В последний месяц в севастопольской прессе появился ряд материалов, якобы разоблачающих некоторых общественных и политических деятелей города в неких «порочных» связях. В сухом остатке обвинения сводятся к тому, что некоторые публичные лица Севастополя дают Радио Свобода и Крым.Реалии интервью и экспертные комментарии, а также выходят в прямой эфир радиопередач.

Тон публичному порицанию политиков и активистов задал общественник Олег Гасанов. Причиной этого являлось освещение журналистами Крым.Реалии ситуации в Общественной палате города и, в частности, проведения внеочередного заседания Палаты, на котором были приняты некоторые кадровые решения по смене персоналий в президиуме института.

Мы направляем обращение в ФСБ, что указанный член ОП является на постоянной основе экспертом медиа-проекта Крым.Реалии, финансируемого за деньги Конгресса США

Первым «под раздачу» попал известный в Севастополе общественник Иван Комелов, который также занимает должность общественного представителя бизнес-омбудсмена России в Севастополе.

«По решению совета Общественной палаты мы направляем обращение в ФСБ, что указанный член ОП (Иван Комелов – КР) является на постоянной основе экспертом медиа-проекта Крым.Реалии, финансируемого за деньги Конгресса США. Данный проект происходящее в Севастополе и Крыму не иначе, как аннексией и оккупацией не называют. Деятельность этого проекта на территории России запрещена», – заявил Гасанов в комментарии изданию «Sev.Life».

В лучших традициях доносительства

Текст заявления, на которое ссылается Гасанов, опубликован не был, поэтому о его юридической аргументации, содержащейся в документе, остается лишь догадываться. Сам Комелов отреагировал на подобные экзерсисы своих коллег с нескрываемым удивлением.

«Я был удивлен подобными действиями со стороны некоторых моих коллег, которые, почему-то, решили, что они могут регулировать мое право на свободу общения с прессой. Каждый имеет право по-своему относиться к вашей корпорации, но плюрализм мнений, свободу выражений и свободу слова у нас в России никто не отменял», – заявил он в комментарии Крым.Реалии.

Это давление, иначе это не выразить. Тут, как мне кажется, не принципиально, кому именно я даю комментарии. Просто коллеги нашли за что зацепиться и начали «раскручивать» этот кейс

В то же время, Комелов расценивает данные действия, как давление, оказываемое на него по причине активной гражданской позиции.

«Конечно это давление, иначе это не выразить. Тут, как мне кажется, не принципиально, кому именно я даю комментарии. Просто коллеги нашли за что зацепиться и начали «раскручивать» этот кейс. Я всегда открыто занимался общественной деятельностью, активно работал с прессой и продолжу это делать в будущем, в том числе и с Радио Свобода», – добавил общественник.

Стоит отметить, что ремарка Олега Гасанова, касающаяся запрета проекта Крым.Реалии на территории России легко опровергается. На сегодняшний день материалы, публикуемые на сайте, отсутствуют как в Едином реестре запрещенных доменов на сайте Роскомнадзора, так и в Федеральном списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции России.

Данный тезис на днях был подтвержден официальным ответом Роскомнадзора, который был предоставлен Галине Ломакиной – секретарю общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган».

Еще один член Общественной палаты, координатор проекта «Sevsvalki.Net» Илья Киселев также попал в «опальные списки» некоторых севастопольских СМИ и был назван «штатным экспертом» Радио Свобода.

К подобным публикациям активист, по его словам, относится весьма иронически, при этом признавая, что в некотором смысле это вредит его имиджу.

Я признаю, что комментарии для Радио Свобода, в какой-то степени, в глазах рядового севастопольца, вредят моему имиджу. Но как человек, занимающийся общественной деятельностью, я должен общаться с журналистами

«Первый вопрос, который возникает у меня, как у «штатного эксперта»: «Почему мне до сих пор ни разу не заплатили?». Если серьезно, то я признаю, что комментарии для Радио Свобода, в какой-то степени, в глазах рядового севастопольца, вредят моему имиджу. Но я считаю иначе: я полагаю, что, как человек, занимающийся общественной деятельностью, я должен общаться с журналистами. Я не наблюдал в публикациях Радио Свобода и Крым.Реалии ничего такого, что могло бы меня побудить отказываться от комментариев. Понятное дело, если бы вы призывали к насилию и судам Линча, никаких комментариев не было бы, а так я не вижу ничего предосудительного в своих действиях», – сообщил Киселев.

ФСБ, СБУ и плюрализм мнений

Третьим человеком, попавшим под «ура-патриотический» каток некоторых севастопольских экспертов стал Олег Николаев – глава севастопольского отделения «Партии Роста».

На городском новостном портале «Информер» вышел материал некоего Сергея Балабанова, представляющимся полковником ФСБ в запасе и военным экспертом.

По словам автора, Николаев совершил «несанкционированный ФСБ контакт с украинскими националистическими журналистами». Такое поведение политика, по мнению Балабанова, является, по меньшей мере, девиантным.

«Удивляет сам факт беседы и двусторонних контактов гражданина России Олега Николаева с журналистом из числа украинских националистов», – пишет автор, имея ввиду вечерний эфир Радио Крым.Реалии от 4-го августа 2016 года, а украинским националистом, по всей видимости, считают ведущего этого эфира Павла Казарина.

Право общаться с Радио Свобода мне санкционировала российская Конституция. Но я допускаю, что господин Балабанов, который на самом деле был офицером СБУ, никогда в глаза не видел текст Конституции

В комментарии Крым.Реалии Николаев назвал подобные материалы мракобесием, которое не заслуживает ни толики реакции.

«Понимаете, реагируя на такие публикации, мы с Вами добавляем им важности, хотя, на самом деле, они ничего не стоят. Я сформулирую следующий тезис: право общаться с Радио Свобода мне санкционировала российская Конституция. Но я допускаю, что господин Балабанов, который на самом деле был офицером СБУ, никогда в глаза не видел текст Конституции и не знает о гарантиях на свободу слова, свободу выражения мнений и так далее», – сказал Николаев.

Политик отметил, что не согласен с некоторыми позициями и мнениями, выражаемыми на сайте, однако это не является и не должно являться препоной для сотрудничества.

«Конечно, становится обидно, когда заходишь на сайт и видишь, как Крым называют оккупированным. Мне кажется, что вы в какой-то степени гиперболизируете негативный социально-политический фон, имеющий место на территории Крыма. Но, в то же время, лично я никогда не наблюдал какого-либо манипулирования комментариями, их искажения в неправдивом ключе, передергиваний и так далее. У нас, в России есть множество СМИ, которые принято называть «либеральными». Это и «Эхо Москвы», и «Дождь», и «Новая Газета», так что же теперь, все это запретить? В конце концов, в нашей стране гарантируется плюрализм мнений и запрещена цензура»,- подытожил Николаев.

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