздравляют в ответ. Многие удивляются, когда узнают, что в роли волшебников – не актеры, а реальные подопечные благотворительной организации "Ночлежка". Главный вопрос, который задают авторы видео: кто поможет в грядущем 2017-ом году самим бездомным?

Палатка под путепроводом на Севере Санкт-Петербурга – одно из немногих мест в городе, где помогают людям без крова. Здесь обогреют, накормят и даже дадут посмотреть телевизор.

Люди, которые ночуют в палатке под брезентовым тентом, не любят рассказывать, как сюда попали. Зато охотно делятся планами на будущее. Большинство мечтают не просто о доме. Многие, как Василий Одарчук, говорят, что хотят найти работу. Василий практически слепой, но на седьмом десятке лет решился снова сесть за парту и уже освоил компьютерные курсы для слабовидящих.

"Я хочу пройти эту учебу, чтобы быть полезным человеком, чтобы не сидеть, как истукан, – говорит Василий Одарчук. – С Нового года я иду на другие курсы в реабилитационном центре, буду учить азбуку Брайля".

Но мало только получить образование. Уйти с улицы не так просто. Многих инвалидов и стариков насильно делают попрошайками, и сбежать от этой системы практически невозможно.

Бездомных используют, чтобы зарабатывать деньги для какой-то организованной преступной группы

"Попадают они на улицы по разным обстоятельствам, и их используют, чтобы зарабатывать деньги для какой-то организованной преступной группы, – рассказывает Михаил Калашников, координатор благотворительных программ Мальтийской службы помощи в Санкт-Петербурге. – По информации людей, бежавших из такого рабства, как правило дневная выручка 15000 рублей должна быть сдана в кассу этой организации".

После побега один такой постоялец жил в Доме ночного пребывания на Обводном канале. Это государственное учреждение. Чтобы попасть в него, надо собрать справки из психоневрологического и нарко- диспансеров, сдать анализ крови и пройти флюорографию. Ночлег здесь получают самые целеустремленные из бездомных. Но и таким нужна рука помощи. А иногда – и хороший толчок.

Кто-то говорит: "Да, я обязательно приду". А другой говорит: "У вас нельзя пить, курить. Я лучше останусь на улице"

"Я иногда сама иду по улице и вижу человека, который нуждается в помощи. Я предлагаю прийти к нам и обратиться за помощью, – говорит Ирина Седова, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. – Кто-то говорит: "Да, я обязательно приду". А другой говорит: "У вас нельзя пить, курить. Я лучше останусь на улице или пойду в подвал".

В подвале бывает и тепло, и сухо, но это не место для бездомных, настаивают волонтеры, которые помогают людям без крова. Оттуда могут выгнать в любую минуту: владельцы дома, полиция, власти.

Впереди у петербургских бездомных, пожалуй, самое сложное время: зима на Северо-Западе может быть даже более суровой, чем в Сибири. В городе постоянно высокая влажность, из-за чего даже не очень низкие температуры могут привести к обморожениям. Если столбик термометра опускается ниже минус пятнадцати – буквально за пару часов на улице можно замерзнуть насмерть, предупреждают волонтеры.

В такую погоду стакан чая или теплая одежда от неравнодушного прохожего для бездомного будут гораздо полезнее любых денег. В этом году активисты благотворительной организации "Ночлежка" просили жителей Санкт-Петербурга жертвовать бездомным конкретные вещи: вязаные шапки, шарфы, консервы. И попробовали собрать пятьсот подарочных наборов для своих подопечных.

"Там, конечно, было не совсем то, что мы ожидаем видеть в простых подарках. Это простые необходимые наборы: конфеты, консервы, средства гигиены - все то, что для нас не является чем-то особенным, а для бездомного человека жизненно необходимо", рассказывает Виктория Рыжкова, пресс-секретарь "Ночлежки".

Петербуржцы ожидания волонтеров оправдали сполна: только еды в пользу бездомных было передано более полутонны. Кто-то бережно вез одну консервную банку через весь город, другие, кто мог, жертвовали сразу ящиками. Излишки волонтеры планируют раздать на улицах в начале января.