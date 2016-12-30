Год 2016: украинцы стали более требовательными

В течение 2016 года украинцы стали более критично, требовательно и рационально относиться к власти и политикам в целом. Как отмечают эксперты, в условиях, когда действия власти не отвечают общественным ожиданиям, растут тревожные настроения, а также попытки найти какую-то альтернативу. Причем, украинцы все больше осознают потребность не только в новых лицах, но и в новых правилах и в новой повестке дня для страны.

В течение 2016 года в обществе усиливалось разочарование ‒ ведь действия власти не отвечают ожиданиям граждан.

Нынешняя власть повторяет те же ошибки, которые в свое время сделали Ющенко и Янукович ‒ когда огромный кредит доверия растрачивался на решение каких-то собственных проблем

«К сожалению, нынешняя власть повторяет те же ошибки, которые в свое время сделали Ющенко и Янукович ‒ когда огромный кредит доверия растрачивался на решение каких-то собственных проблем. Поэтому огромная поддержка населения, с помощью которой власть могла осуществить действительно серьезные преобразования в стране, уменьшалась и продолжает уменьшаться ‒ не быстро, но постоянно», ‒ говорит директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Руководитель Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик говорит, что проведенные ими опросы фокус-групп в нескольких областях также зафиксировали усиление разочарования. Но общественное мнение стало не только критическим, но также и рациональным.

Есть уже определенное понимание процессов. Все больше становится тех, кто задает вопросы о новом качестве

«Когда мы спрашивали о перевыборах, то многие отмечали: «А что это даст? Приведут ли перевыборы при действующей избирательной системе к новому качеству политиков?». То есть, есть уже определенное понимание процессов. Все больше становится тех, кто задает вопросы о новом качестве», ‒ говорит эксперт.

Также Виталий Кулик отмечает, что общественные ожидания стали тревожнее.

Нового лидера разглядел едва каждый пятый

На днях серьезный резонанс имели данные совместного опроса Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы», где в списке новых политических лидеров неожиданно оказалась Юлия Тимошенко, которую скорее можно назвать ветераном украинского политикума.

По словам Андрея Быченко, состоялась неправильная интерпретация социологических данных. Дело в том, что на вопрос «Как Вы считаете, нужны ли Украине новые политические лидеры?» утвердительно ответили 61,8%. А мысли, что вполне достаточно тех, кто уже есть, придерживается лишь 27,5%. Поэтому на вопрос «Видите ли вы кого-то в качестве новых политических лидеров?» ‒ «Нет» ответили 57,3% и только 18,7% ответили «да». То есть, чуть ли не каждый пятый украинец видит новых политических лидеров ‒ и именно они назвали Надежду Савченко, Михаила Саакашвили, Евгения Мураева, а также Юлию Тимошенко и других деятелей.

«Спрос на новых политических лидеров есть, однако нет кандидатур, которые общество действительно считало бы достойными. Усиливается разочарование в тех, кого раньше считали новыми политическими лидерами. Они, как свежие огурцы в банке с солеными, также быстро стали солеными», ‒ комментирует социологические данные Андрей Быченко.

Кроме запроса на новые лица, усиливается также запрос на новые правила. По словам Виталия Кулика, все чаще начинает артикулироваться «потребность в новых правилах: ведение бизнеса, отношений власти и бизнеса».

Зато, как отмечают социологи, остается высоким доверие к силовым структурам и к структурам гражданского общества ‒ прежде всего, к волонтерским организациям. Также довольно высоко доверие к украинским СМИ.

Отношение к Вооруженным силам не только стало лучше, но и сформировался качественно лучший имидж военных.

«Если раньше военный в общественной представлении ‒ это был толстый полковник-вор и худенький и голодный солдатик, то в 2014-2015 годах они превращаются в волонтера и добровольца. А в 2016 году военный ‒ это человек чести и отваги, который защищает Украину. То есть, произошла качественная трансформация образа», ‒ отмечает Виталий Кулик.