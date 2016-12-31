От терактов до освобождения политзаключенных, от неожиданных политических решений до раскрытия мировых коррупционных схем, от переворота в Турции до освобождения и падения Пальмиры. Чем запомнился уходящий 2016-й год – в галерее.
1
Год начался с громкого скандала мирового масштаба – "Панамского архива". В Сеть были слиты 10 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, одной из самых крупных юридических фирм, обслуживающих офшорные бизнесы. Из них стало ясно, что у сотен мировых политиков и знаменитостей в офшорах хранятся миллионы незадекларированных долларов.
В списках фигурировали имена ближнего окружения Владимира Путина, бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Украины Петра Порошенко, футболиста Лионеля Месси, семьи президента Азербайджана и многих других. После публикации расследования нескольким иностранным чиновникам пришлось уйти в отставку, а в России все узнали имя друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина
2
Одними из самых драматических событий 2016 года стали бои за сирийскую Пальмиру. В конце марта 2016 сирийская армия отбила у боевиков группировки "Исламское государство" древний город. Но, уходя, исламисты разрушили множество древних архитектурных памятников и заминировали город. Разминировать его пришлось российским саперам. После этого в древнем амфитеатре с концертом выступил симфонический оркестр Мариинского театра.
Прошло девять месяцев, боевикам снова удалось вытеснить из города российских и сирийских военных и вновь восстановить над ним контроль
3
Известная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова вышла из тюрьмы 25 мая 2016 года. Приговор суда в 7,5 лет тюрьмы ей заменили на условный в три года и шесть месяцев.
В сентябре 2015 года суд в Баку признал журналистку виновной в растрате и налоговых преступлениях, но Хадиджа и ее адвокаты считали дело политическим, а процесс, который над ней проходил – с многочисленными нарушениями. Журналистка много лет расследовала коррупцию в высших эшелонах власти Азербайджана, в том числе в правящей семье. После освобождения из тюрьмы, она заявила, что не покинет Азербайджан. "Я не собираюсь убегать только потому, что кому-то не нравится то, что я говорю правду", – сказала она
4
В конце мая после долгих переговоров на высшем уровне между Москвой и Киевом военнопленную летчицу и нардепа Украины Надежду Савченко, осужденную в России на 22 года, неожиданно обменяли на двух россиян, Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в Украине приговорили к тюремным срокам.
На свою родину каждый из них вернулся свободным человеком. Надежде Савченко дали орден Героя Украины, после чего она начала работать в Верховной Раде в составе партии "Батькивщина". Правда из нее ее исключили уже в декабре, из-за политических разногласий и "несанкционированных" переговоров Савченко с главами "ЛНР" и "ДНР". Ни про Александрова, ни про Ерофеева после их освобождения не известно ничего
5
Во время всенародного референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев высказались за выход страны из Европейского союза. Эту кампанию окрестили словом "брекзит".
После голосования правительство Дэвида Кэмерона ушло в отставку, а новым премьер-министром страны стала Тереза Мэй. Биржи отреагировали на брекзит резким падением, а в британской прессе сообщалось о ряде ксенофобских инцидентов сразу после референдума. Но вскоре новости о брекзите утихли. Процесс "развода" Великобритании с ЕС может занять два года, но как в реальности будут проходить процедуры — неизвестно. Ранее статья 50 соглашения ЕС, которая регулирует этот процесс, никогда не применялась
6
В национальный праздник Франции День взятия Бастилии 14 июля, 31-летний тунисец Мохамед Лахуайедж Булель въехал в толпу людей на Английской набережной в центре Ниццы.
Террорист проехал около 2 км на скорости 60-70 км/ч, прежде чем полицейские его застрелили. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Среди них было много туристов. Лахуайедж Булель жил в Ницце несколько лет и работал курьером. Грузовик он взял напрокат за два дня до трагедии. Что сподвигло его на теракт и почему, до сих пор неизвестно
7
В середине июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Поздно вечером 15 июля мятежные военные захватили государственный телеканал, в Анкару и Стамбул ввели танки и перекрыли мост через Босфор. В ту ночь погибли по меньшей мере 150 человек, включая военных.
В попытке переворота власти обвинили турецкого богослова в изгнании Фетхуллаха Гюлена и его движение "Хизмет". После этого в стране начались массовые аресты: за полгода по подозрениям к причастности в попытке захвата власти были арестованы более 30 тыс. человек. Среди них военные, учителя, священнослужители, независимые журналисты и рядовые пользователи социальных сетей. Более 60 тыс. человек отстранили от работы
8
Летом этого года в Ереване вооруженная группа "Сасна Црер" захватила здание полиции и потребовала освободить политических заключенных и сменить власть в стране. Тогда же сотни людей вышли на улицы с мирным протестами в поддержку захватчиков, а полиция эти протесты жестоко разогнала: против демонстрантов и журналистов применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые дубинки.
Радикальные оппозиционеры удерживали здание полиции в течение двух недель, но потом добровольно сложили оружие, так и не добившись своих требований. После этих событий армянские власти задержали 24 человек, причастных к захвату, а в стране запретили продажу оружия. Тем не менее президент Серж Саргсян пообещал реформы и сформировать "власть национального согласия"
9
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад, согласно которому российские спортсмены систематически употребляли допинг во время соревнований, в том числе Олимпиады в Сочи. Во второй части доклада утверждалось, что российские власти поощряли и координировали употребление допинга спортсменами.
В результате допингового скандала российских легкоатлетов и спортсменов других видов спорта отстранили от Олимпиады в Рио. Лишилась игр и целая паралимпийская команда из России.
Кремль отрицал обвинения WADA, но и.о. генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович 28 декабря подтвердила газете New York Times, что российские олимпийцы массово использовали препараты во время Олимпиады-2014, а спортивные власти покрывали этих атлетов.
10
О смерти узбекистанского президента Ислама Каримова официально объявили 2 сентября, но первые сообщения о его кончине начали появляться еще 29 августа. Каримов перенес инсульт, от которого так и не оправился.
Каримова похоронили в его родном Самарканде: тысячи граждан страны вышли на улицы, чтобы попрощаться с президентом. Сегодня на его могилу съезжаются тысячи туристов со всей страны.
Президентские выборы в Узбекистане прошли через три месяца после смерти Каримова. Новым лидером страны стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиеев, который уже успел провести в стране ряд реформ
11
Неожиданно для многих в президентских выборах США, которые прошли 8 ноября, победил бизнесмен и мультимиллионер Дональд Трамп. Во время своей кампании он подчеркивал, что отличается от вашингтонских политиков и в целом выступает против истеблишмента, за хорошие отношения с Россией и против нелегальной миграции в США.
12
А это – кот Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks. В ноябре этого года его хозяина впервые допрашивали шведские прокуроры по делу об изнасиловании, которое ведут уже шесть лет, хотя формального обвинения ему до сих пор и не предъявили. С 2012 года 45-летний Ассанж находится в посольстве Эквадора. Он опасается, что полиция его арестует и выдаст Швеции, которая, убежден он, в свою очередь экстрадирует его в США. В Америке по делу о публикациях Wikileaks сведений, содержащих гостайну, ему может грозить смертная казнь.
13
Ночью 25 ноября в Гаване в возрасте 90 лет скончался Фидель Кастро - революционер, простоявший во главе Кубы почти полвека.
Кастро пришел к власти в 1959 году после нескольких лет партизанской войны, которую они вели бок о бок с Эрнесто Че Геварой и своим братом Раулем. Позже они провозгласили на Кубе социализм и начали активно развивать отношения с Советским Союзом. Многие критиковали Кастро за то, что он привел страну к экономической блокаде Запада, тяжелейшему экономическому кризису и за нарушения прав человека. Новые власти Кубы запретили называть именем Фиделя Кастро объекты городской инфраструктуры или награды, чтобы избежать культа личности Фиделя
14
Рано утром 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 пропал с радаров через несколько минут после взлета из сочинского аэропорта. На борту находились 92 человека, в их числе: журналисты трех крупнейших российских каналов, участники военного хора им. Александрова, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и несколько высокопоставленных офицеров Минобороны. Все они летели в Сирию: по данным ведомства – на базу "Хмеймим", чтобы доставить гуманитарную помощь и поздравить российских военных с Новым годом. Приоритетная версия крушения самолета на данный момент – "совокупность человеческого фактора и технической неисправности"