Украина заняла 74-ю позицию в международном рейтинге по условиям ведения бизнеса в следующем году, по версии журнала Forbes. В общем оценивался бизнес-климат в 139 странах. Из соседей Украины значительно впереди ‒ Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, первое место в рейтинге заняла Швеция. Россия ‒ на 79 месте. Украинские экономисты считают, что сейчас для Украины середина рейтинга является хорошим показателем, который будет улучшаться в дальнейшем путем реформ. Часть экспертов убеждена, что реформы недейственные и видят тенденцию к уничтожению малого бизнеса в Украине. Власть же говорит, что 2016-й был периодом наработки стратегий, а вот следующий год станет полем для их воплощения. Поэтому, каким был уходящий год для украинских предпринимателей и чего ждать от 2017 года?

Основные факторы, которые принимают во внимание при создании рейтингов ‒ это налоговая система, возможности бизнеса получать доступ к различным ресурсам, инвестиционные риски, инновации, уровень инфляции, важна судебная система и защита прав собственности предпринимателей.

Это первый год, когда экономика действительно начала расти

Сейчас Украина занимает средние позиции во многих международных рейтингах: 80-е место среди 190 стран мира по рейтингу Всемирного банка Doing Business 2017, 79-я позиция среди 139 стран в рейтинге Forbes. Это является положительным показателем, считает Олег Гетьман, экономический эксперт «реанимационного пакета реформ» (РПР). К тому же, постепенно страна продвигается вверх, отмечает экономист.

«Относительно налоговой реформы, в 2016 году произошли некоторые изменения, которые улучшили наши позиции в международных рейтингах и способствовали увеличению ВВП (пока несущественно). Понемногу, постепенно начинает экономика восстанавливаться. В этом году мы наблюдаем рост ВВП примерно на полтора процента, по сравнению с предыдущими годами, где было падение на 8 и 15 процентов. Это первый год, когда экономика действительно начала расти. Я бы сказал, что мы уверенно движемся к первой «двадцатке» и «десятке» и каждый год продвигаемся на определенное количество пунктов. Это нельзя назвать победой или предательством. Это процесс, и динамика положительная», ‒ говорит Олег Гетьман.

​Влиятельные решения-2016

Олег Гетьман отмечает такие положительные моменты в предпринимательстве, с которыми Украина провела 2016-й:

‒ Была снижена ставка единого социального взноса в среднем с 33 до 22 процентов;

‒ Заработные платы выросли в среднем на 26 процентов в год;

‒ Нагрузка на бизнес снизилась на 10-15 процентов;

‒ Были введены нормы по улучшению администрирования налогов, в частности, это касается НДС;

‒ Отменено более 300 устаревших регуляторных актов, что является положительным шагом в дерегуляции;

‒ Впервые Министерство финансов работало над налоговым законопроектом в одной команде вместе с экспертами РПР, народными депутатами и представителями бизнеса. К тому же, готовы были брать за основу экспертные наработки.

В конце года Верховная Рада приняла ряд важных налоговых законопроектов, действие которых бизнес сможет оценить и почувствовать в 2017-м.

НДС. Со следующего года будет действовать единый открытый электронный реестр на возмещение НДС с автоматической очередью. Олег Гетьман называет это «грандиозным шагом», ведь в предыдущие годы за получение возмещения НДС предприниматели часто вынуждены были давать взятки. В электронной очереди это невозможно: если вы первый в очереди, вас не сможет никто обойти, добавляет эксперт.

Реформа ГФС. В новом году все функции проверок и контроля были переданы из налоговых органов на более высокий уровень, а налоговые инспекции низшего уровня будут иметь только сервисные функции.

Нина Южанина, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, отмечает, что при новых требованиях и полномочиях, прописанных в законе, удастся остановить распространенную коррупцию в органах фискальной службы. Она убеждена, что это невозможно сделать только указаниями и поднятием заработной платы. Единственный выход, по мнению депутата, это установить такие требования и предоставить такие полномочия, которые бы сделали невозможным злоупотребления.

Все те новые требования, которые мы устанавливаем в контролирующем органе, они являются очень существенными, уменьшают их функции в части коррупционных возможностей по отношению к предпринимателям

«Общество настолько уже не уважает фискальную службу, что победой бы считалась ее ликвидацию, но этого себе не может позволить наше государство. Поэтому надо набраться терпения и делать шаг за шагом. Ведь все те новые требования, которые мы устанавливаем в контролирующем органе, они являются очень существенными, уменьшают их функции в части коррупционных возможностей по отношению к предпринимателям. 2017 будет возможностью проанализировать, насколько вообще может меняться фискальная служба и потом принимать решение», ‒ отмечает депутат.

Налоговую милицию новым законом предусмотрено ликвидировать. Вместо внезапных набегов на предприятия и «маски-шоу» планируют создать службу финансовых расследований, где специалисты, которых будут набирать по конкурсу, будут в компьютерном режиме заниматься аналитикой и выявлением нарушений.

Ликвидация налога на прибыль ‒ с 2018 года. Кабмин взял на себя обязательства, зафиксированные в переходных положениях закона: ликвидировать с 1 января 2018 года налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал, который является простым для бизнеса, отмечает Олег Гетьман. То есть налог будет уплачиваться только тогда, когда прибыль выводится из оборота в виде дивидендов или приравненных платежей.

Налоговый кредит. Борьба с «схемным» налоговым кредитом начнется в 2017 году. В течение 2016-го на уровне города Киева был проведен эксперимент по внедрению новой системы, в результате в бюджет дополнительно поступило 5 миллиардов гривен, отмечает депутат Нина Южанина. Учитывая положительный опыт, механизм блокировки налоговых накладных был закреплен в принятом налоговом законе №5368 и таким образом распространен на всю страну. В 2017 году от внедрения этой практики, по подсчетам профильного парламентского комитета, в бюджет должно поступить дополнительно примерно 25 миллиардов гривен.

Нина Южанина говорит, что в депутатском комитете по вопросам налоговой политики хотят отслеживать внедрение принятых законов и осуществлять определенный контроль за работой исполнительных органов.

Каким был 2016 для бизнеса?

Владимир Чеповый, президент Украинской бизнес ассоциации, называет самые большие проблемы 2016 года: отсутствие государственной экономической стратегии для бизнеса, финансовая турбулентность (шаткая гривна, высокие проценты по кредитам) при которой малый бизнес находится на грани выживания, из государственных учреждений за этот год ушли почти все «волонтеры от бизнеса» ‒ люди, которые пришли на волне Майдана и мечтали об изменениях, не выдержали огромного давления на бизнес и чувства разочарования.

Среди позитивов Владимир Чеповый отмечает появление значительного числа общественных бизнес-организаций, которые объединяются с целью детенизации экономики, не просто подписывают меморандумы, но и определяют стратегию действий в этом отношении.

Если страна не начнет помогать украинскому бизнесу продвигать товары за рубежом, технологически, как это делает весь мир, то это будет очень трудно

«Второй классный момент ‒ это один из принятых законопроектов об экспортном кредитном агентстве. Кажется такая функциональная, не всем понятная, вещь, но если страна не начнет помогать украинскому бизнесу продвигать товары за рубежом, технологически, как это делает весь мир, то это будет очень трудно. Сейчас бизнес самостоятельно это делает, а весь мир делает при поддержке государства», ‒ замечает Чеповый.

Третьим позитивом Владимир Чеповый называет увеличение доли предпринимателей, настроенных на ведение бизнеса «по-белому» и выход из тени. Это является стратегическим решением среднего бизнеса, ведь он чувствует, что не сможет общаться с миром иначе, отмечает эксперт.

«Есть фантастические планы у бизнеса на 2017 год, даже иногда удивляешься, откуда оптимизм. Но бизнесмен, предприниматель ‒ это хозяин, мастер своего дела, который точно не сдастся и сделает свое любимое дело», ‒ отмечает президент Украинской бизнес-ассоциации.

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Олигархическое лобби фактически вытесняет малый и средний бизнес ‒ юрист

Значительно более пессимистические выводы Дмитрия Йовдия, юриста, который занимается делами бизнеса. Он не видит эффекта от внедрения реформ.

Уменьшения налоговой нагрузки не произошло, поэтому бизнес вынужден работать в тени

«Налоговое давление никуда не исчезло, несмотря на то, что обещали дерегуляцию, уменьшения налоговой нагрузки не произошло, поэтому бизнес вынужден работать в тени. Происходит лишь усиление давления», ‒ отмечает юрист.

В качестве примера, приводит закон с новыми правилами налогообложения для ФЛП, когда независимо от того, работают предприятие, или нет, они обязаны платить ЕСВ в размере более 700 гривен. Это приведет к сворачиванию малых предприятий, они будут закрываться, чтобы не платить взносы, или уйдут в тень, считает Дмитрий Йовдий.

Юрист отмечает, что большинство законов и инициатив являются положительными по содержанию, впрочем, положительный эффект нивелируется отсутствием выполнения и несоблюдением прописанных норм.

На практике малый бизнес приносят в жертву олигархическим интересам, убежден Дмитрий Йовдий.

«Даже если в городе Киеве ‒ масштабный снос МАФов происходит в интересах определенных олигархических групп, крупных трейдеров, крупных супермаркетов. Таким образом малые предприниматели вытесняются с рынка для того, чтобы улучшить условия для крупных игроков. Работает олигархическое лобби, которое фактически вытесняет малый и средний бизнес. Все идет к определенному укрупнения, к сожалению», ‒ отмечает юрист.

Экономический эксперт Олег Гетьман пояснил, что введенные государством изменения касаются прежде всего среднего и крупного бизнеса, которые должны повлиять на всю экономику в целом. Для мелкого и малого бизнеса полезных изменений не произошло, а даже произошло некоторое ухудшение условий, отмечает экономист. Но эти ухудшения не способны уничтожить сектор малого бизнеса, считает Олег Гетьман и добавляет, что единый налог является льготной системой, которую удалось сохранить.

Среди факторов, которые усиливают нагрузку на малый бизнес, эксперт называет рост минимальной заработной платы до 3200, обязательства платить ЕСВ даже в отсутствие деятельности, увеличение размера ЕСВ в соответствии с увеличением минимальной зарплаты, проверки неоформленных сотрудников, которые могут быть инициированы местными властями. И Олег Гетьман как представитель реанимационного проекта реформ, участвующий в разработке и следящий за внедрением экономических законопроектов, рассказывает, что в следующем году планируется положительные изменения и для малого бизнеса.