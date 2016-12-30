Вот уже скоро Новый год, время краткой ревизии прошлого и загадывания желаний. Под бой часов мы совершаем атеистическую молитву – просим чего-то у будущего и тайных сил судьбы. И я тоже буду просить.

И это будет третий Новый год, проведенный мною вдали от привычной обстановки. Сколько их было, почти одинаковых, уже между собой почти неразличимых – тех, домашних, крымских? С неизменным мелким дождиком за окном, с обязательной прогулкой на Пушкинскую?

Новый год праздник в высшей степени домашний и семейный

Новый год, конечно же, праздник в высшей степени домашний и семейный, самый домашний и семейный изо всех существующих. Во всяком случае, для меня.

Друзья в нем играют вторые роли, а главную – очаг и те, кто вокруг него. Призраками встают тогда и те члены этого семейного круга, что давно уже в могиле, особенно в старых домах, вот как в моем. Этот праздник еще и очень детский, и при виде игрушек, елок, свечек и мандаринов мы все на мгновение становимся теми детьми, что впервые когда-то были к семейному очагу подведены – в тот бесконечно далекий первый Новый год.

Для некой общности людей все эти уходящие в прошлое Новые годы – семейные, домашние и крымские – резко оборвались

И память его вот сейчас каждый раз оживает. Но для некой общности людей все эти уходящие в прошлое Новые годы – семейные, домашние и крымские – резко оборвались.

А для еще очень многих и многих оборвались их луганские и донецкие Новые годы, и у них тоже разрушены очаги. А для других моих сограждан этот праздник омрачен оккупантами на их родных улицах. Многим приходится встречать этот праздник вдали от семей и родных очагов, даже, может быть, в блиндаже и окопе, а многим семьям – встречать его без их мужчин. И этот Новый год будет для всех них надорванный.

Моя атеистическая молитва о следующем годе будет почти ветхозаветной – хочу всем захватчикам моей земли воздаяния

И потому в тот момент, когда будут загадываться желания на ближайшее будущее, уверен, многие мои сограждане будут желать ничего иного, как справедливости. Уж моя атеистическая молитва о следующем годе будет почти ветхозаветной – хочу всем захватчикам моей земли воздаяния. Пусть не мести и возмездия, но хотя бы справедливости.

Этого хочу я и для сограждан моих, и для себя лично в Новом 2017-м году.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции