Ответ Обамы: США высылают из страны 35 российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают из страны 35 российских дипломатов. В заявлении Барака Обамы лица, объявляемые persona non grata, прямо названы "агентами разведки". По информации Reuters, российские граждане будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Их имена не называются, но посла России в США Сергея Кисляка среди них нет.​

Российские посольства в Мэриленде и Нью-Йорке будут закрыты. В заявлении Обамы говорится, что это ответ американских властей на травлю американских дипломатов в Москве и кибератаки, предпринимавшиеся Россией с целью вмешательства в американский избирательный процесс.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести человек

В связи с этим Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести человек: начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Игоря Коробова, его заместителей Владимира Алексеева, Сергея Гизунова и Игоря Костюкова, а также хакеров Алексея Белана и Евгения Богачева.

Санкции введены против двух российских ведомств: ФСБ и ГРУ.

Кроме того, в списке числятся три организации: ООО "Специальный технологический центр" из Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и "ЦОР Секьюрити" из Москвы.​ В заявлении президента Обамы говорится, что эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.

Министерство нацбезопасности США и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию, касающуюся киберактивности российских гражданских и военных спецслужб

Далее, Министерство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликуют рассекреченную техническую информацию, касающуюся киберактивности российских гражданских и военных спецслужб. Это должно помочь специалистам в США и других странах распознавать действия, осуществляемые Россией в рамках "глобальной киберкампании", и противостоять ей.

Ответ США на "агрессивные действия России" этим не ограничится, говорится в заявлении президента США. Прочие ответные действия будут предприниматься в удобное для властей США время и не обо всех из них будет объявлено публично.

В ближайшие дни Белый Дом представит Конгрессу доклад о попытках России вмешаться в американский избирательный процесс, в которых будет содержаться отчет обо всех взломах, осуществленных в течение последнего времени.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в американский избирательный процесс посредством кибератак. Хакерская деятельность была главным образом сосредоточена на Демократической партии, в силу чего в ЦРУ пришли к выводу, что целью России было помочь избранию Дональда Трампа президентом США. Избранный президент США назвал заявления спецслужб "еще одной отговоркой", призванной оправдать поражение демократов. Россия отвергла все обвинения в причастности к взломам.